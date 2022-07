Sáng nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên Ngữ Văn

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, Ngữ văn cũng là môn thi duy nhất thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Bạc Liêu, Sóc Trăng: Thí sinh tự tin với môn Văn

Ghi nhận của PV Dân trí tại Bạc Liêu, thời tiết sáng nay 7/7 khá mát mẻ, thí sinh đến các điểm thi thuận lợi. Nhiều thí sinh tự tin cho biết đã sẵn sàng bước vào thi môn đầu tiên Ngữ văn.

Nhiều em xem lại kiến thức trước khi vào phòng thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cán bộ coi thi kiểm tra kỹ từng thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Em Nguyễn Kiều Nhi (trung tâm giáo dục thường xuyên Bạc Liêu) cho biết, môn Văn không phải sở trường của em nhưng em vẫn rất tự tin. Em đã ôn tập bài vở đầy đủ, cơ bản để có thể đạt điểm trên trung bình.

Nhiều thí sinh Bạc Liêu cho biết rất tự tin với môn Văn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bạc Liêu có hơn 6.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, với 277 phòng thi tại 14 điểm thi.

Sau hơn 7h, vẫn còn thí sinh vội vã đến điểm thi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ghi nhận của PV Dân trí tại Cà Mau, sáng nay hơn 10.000 thí sinh cũng đã đến các điểm thi để thi môn đầu tiên.

Sáng ngày 7/7, trên 10.000 thí sinh của 23 điểm thi ở Sóc Trăng đã bước vào buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với tâm trạng hồi hộp nhưng vui và tự tin.

Theo lịch thi, thời gian tập trung thí sinh là 6h45 nhưng chưa tới 6h nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Mỹ Xuyên đã có mặt. Ở đây, các thanh niên tình nguyện đón thí sinh từ rất sớm với những suất ăn sáng, nước uống và dụng cụ dùng trong kỳ thi.

Thí sinh Sóc Trăng được các tình nguyện viên tiếp sức khi đến điểm thi (Ảnh: Xuân Lương).

Thí sinh Kiều Hải Đăng, học sinh Trường THPT Mỹ Xuyên, cho biết: "Chúng em rất hồi hộp vì đây là kỳ thi rất quan trọng nhưng cũng khá tự tin cho buổi thi môn Ngữ Văn vì đã được ôn tập chu đáo, khả năng bài làm của chúng em sẽ đạt từ trên trung bình".

Tại điểm thi THPT Hoàng Diệu, ấn tượng với nhiều người là sự xuất hiện của 37 thí sinh là tăng sinh của trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ trong bộ áo cà sa màu vàng rực rỡ.

Thí sinh là tăng sinh ở Sóc Trăng nổi bật với bộ áo cà sa (Ảnh: Xuân Lương).

Cái ôm ấm áp từ người mẹ động viên con đạt kết quả thi tốt môn thi Ngữ Văn tại điểm trường THPT Trưng Vương, quận 1, TPHCM (Ảnh: Hải Long).

6h sáng tại điểm thi Phan Đình Phùng (Hà Nội), đông đảo học sinh đã có mặt chuẩn bị dự thi môn đầu tiên. Phụ huynh tranh thủ dặn dò con trước khi vào phòng thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Đắk Lắk: Thí sinh tự tin sẵn sàng cho môn thi đầu tiên

Sáng 7/7, cùng với thí sinh cả nước trên 20.400 thí sinh Đắk Lắk đã đến điểm thi để dự thi môn thi đầu tiên Ngữ văn.

Ghi nhận tại điểm thi THPT Buôn Ma Thuột, các thí sinh đều đến điểm thi khá sớm để tranh thủ thời gian xem lại bài và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho môn thi.

Thí sinh vào phòng thi (Ảnh: Thúy Diễm).

Thí sinh Nguyễn Ngọc Quy chia sẻ, em đã ôn và học kỹ bài nhưng vẫn không chủ quan nên vẫn đến điểm thi từ sớm. "Em mong môn thi đầu tiên sẽ làm bài thật tốt để tạo tâm lý thoải mái cho những môn thi tiếp theo", em Quy nói.

(Ảnh: Thúy Diễm).

Tại nhiều điểm thi trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột đều tạo điều kiện cho PV vào tác nghiệp theo quy chế. Tuy nhiên, tại điểm thi THPT Chu Văn An, khi PV liên hệ vào tác nghiệp vào lúc 6h50 thì trưởng điểm cho bảo vệ ra mời PV ra ngoài và khẳng định điểm thi không cho bất kỳ giáo viên nào vào.

