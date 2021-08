Sở GD&ĐT Thanh Hóa thông tin vụ thiết bị dạy học bị phản ánh kém chất lượng

Ngày 3/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát trang thiết bị dạy học lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2020 - 2021.

Cũng theo ông Dũng, Đoàn của Sở GD&ĐT đã kiểm tra 11 trường tiểu học trên địa bàn huyện Quảng Xương, Như Thanh, Yên Định và thành phố Thanh Hóa. Ngoài ra, căn cứ vào báo cáo, rà soát của các Phòng GD&ĐT trên địa bàn.

Theo đó, máy tính xách tay phần lớn khởi động bình thường; có tình trạng trường cài đặt lại Windows10 bản Pro; có trường thay đổi ổ cứng.

Nhiều trường máy tính khởi động chậm, quá trình sử dụng đôi khi máy bị treo. Bên cạnh đó, số lượng cấp phát không đủ nên đa số giáo viên sử dụng máy tính cá nhân để dạy học.

Nhiều loại trang thiết bị hạn chế giá trị sử dụng như: Ti vi 32 inch là quá nhỏ để lắp đặt và sử dụng trên lớp học.

Bộ chữ cái số lượng không đủ để ghép tiếng; bộ sa bàn giáo dục giao thông, bộ tranh dạy học trực quan kích thước nhỏ, khó cho việc học sinh quan sát, thanh phách mỏng dễ gãy... Một số trang thiết bị chưa được trường khai thác triệt để như Đầu DVD, máy chiếu.

Tại kết luận cho thấy, các thiết bị cơ bản đều cất tại kho của trường. Tuy nhiên, nguyên nhân được cho rằng do thời điểm kiểm tra đang là thời gian nghỉ hè.

Kết luận cũng chỉ ra thời gian cấp thiết bị dạy học được chia làm 2 đợt. Tuy nhiên, đợt 2 vào tháng 12/2020 là chậm so với thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

Thời điểm đoàn đi kiểm tra, các trường chưa ban hành kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học; biên bản bàn giao, nghiệm thu, tiếp nhận thiết bị lưu tại các trường được kiểm tra không đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, sau khi kiểm tra, rà soát tình trạng chung, Sở GD&ĐT sẽ đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT tiếp tục rà soát cụ thể số lượng máy tính đã hư hỏng, máy đã thay ổ cứng, máy đã thay phần mềm để có phương án yêu cầu đơn vị cung ứng bảo hành.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, gói thầu mua đồ dùng dạy học lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2020-2021 được bà Phạm Thị Hằng, thời điểm đương nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa ký hợp đồng với liên danh Thanh Hà - Thanh Hóa (bao gồm các công ty: Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thanh Hóa; Công ty Cổ phần đầu tư Hoàng Đạo; Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu An Khang; Công ty TNHH thiết bị giáo dục Nam Hoa; Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục và khoa học kỹ thuật Long Thành).

Tổng kinh phí cho gói thầu được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt là hơn 89 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của rất nhiều trường trên địa bàn, tình trạng ti vi quá bé không thể phục vụ công việc dạy học, máy tính kém chất lượng nên bỏ kho, máy chiếu chập chờn. Bên cạnh đó, giá các thiết bị có dấu hiệu đội gấp nhiều lần so với giá thị trường.

Liên quan đến các gói thầu tại Sở GD&ĐT, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 45/CSKT-P9 về Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa và các công ty, đơn vị có liên quan.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều thuộc cấp; Giám đốc và kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa; Thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".