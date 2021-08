Sáng nay, hơn 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 môn Ngữ văn

Dân trí Sáng nay (6/8), hơn 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán. Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương rà soát, chuẩn bị ứng phó với các tình huống đột xuất có thể xảy ra.

Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đến hết ngày 5/8, có 11.657 thí sinh của 38 tỉnh, thành phố đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Đợt 2, có 13 hội đồng thi với 49 điểm thi/683 phòng thi.

Kết thúc ngày 5/8, có 11.421 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 97.98% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

So với con số đăng kí dự thi ban đầu, có 236 em chưa đến làm thủ tục trong ngày đầu tiên. Những thí sinh chưa đến, sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng 06/8/2021.

10 thí sinh Đắk Lắk bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Sáng nay 6/8, tại Đắk Lắk, có 10 thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2 dự thi môn đầu tiên - môn Ngữ văn, tại điểm thi THPT Buôn Đôn.

Theo ghi nhận của PV, từ ngày hôm trước, các thí sinh đã được các trường đưa đến tận các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi và được bố trí ăn uống, nghỉ ngơi tại ký túc xá của trường THPT Buôn Đôn.

Thí sinh được bố trí nghỉ ngơi tại ký túc xá nhà trường.

Các thí sinh và các cán bộ phục vụ cho kỳ thi đều được ngành y tế tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và kết quả đều âm tính.

Em H'Rina Ông (trường THPT Lắk) cho biết, trong đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em và gia đình ở trong khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Đắk Liêng (huyện Lắk), nên em không thể tham gia vào kỳ thi.

Em H'Rina Ông từng bị hoãn kỳ thi THPT do gia đình nằm trong khu vực bị phong tỏa.

"Biết tin mình không thể dự thi em đã rất hụt hẫng và buồn khi các bạn cùng trang lứa đang ngồi ở phòng thi mà mình thì buộc ở nhà. Sau đó em nhận được động viên từ thầy cô, bạn bè và có động lực để tiếp tục ôn bài, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đợt 2 này", H'Rina chia sẻ.

Còn đối với em H'Nhiên Byă (trường THPT Buôn Đôn), thời điểm diễn ra kỳ thi THPT đợt 1, em bị đau dạ dày, viêm ruột phải nhập viện cấp cứu. "Nằm trên giường bệnh, không đi thi được em cũng rất buồn và lo lắng. Hiện tại em đã chuẩn bị kỹ cho kỳ thi đợt 2 và hi vọng mình sẽ đạt kết quả thật tốt", H'Nhiên nói.

Các thí sinh sẵn sàng cho kỳ thi THPT đợt 2.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hội đồng thi Đắk Lắk có 16 thí sinh đăng ký dự thi và một thí sinh của Đắk Lắk dự thi tại Hội đồng thi TPHCM. Trong buổi thi môn thi Ngữ văn sáng nay (6/8), có 10 thí sinh dự thi.

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi.

Hội đồng thi bố trí 3 phòng thi (2 phòng chính thức và một phòng dự phòng). Ngoài ra, còn bố trí thêm một điểm thi dự phòng tại trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Buôn Đôn).

Trên 1.100 thí sinh Quảng Ngãi bước vào đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tại Quảng Ngãi, có 7 điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với 1.167 thí sinh dự thi. Trong đó có 15 thí sinh ngoài tỉnh đăng ký dự thi tại Quảng Ngãi.

Trong 7 điểm thi ở Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ có 5 điểm thi, TP Quảng Ngãi có 2 điểm thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Quảng Ngãi).

Điểm thi tại phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) dành cho thí sinh vùng có dịch Covid-19. Do đó, tất cả cán bộ cũng như thí sinh tại điểm thi này đều được xét nghiệm SARS-CoV-2 trước ngày thi. Cán bộ làm công tác thi phải tuân thủ nghiêm công tác phòng dịch. Sau khi kết thúc đợt thi phải thực hiện cách ly theo quy định.

Trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái cho biết, tỉnh bố trí một điểm thi tại trường THPT chuyên Lê Khiết cho 15 thí sinh các tỉnh khác gửi về dự thi. Thí sinh tại điểm thi này được bố trí ăn ở tại chỗ.

"Tại điểm này có 5 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi vào chiều hôm qua. Theo phản hồi của Sở GD-ĐT một số tỉnh có gửi thí sinh thì số còn lại không thể dự thi, do ảnh hưởng của dịch Covid-19", ông Thái thông tin.

Tiếp tục cập nhật....!

