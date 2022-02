Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Ủy ban Xã hội của Quốc hội; lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ.

Tại điểm cầu 63 tỉnh/thành phố có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh/thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế và các đơn vị liên quan của địa phương.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: moet).

Thận trọng, kiên quyết đưa học sinh quay lại trường học

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhận định: Chủ trương kiên quyết mở cửa trường học đưa học sinh tới trường học trực tiếp nhìn chung được xã hội, nhà giáo, phụ huynh, các chuyên gia... ủng hộ, đồng tình, được đánh giá là đúng lúc và kịp thời. Lãnh đạo các địa phương đã thống nhất chủ trương và đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Tuy nhiên, sau 10 ngày triển khai đưa học sinh quay trở lại trường học tập trực tiếp đã phát sinh một số vướng mắc, khó khăn. Trong đó, ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong học sinh, giáo viên ở một số địa phương tổ chức dạy học trực tiếp tăng mạnh. Một số địa phương còn quan điểm khác nhau về thời gian, thời điểm, cách thức, quy mô cho trẻ em, học sinh đi học trực tiếp. Một số phụ huynh học sinh còn chưa yên tâm cho con trở lại trường học trực tiếp, đặc biệt đối với cấp học mầm non và tiểu học (trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin, trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp).

Quy trình xử lý tại các cơ sở giáo dục khi phát hiện các trường hợp học sinh F0; F1 tại gia đình hoặc trường học chưa thống nhất, còn lúng túng. Việc khoanh vùng xác định F1 chưa hợp lý dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học trên lớp, chuyển sang học trực tuyến vì trong lớp có F0. Cá biệt có nơi cho cả lớp hoặc cả khối dừng học trực tiếp khi phát hiện F0 trong một lớp.

Khi tổ chức đưa học sinh đi học trực tiếp trở lại, có địa phương yêu cầu 100% học sinh phải xét nghiệp Covid-19, phần lớn kinh phí do phụ huynh chi trả gây phản ứng không cần thiết. Nhiều địa phương chưa tổ chức dạy học bán trú cho học sinh nên gây bức xúc, khó khăn cho phụ huynh và xã hội trong việc sắp xếp thời gian đưa đón con.

Bên cạnh đó, nhân lực y tế trường học còn thiếu và yếu ở nhiều địa phương dẫn đến phải huy động hầu hết cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác phòng, chống dịch. Kinh phí cho việc mua sắm thiết bị phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo và vệ sinh khử khuẩn còn thiếu.

Để thực hiện đưa học sinh đến trường học trực tiếp thực sự an toàn, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình dạy học trực tiếp. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đánh giá tình hình dịch bệnh trong trường học, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra. Nghiên cứu sửa đổi hướng dẫn xử lý các trường hợp F0, F1 trong trường học phù hợp với thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: moet).

Bộ GDĐT cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch nhất quán đối với việc đưa trẻ mầm non, học sinh đến trường đảm bảo an toàn. Quan tâm đầu tư kinh phí và nhân lực y tế cơ sở cho các trường học trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch khi tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp.

Để đảm bảo thống nhất trong xác định các ca lây nhiễm, Bộ Y tế cần xem xét, điều chỉnh về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm, ban hành hướng dẫn và thống nhất với địa phương về việc test sàng lọc cho học sinh khi tới lớp. Đẩy mạnh việc tập huấn, hướng dẫn các địa phương trong việc điều trị, thuốc chữa bệnh cho trẻ em bị F0 nhằm tạo sự an tâm cho phụ huynh, đồng thuận trong dư luận xã hội.

Đối với nhóm học sinh, trẻ em chưa được tiêm vaccine cũng như an toàn trong tổ chức bếp ăn bán trú để Bộ GDĐT và các địa phương thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, ban hành Sổ tay hướng dẫn cho nhà trường và phụ huynh việc chăm sóc trẻ em F0 tại nhà.

Với UBND các tỉnh, thành phố thống nhất, Bộ GDĐT đề nghị thống nhất chỉ đạo việc tổ chức dạy học trực tiếp trên tinh thần không chủ quan, nhưng cũng không quá sợ hãi, rụt rè, thiếu nhất quán. Với những trường học có điều kiện tổ chức dạy bán trú đề nghị tổ chức cho học sinh học bán trú.

Chỉ đạo Sở GDĐT, sở Y tế, các ban, ngành liên quan tăng cường tổ chức tập huấn, diễn tập cho cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc xử trí F0, F1 trong trường học và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường an toàn.

Tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện tốt công tác y tế trường học, tăng cường nhân lực, bố trí người trực, cơ sở vật chất phòng chống dịch cho các cơ sở giáo dục; xây dựng giải pháp trước mắt và lâu dài cho công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe của trẻ em, học sinh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế sẽ sớm hướng dẫn tổ chức bán trú và chăm sóc trẻ là F0

Trao đổi tại cuộc họp, đại diện các địa phương, các bộ ngành khẳng định tầm quan trọng của việc học trực tiếp và thống nhất cao sự cần thiết, phù hợp của chủ trương đưa trẻ đến trường trong thời điểm hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao đổi nhiều nội dung địa phương quan tâm, đề xuất (Ảnh: moet).

Đại diện địa phương đều cho biết đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mở cửa trường học một cách an toàn; xác định đây không chỉ là việc của nhà trường, của ngành Giáo dục và Y tế, mà là của cả hệ thống chính trị. Ý kiến phát biểu đều thống nhất với các đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó có việc Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh quy định về thời gian cách li y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp F1; việc test sàng lọc học sinh khi tới lớp; hướng dẫn các địa phương trong điều trị cho trẻ em là F0; hướng dẫn chăm sóc trẻ em F0 tại nhà; hướng dẫn bảo đảm an toàn khi tổ chức ăn bán trú…

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của Bộ GDĐT và các địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: Về thời gian cách ly với F1, Bộ Y tế đã có hướng dẫn số 11042, quy định thời gian cách ly với F1 là 14 ngày. Tuy nhiên, ngày 16/1 quy định này đã được điều chỉnh, thời gian cách ly với F1 giảm còn 7 ngày với những người đã tiêm chủng vaccine. Với trẻ từ 5 đến 11 tuổi chưa được tiêm vaccine, ông Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết cơ bản đồng ý trên nguyên tắc giảm thời gian cách ly với F1 còn 7 ngày theo đúng thông lệ quốc tế, xét nghiệm khi phát hiện bệnh và sau 7 ngày (bằng test nhanh hoặc PCR).

Về việc test sàng lọc trước khi đến lớp, ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định: không nên có quy định mọi học sinh phải test trước khi đến trường gây lãng phí. Về phòng chống dịch với trẻ chưa tiêm vắc xin và tổ chức bán trú, ông Nguyễn Trường Sơn ghi nhận và thể hiện quan điểm ủng hộ việc tổ chức bán trú cho học sinh và cho biết sẽ có hướng dẫn về điều kiện bảo đảm an toàn khi nhà trường tổ chức ăn bán trú. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng sẽ sớm cập nhật và phổ biến hướng dẫn chăm sóc trẻ là F0 tại nhà.

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn khi học trực tiếp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm: Việc đi học của trẻ là rất quan trọng, không phải chỉ khi có dịch mà cả khi không có dịch. Trẻ ở nhà trong thời gian dài có thể dẫn đến hệ lụy khôn lường, không chỉ về văn hóa, kiến thức, mà tác động lâu dài đến sự phát triển của trẻ. Không những thế, việc này còn ảnh hưởng đến nhân lực lao động (ông bà, cha mẹ chăm nuôi), từ đó ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: moet).

Xác định phòng chống dịch bệnh Covid-19 là lâu dài, Phó Thủ tướng nhắc lại tinh thần phải khôi phục lại các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, với phương châm thích nghi an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Bên cạnh đó, cần có sự chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc nhưng không phải cứng nhắc.

Hoan nghênh Bộ GDĐT trong quyết tâm mở cửa trường học an toàn, Phó Thủ tướng lưu ý: với trường học cần rất chi tiết, phải liên tục cập nhật, tập huấn, hướng dẫn, truyền thông một cách xuyên suốt và phải làm rất nghiêm túc.

Đưa ra một số vấn đề cụ thể, Phó Thủ tướng lưu ý đầu tiên đến việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cùng với đó, chấp nhận thực tế trẻ đi học đồng loạt thì ca nhiễm tăng, quan trọng là kiểm soát được tốc độ lây lan, có phương án xử lý ca nhiễm F0, F1 hợp lý, đặc biệt là hướng dẫn điều trị liên tục cập nhật. Riêng trẻ em chưa sử dụng được thuốc kháng virus, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể các loại thuốc có thể sử dụng trên tinh thần công khai, minh bạch.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế cần sớm có văn bản về việc xét nghiệm trong trường học, việc này có bắt buộc không, xét nghiệm trong trường hợp nào, tần suất bao nhiêu. Với trẻ em bị bệnh nền, có vấn đề sức khỏe thì cụ thể thế nào - cần rất chi tiết, không chung chung. Đặc biệt, Bộ Y tế cần có ý kiến chính thức về vấn đề tổ chức học bán trú.

Khi cho trẻ đến trường vẫn cần duy trì hình thức học trực tuyến, học trên truyền hình kết hợp - đây là việc lâu dài cho giáo dục, không phải chỉ trong phòng chống dịch bệnh. Nhấn mạnh điều này, Phó thủ tướng đồng thời lưu ý công tác truyền thông cần thường xuyên, liên tục, tạo đồng thuận trong xã hội.