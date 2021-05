Thay đổi diện mạo ngành giáo dục bằng chuyển đổi số

Dân trí Ngày 28/4/2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thay đổi để hội nhập cùng thời đại công nghệ mới.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, hội thảo còn có sự góp mặt của bà Trần Thị Thùy Dung Giám đốc Phòng GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, đại diện các cấp học trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, hội thảo còn có sự góp mặt của Công ty Cổ phần Bytesoft Việt Nam - đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số đặc biệt là các giải pháp trong lĩnh vực giáo dục.

Hội thảo chuyển đổi số là nỗ lực cải tiến hoạt động giáo dục trong bối cảnh dịch Covid 19

Tại hội thảo đã làm rõ thực trạng hiện nay của ngành giáo dục thành phố khi triển khai chương trình chuyển đổi số. Hiện tại, thành phố đang 71 trường/ 35,000 học sinh, 2000 cán bộ quản lý, giáo viên, có 41 điểm trường. Hầu hết đội ngũ các bộ quản lý, giáo viên toàn ngành đạt trên 80% chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, xử lý văn bản, sử dụng trình chiếu, công nghệ internet. Ngành giáo dục xác định thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ góp phần triển khai thành công chương trình chuyển đổi số Quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế số, xã hội số và hình thành Quốc gia số đồng thời cải thiện hiệu quả các chỉ số cải cách hành chính.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã nêu một số ý kiến để thực hiện thành công việc chuyển đổi số, ngành Giáo dục phải có công cụ thực thi hiệu quả, đó chính là các nền tảng số. Đây phải là nền tảng mở, liên tục được cập nhật và tốt lên từng ngày. Nền tảng này không chỉ là nội dung mà còn là cách thức giảng dạy, cách học, cách thi kiểm tra. Đại diện các Công ty viễn thông tham dự hội thảo cũng bày tỏ mong muốn được tham gia đồng hành và quyết tâm, sẵn sàng hỗ trợ nghành GDĐT thành phố thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị

Đại diện các doanh nghiệp công nghệ thông tin, Giám đốc Dự án Công ty Cổ phần Bytesoft Việt Nam Nguyễn Đăng Trọng đã có những chia sẻ về công cuộc chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục nói riêng. Là doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp đột phá dành cho khối Nhà nước, Bytesoft Việt Nam đã chia sẻ về các dự án ứng dụng thực tế mà công ty đã thực hiện thành công. Công cuộc chuyển đổi số trong thời đại mới đến nay vẫn chỉ là giai đoạn khởi đầu. Các phương tiện truyền thông liên tục đề cập về chuyển đổi số và những giải pháp thay đổi hoàn toàn diện mạo nền giáo dục Việt nhưng trên thực tế để ứng dụng rộng rãi các giải pháp trên vẫn luôn là câu hỏi ngỏ với toàn bộ hệ thống giáo dục Việt Nam.

Đại diện công ty cổ phần Bytesoft Việt Nam tham dự hội nghị.

Tại buổi hội thảo, Bytesoft Việt Nam đã mang đến cái nhìn tổng quan về hệ sinh thái giáo dục thông minh One Edu - giúp quản lý hoạt động giáo dục hiệu quả, khoa học, đồng thời tùy biến cho nhiều mô hình đào tạo khác nhau. Với ứng dụng chính trong các mảng quản lý, tuyển sinh, sổ liên lạc điện tử, nguồn thu và hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ sinh thái giáo dục One Edu sẽ là bước đi đầu tiên cho lĩnh vực chuyển đổi số.

Có thể nói rằng, nỗ lực chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại 4.0. Đặc biệt, giữa bối cảnh dịch bệnh và nhiều biến động về kinh tế, hoạt động chuyển đổi số lại càng có ý nghĩa to lớn và mang tầm quan trọng đặc biệt hơn.

Bytesoft đã khẳng định thương hiệu vị trí trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin bằng công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất với lượng lớn khách hàng là các cơ quan nhà nước các doanh nghiệp từ khắp các tỉnh thành trên cả nước và quốc tế.

Trường Thịnh