Bé gái mầm non bị bạn đánh, đạp thâm tím tại lớp, cô giáo không biết

Dân trí Một clip ghi lại cảnh bé gái mầm non khoảng 2 tuổi bị bạn đánh, đạp thâm tím tại lớp học vừa được đăng tải trên mạng xã hội. Trong thời gian cháu bé bị đánh, không có sự can thiệp của cô giáo.

Tối 23/10, trang cá nhân có tên Đ.H đăng tải một video ghi lại cảnh bé gái bị bạn đánh, đạp tại lớp kèm với dòng trạng thái vô cùng bất bình.

Trong đoạn clip dài hơn 8 phút, bé Q. đang ngồi sát tường thì bị một bé trai bất ngờ chạy đến đánh, đạp liên tiếp vào mặt, người.

Bé gái bị đánh ngã xuống, một lát sau, học sinh kia tiếp tục chạy đến đánh liên tiếp vào người bạn. Trong khoảng thời gian bé gái này bị đánh, không thấy sự can thiệp của cô giáo.

Bé gái mầm non bị đánh tại lớp nhưng không có sự can thiệp của giáo viên.

"Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây…

… "Tại sao lúc con em khóc cô giáo không vào luôn hay quen rồi. Nghĩ nó khóc rồi nó sẽ nín? Trên đỉnh đầu con em còn bầm dập rất nhiều. Trên cơ thể cũng vậy...

Quá thất vọng, không ngờ nó lại xảy ra với chính đứa con mà cả nhà nâng như nâng trứng thế này", phụ huynh Đ.H viết trên trang cá nhân.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc và chia sẻ thông tin rầm rộ trên mạng xã hội.

Hình ảnh bé mầm non bị đánh thâm tím được đăng tải trên mạng xã hội.

Được biết, bé gái trong vụ việc là cháu V.Đ.Q (2 tuổi), học sinh tại nhóm trẻ tư thục V.V ở Việt Yên, Bắc Giang.

Chủ tài khoản đăng tải thông tin trên mạng cá nhân là mẹ cháu bé.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (24/10), ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang xác nhận có sự việc trên.

"Chúng tôi đã nắm được sự việc. Theo xác minh ban đầu, thời điểm bé Q. bị bạo hành, các cô giáo trông giữ lớp đang đi lấy cơm trưa cho các cháu.

Hiện Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên đang về làm việc tại cơ sở giáo dục này và gặp gỡ gia đình.

Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã có hẳn hội nghị chuyên đề, ra nhiều văn bản liên quan đến vấn đề bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục nhưng lại xảy ra sự việc đáng tiếc trên đây", ông Nam nói.

Chia sẻ nhanh với PV Dân trí sáng 24/10, bà Đỗ Thị Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên cho hay, phòng đã nắm bắt sự việc và hiện đoàn công tác đang đến gia đình cháu Q. để tìm hiểu.

"Chủ cơ sở giáo dục đã làm việc với giáo viên và gia đình. Chúng tôi cũng đang xác minh sự việc, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan, không bao che hay dung túng", bà Hương khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sự việc!

Mỹ Hà