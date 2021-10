Tạm đình chỉ cơ sở mầm non để trẻ đánh, cắn bạn bầm tím người

Dân trí Liên quan đến vụ bé 22 tháng bị bạn đánh ở lớp, UBND xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang tạm đình chỉ cơ sở giáo dục. Năm 2018, cơ sở này từng bị "tố" vì để trẻ đánh, cắn bạn trong lớp.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 25/10, bà Đỗ Thị Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên cho hay, UBND xã Tăng Tiến đã có quyết định tạm đình chỉ cơ sở giáo dục Vân Vũ 2 do liên quan đến vụ bé 22 tháng tuổi bị bạn đánh, cắn bầm tím người tại lớp.

Trong thời gian tạm đình chỉ, địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Việt Yên, khoảng 10 giờ 48 phút ngày 23/10/2021, tại cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 đã xảy ra sự việc cháu Th. Q.Tr, 3 tuổi học sinh Trường Mầm non Tăng Tiến (được gửi tại nhóm trẻ vào các ngày thứ 7 hàng tuần) đã cắn và đánh cháu V. Đ. Q., 22 tháng tuổi.

Cháu Đ.Q bị bạn đánh, cắn bầm tím tại lớp học nhưng cô giáo không biết (Ảnh: FB gia đình).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, cô Thân Thị Vân (giáo viên chủ nhiệm lớp và là chủ cơ sở) không có mặt tại lớp do có việc gia đình, cô Hoàng Thị Chuyên là giáo viên phụ lớp đi lấy cơm trưa và đóng cửa lớp lại.

Đến 10 giờ 52 phút, cô Hoàng Thị Chuyên nghe thấy tiếng khóc quay lại lớp thì thấy cháu Đ. Q. bị cắn, cô Chuyên bế cháu ra ngoài lau người và xoa cho cháu.

Ngay sau đó, cô Chuyên đã gọi điện cho cô Vân để thông báo về sự việc xảy ra. Đến khoảng 11giờ 15 phút, cô Vân gọi điện thông báo cho gia đình cháu Q. (mẹ cháu là Đoàn Thị H.) về việc con gái bị bạn cắn và xin lỗi gia đình qua điện thoại.

Khoảng 12 giờ 23 phút, ông nội cháu Q. đến trường đón cháu về nhà. Khi về nhà, mẹ cháu phát hiện ra trên người cháu có nhiều vết thương, chụp ảnh và gửi lại cho cô Vân và trách móc về việc không quản lý dẫn đến để cháu bị bạn khác đánh.

Đến 12 giờ 30 phút, cô Vân đã kiểm tra lại camera và gửi lại video cho mẹ cháu. Sau sự việc trên, cô Vân đã 3 lần đến gia đình gặp và xin lỗi.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ cháu Đ. Q đã đăng tải hình ảnh và clip lên mạng xã hội. Cô Vân đã tự nguyện xin tạm dừng hoạt động của cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 để giải quyết sự việc.

Ngay sau khi nắm được thông tin về sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã chỉ đạo đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT, UBND xã Tăng Tiến, Trường Mầm non Tăng Tiến đến gia đình thăm hỏi và trao đổi về sự việc của cháu V.Đ.Q và đề nghị gia đình đưa cháu đi khám.

Ngày 24/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, Công an xã, Trường mầm non Tăng Tiến đã mời cô Thân Thị Vân là chủ Nhóm trẻ Vân Vũ và cô Hoàng Thị Chuyên đến UBND xã Tăng Tiến để làm rõ sự việc xảy ra tại cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2.

Cùng ngày, UBND xã Tăng Tiến đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc dừng hoạt động cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2.

Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục theo dõi nắm tình hình để làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra sự việc nêu trên.

Được biết, cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 08/11/2018.

Năm học 2021-2022, cơ sở có ba nhóm trẻ: Kitty (12-24 tháng); Sen Hồng (24-36 tháng); Thỏ Trắng (24-36 tháng) gồm 35 trẻ; với 04 giáo viên và 01 cô nuôi.

Trước đó, đầu tháng 11/2018, cơ sở mầm non này từng bị phụ huynh "tố" vì để bé 12 tháng tuổi bị đánh, cắn bầm tím đùi, má sau khi trở về từ lớp mầm non. Trưởng phòng GD-ĐT huyện Việt Yên xác nhận có sự việc trên.

Tuy nhiên, trả lời PV Dân trí thời điểm đó, chủ cơ sở giáo dục mầm non này cho rằng, nguyên nhân của những vết bầm tím này là do cháu bé mặc bỉm quá chật (?!).

Gia đình phủ nhận kết luận của nhà trường và muốn xem lại camera nhưng nhà trường cho biết ngày hôm đó camera… hỏng.

Chủ cơ sở giáo dục cho biết đã đến xin lỗi, ban đầu gia đình đã đồng ý bỏ qua sự việc, nhưng sau đó giữa gia đình và hai cô có lời qua tiếng lại trên facebook nên mẹ cháu bé 12 tháng tuổi trên đây đã bức xúc và đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Mỹ Hà