3 từ khóa quan trọng của đợt thi thứ 2

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang rất phức tạp, ngày 5/8 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Sáng nay (6/8), hơn 11 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 môn Ngữ văn.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đợt thi thứ 2 là đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, rộng hơn là an toàn cho cộng đồng, xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, Ban Chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan như Công an, Y tế… có vai trò quan trọng. Ngoài việc đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh, cần đảm bảo an toàn an ninh trong mọi khâu tổ chức kỳ thi, từ coi thi, chấm thi, tới bảo quản đề thi và bài thi…

Nhấn mạnh 3 từ khóa quan trọng trong quá trình tổ chức thi đợt 2 là: An toàn, an ninh và an tâm, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đồng thời lưu ý các địa phương cần làm tốt công tác hỗ trợ thí sinh để phụ huynh và xã hội yên tâm, tin tưởng.

Là một trong những tỉnh có số thí sinh dự thi đợt 2 lớn (hơn 2.000 thí sinh), tỉnh Bình Định đã thành lập 5 điểm thi chính thức, bố trí 1 điểm thi dự phòng và huy động gần 400 cán bộ, giáo viên tham gia làm công tác thi.

Đại diện Sở GD-ĐT Bình Định cho biết: Toàn bộ cán bộ, giáo viên làm công tác thi đợt 2 đã được tiêm vắc xin; tất cả thí sinh và cán bộ làm thi sẽ được xét nghiệm nhanh trong ngày 5/8.

Sau kỳ thi đợt 1, tỉnh Phú Yên còn 1.332 thí sinh chưa dự thi, 924 trong số đó đã đăng ký đặc cách; vì vậy, kỳ thi đợt 2, Hội đồng thi tỉnh Phú Yên có 408 thí sinh dự thi, trong đó có 4 thí sinh tỉnh ngoài. Tỉnh đã bố trí 3 điểm thi với 38 phòng thi chính thức, 17 phòng thi dự phòng và huy động 318 cán bộ, giáo viên làm công tác thi.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng cho biết: Hội đồng thi tỉnh này có 7 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, trong đó 3 thí sinh của địa phương và 4 thí sinh của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, đến ngày 4/8, Sở GD-ĐT tổ chức học tập Quy chế thi cho thí sinh, có 3 em vắng mặt.

Với hơn 1.100 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, trong đó có 5 thí sinh đến từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hội đồng thi tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 7 điểm thi. Riêng vùng dịch có 1 điểm thi với 62 thí sinh dự thi và 5 phòng thi.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Không để lộ, lọt đề thi

Trao đổi với các địa phương tại cuộc họp, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Giáo dục (Bộ GD-ĐT) đề nghị: Sau cuộc họp này, các địa phương tập trung rà soát lại một lần nữa tất cả các đối tượng thí sinh để đảm bảo quyền lợi cho các em. Thông tin đầy đủ, chính xác đến thí sinh để các em đến trường thi đúng giờ.

Đồng thời, rà soát lại kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trên thực địa; rà soát tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự… để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Bên cạnh đó, cần kiểm tra, bố trí đầy đủ phòng thi dự phòng, điểm thi dự phòng để ứng phó kịp thời với những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Cục trưởng Mai Văn Trinh lưu ý: Các địa phương cần đánh giá lại toàn bộ các khâu tổ chức của đợt 1, từ đó rút kinh nghiệm tổ chức trong đợt 2, kể cả những chi tiết nhỏ, tuyệt đối không để xảy ra lộ, lọt đề thi.

Cán bộ coi thi cần nghiêm túc thực hiện đúng quy chế, không để xảy ra những sai sót kỹ thuật dẫn tới phải sử dụng buổi thi dự phòng.

Trước đề xuất của địa phương về việc sớm cung cấp đáp án các môn thi, ông Mai Văn Trinh khẳng định, ngay sau khi kết thúc coi thi, ngày 8, 9/8, Bộ GD-ĐT sẽ gửi đáp án về địa phương để các địa phương chủ động trong việc chấm thi, đảm bảo kế hoạch, chậm nhất ngày 24/8 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Rà soát, tránh bỏ sót hoặc thiệt thòi cho thí sinh xin đặc cách Trước đó, chiều 4/8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã họp trực tuyến với BCĐ thi các tỉnh Bắc Giang, Hải Phòng, An Giang, Tiền Giang, để kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thứ trưởng đề nghị các Hội đồng cũng như địa phương có thí sinh đăng ký dự thi rà soát lần nữa danh sách thí sinh dự thi, thí sinh có nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp THPT, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây thiệt thòi cho các em. Những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc vướng mắc trong đi lại, ăn ở, cần được hỗ trợ kịp thời để đảm bảo không em nào điều kiện khó mà không thể dự thi.

M. Hà