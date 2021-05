Sinh viên xuất quân chi viện điểm nóng Covid, hàng ngàn HS,GV phải cách ly

Dân trí Tuần qua, tiêu điểm tin nóng giáo dục xoay quanh việc nhiều đại học huy động nguồn lực "chi viện" tuyến đầu dịch bệnh; Học sinh lớp 7 mắc Covid-19, hàng nghìn học sinh, giáo viên phải cách ly...

Sinh viên nhiều trường đại học xuất quân chi viện điểm nóng dịch bệnh

Chiều 16/5, 267 sinh viên, giảng viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường chi viện cho 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trong việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sinh viên dự lễ ra quân hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang dập dịch.

TS. Đinh Thị Diệu Hằng - Hiệu trưởng ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã động viên tinh thần các giảng viên, sinh viên tham gia chi viện cho hai tỉnh, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ nỗ lực vừa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của năm học, vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

Đối với tỉnh Bắc Giang, đoàn hỗ trợ gồm 3 giảng viên và 212 sinh viên các lớp Xét nghiệm, Điều dưỡng, Y khoa. Đoàn hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 2 giảng viên và 52 sinh viên xét nghiệm.

Đêm 16/5, 65 sinh viên Học viện Quân y đã gác lại kỳ thi học kỳ, lên đường ngay trong đêm để hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Các chiến sỹ trẻ cấp tốc cơ động lên đường hỗ trợ Bắc Giang chống dịch trong đêm.

Sinh viên Học viện Quân y ở "tâm dịch" Bắc Giang (Ảnh: NVCC).

Trên 3,8 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ

Chiều ngày 18/5, Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT đã thông tin về số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký tuyển sinh đại học năm 2021 vào 15 nhóm ngành đào tạo.

Dưới đây là số liệu thống kê nguyện vọng của 15 trên tổng số 24 nhóm ngành tuyển sinh năm 2021 của Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT.

Số liệu thống kê về chỉ tiêu, nguyện vọng đăng ký theo lĩnh vực của tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2021 (nguồn Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT).

Theo số liệu tổng hợp trên thì toàn hệ thống có trên 3.8 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ĐH,CĐ với gần 550 ngàn chỉ tiêu.

Nếu tính tổng nguyện vọng trên chỉ tiêu thì nguyện vọng có số lượng gấp hơn 7 lần chỉ tiêu. Nhưng nếu tính tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 thì chỉ cao gấp 1,45 lần tổng số chỉ tiêu của cả hệ thống.

Theo Vụ Giáo dục đại học, để đánh giá tình hình, xu hướng đăng ký ngành năm 2021 cần phải căn cứ số liệu đăng ký nguyện vọng 1 vì nguyện vọng 1 (NV1) thể hiện ưu tiên số 1, ngành mong muốn, lựa chọn đầu tiên của các thí sinh. Chỉ khi không đỗ NV1, các em mới bắt đầu lựa chọn các ngành nghề khác bằng các là nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

So sánh tỷ lệ NV1/chỉ tiêu cho thấy, những ngành "hot" nhất, nhiều thí sinh đăng ký nhất năm nay là: An ninh Quốc phòng (566,82%); Báo chí và thông tin (311,65%), Nghệ thuật (210,7%); Du lịch khách sạn, dịch vụ cá nhân (201%), Khoa học xã hội và hành vi (197,97%).

Trong tổng số nguyện vọng thì nhóm ngành Kinh Doanh quản lý tuy chiếm tỷ lệ đăng ký nguyện vọng cao nhất (32,77%) nhưng khi xét nguyện vọng 1 thì nhóm ngành này chỉ chiếm 186,1%, đứng thứ 6 trong những nhóm ngành hút thí sinh nhất. Điều đó cho thấy, nhóm ngành này được nhiều thí sinh lựa chọn cho các nguyện vọng tiếp theo, nếu NV1 không đỗ.

Trong khi đó, nhóm ngành dịch vụ, báo chí thông tin đang "lên ngôi", An ninh Quốc phòng vẫn giữ vững độ hấp dẫn thí sinh. Đáng chú ý, ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên có tỷ lệ nguyện vọng đăng ký ở nhóm cao (Top 9).

Vụ Giáo dục Đại học lưu ý với các thí sinh, ở những nhóm ngành "hot" này thì mức độ cạnh tranh sẽ cao, khả năng trúng tuyển sẽ khó hơn các nhóm ngành khác. Đây là rủi ro, thách thức mà các em đăng ký các nhóm ngành này cần hết sức lưu ý.

Hải Dương: Học sinh lớp 7 mắc Covid-19, hàng nghìn GV, HS phải cách ly

Ngày 19/5, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) Lê Thị Mỹ Phương thông tin, các lực lượng chức năng của TP Hải Dương đã truy vết được hàng nghìn người là F1, F2 của em B.H.Đ. (SN 2008, trú ở xóm Gốc Mít, phố Chương Dương 2, phường Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), học sinh lớp 7 Trường THCS Võ Thị Sáu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, liên quan đến học sinh trên, TP Hải Dương đã truy vết được 105 F1 (89 học sinh, 16 giáo viên); 1.583 F2 (44 giáo viên, 1.536 học sinh, 2 bảo vệ và một lao công).

Các trường hợp F1 đã được TP Hải Dương đưa đi cách ly tập trung tại Trường Mầm non Liên Hồng từ đêm 18/5 và đã được lấy mẫu xét nghiệm. Các trường hợp F2 được lấy mẫu xét nghiệm tại Trường THCS Võ Thị Sáu.

Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ học sinh, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu.

Ngay trong đêm 18/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương đã chỉ đạo hiệu trưởng các nhà trường thông báo tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự giác khai báo y tế, ở nhà và hạn chế tối đa việc ra ngoài đường nếu không thực sự cần thiết.

Từ ngày 19/5, học sinh lớp 9 trường THCS Võ Thị Sáu ôn tập trực tuyến tại nhà (trừ những trường hợp đã đi cách ly y tế tập trung).

Như vậy, đến thời điểm này, toàn TP Hải Dương đã có học sinh lớp 9 ở các trường THCS Chu Văn An, Võ Thị Sáu và một lớp ở Trường THCS Tân Bình phải ôn tập trực tuyến. Học sinh lớp 9 các trường còn lại đến trường ôn tập bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch.

Bộ trưởng GD&ĐT định hướng tập trung thực hiện "học thật, thi thật, nhân tài thật"

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo khi làm việc với Bộ GD&ĐT là cần phải "học thật, thi thật, nhân tài thật".

Ngày 19/5, trả lời với báo chí, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định ngành giáo dục sẽ tập trung thực hiện tốt những định hướng quan trọng mà Thủ tướng đã chỉ đạo.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, ngành sẽ tập trung vào việc thực học. Thực học là tránh việc học những cái ra đời không dùng vào việc gì, còn cái cần cho việc thì không được học. Thực học ở đây với nghĩa là nền giáo dục thiết thực, hữu dụng, có thực chất, giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn chặt với đời sống. Học thật là danh vị, học hàm, bằng cấp là phù hợp và phản ánh đúng cái thực lực của người học.

Đồng thời, để có được sự chuyển đổi lớn theo hướng thực chất trong giáo dục, theo như chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GD&ĐT có rất nhiều việc phải làm. Trước hết, Bộ sẽ phải xem xét điều chỉnh rà soát lại nội dung dạy và học, dạy cái thiết thực, cái thực nghiệp, giảm và tiến tới bỏ hẳn cái hình thức, phù phiếm, vô bổ.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngày 6/5. (Ảnh VGP/Nhật Bắc).

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, một thực tế xã hội rất quan trọng khác đang trực tiếp triệt tiêu động lực của việc học thật, thi thật chính là việc nhiều đơn vị và tổ chức tuyển người, dùng người, đánh giá người còn dựa trên bằng cấp mà chưa chú ý đến trình độ thực chất.

Nữ sinh giành học bổng 7 tỷ đồng ngành lập trình tại ĐH Stanford danh tiếng

Đào Vũ Triều Hân sinh ra ở TPHCM. Đến năm 13 tuổi, Hân theo bố qua Mỹ tiếp tục học bậc trung học. Mới đây, Hân đăng ký vào đợt tuyển sinh sớm của ĐH Stanford - ngôi trường nổi tiếng đào tạo ra nhiều nhân tài cho Thung lũng Silicon (Mỹ) và được nhận vào trường với mức học bổng lên tới hơn 300.000 USD (tương đương gần 7 tỷ đồng) cho 4 năm học.

Đào Vũ Triều Hân đang là học sinh tại Cypress Ridge High School, Mỹ. Nữ sinh mới được trao học bổng trị giá 300.000 USD từ ĐH Standford.

Chia sẻ về mối duyên với ngành lập trình, nữ sinh cho biết khi sang Mỹ, cô bạn được thầy cô xếp vào lớp học "Tổng quan về bộ môn STEM".

Những điều mới mẻ về lập trình và các ứng dụng của khoa học máy tính khiến Hân cảm thấy hứng thú. Là nữ sinh duy nhất của lớp theo học về lập trình. Em mong muốn trong tương lai có thể áp dụng khoa học máy tính trong nhiều lĩnh vực để có thể góp phần cộng đồng xung quanh.

Với niềm đam mê luôn cháy bỏng, Triều Hân đã giành được nhiều giải thưởng và thành tích đáng nể: điểm thi luôn ở mức 3/5-5/5, giải "Student of the year" của lớp Tin học, Science Olympiad Data Science - hạng 5 cấp bang; Science Olympiad Data Science - hạng 3 cấp bang và đề cử "CS Principles Student of the Year".

Bên cạnh đó, Hân hiện đang là Phó Chủ tịch Câu lạc bộ khoa học, Trưởng ban tổ chức của United Under Arts HCMC - một dự án về nghệ thuật của trường, thực tập sinh nghiên cứu về Hệ điều hành thời gian thực tại một trường đại học, là đội trưởng trong các cuộc thi về khoa học hay lập trình máy tính…

Lệ Thu