Nhận phản ánh của PV, bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk - cho biết sẽ liên hệ, trao đổi lại ngay với trưởng điểm thi THPT Chu Văn An để nhắc nhở, chấn chỉnh và quan điểm của Sở sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho PV tác nghiệp tại các điểm thi theo đúng quy chế của Bộ.

(Ảnh: Thúy Diễm).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Đắk Lắk có 32 điểm thi với 20.454 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 889 thí sinh tự do.

Tỉnh bố trí 32 điểm thi chính thức với 869 phòng thi chính thức (64 phòng thi dự bị) trên địa bàn 15 huyện, thị xã và thành phố. Bố trí trên 2.700 cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Hội đồng thi THPT Chu Văn An không cho bất kỳ PV nào vào điểm thi tác nghiệp (Ảnh: Thúy Diễm).

Hà Tĩnh: Tâm lý thí sinh khá thoải mái trong buổi thi đầu tiên

Sáng nay (7/7) hơn 17.000 thí sinh tại 35 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hà Tĩnh đã bước vào môn thi đầu tiên, với tâm lý khá thoải mái.

Tại Hà Tĩnh có 35 điểm thi. Ban chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Người mẹ dặn dò con bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi (Ảnh: Xuân Sinh).

Trong tổng số hơn 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, có gần 15.000 thí sinh THPT; hơn 2.400 thí sinh giáo dục thường xuyên. Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 3.455; thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng hơn 13.300 và thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng hơn 600 em (thí sinh tự do).

Các thí sinh đến điểm thi rất sớm (Ảnh: Xuân Sinh).

Các thi sinh kiểm tra lại số báo danh, phòng thi (Ảnh: Xuân Sinh).

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: "Năm nay chưa ghi nhận thí sinh nào mắc Covid-19. Công tác đảm bảo an ninh phòng thi năm nay được siết chặt. Tại các điểm thi sẽ bố trí riêng một phòng đựng dụng cụ, điện thoại, thiết bị của thí sinh, phòng thi này phải cách vị trí thi tối thiểu 25 mét và được canh giữ nghiêm ngặt".

Các thí sinh khá thoải mái trong môn thi đầu tiên (Ảnh: Xuân Sinh).

Ghi nhận của PV, thời tiết trong buổi thi đầu tiên khá mát mẻ. Tại điểm thi trường THPT Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh) tâm lý của các thí sinh khá thoải mái. Các thí sinh đều đến sớm trước giờ thi vài chục phút, thậm chí có nhiều em đến trước cả tiếng đồng hồ.

Trong ngày hôm qua (6/7) cán bộ coi thi đã hướng dẫn, phổ biến cụ thể các quy định trong quá trình làm bài thi, giúp thí sinh tự tin thoải mái hơn khi bước vào môn thi đầu tiên (Ảnh: Xuân Sinh).

"Bước vào kỳ thi em giữ cho mình một tâm lý khá thoải mái. Em đã ôn tập khá kỹ cho môn Ngữ Văn này. Hy vọng em sẽ đạt kết quả tốt", em Nguyễn Vân Anh, điểm thi trường THPT Thành Sen chia sẻ.

Tiếp tục cập nhật...!

****

Có 38 thí sinh là F0

Theo báo cáo từ các Hội đồng thi, tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi trên cả nước đến hết ngày 6/7 là 989.863 thí sinh, đạt tỷ lệ 98,75% so với số đăng ký dự thi. Trong đó, có 38 thí sinh thuộc diện F0.

Toàn quốc có 63 Hội đồng thi gồm 2.243 Điểm thi, 42.293 phòng thi.

Chiều qua, các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi; phổ biến quy chế thi, nội quy phòng thi đầy đủ; hướng dẫn thí sinh sửa chữa các sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, tạo tâm lý tốt để thí sinh an tâm, sẵn sàng tham gia kỳ thi.

Nhiều thí sinh tranh thủ ăn vội, ôn tập thêm trên sân trường (Ảnh: Hải Long).

Thí sinh tự tin trước giờ vào thi (Ảnh: Hải Long).

Các thí sinh diện F0 dự thi được các điểm thi bố trí thi tại phòng riêng biệt. Công tác coi thi tại các phòng này được triển khai theo đúng quy chế cùng với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ coi thi và thí sinh.

Các Hội đồng thi trên toàn quốc đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với thực tế của địa phương; đồng thời có các phương án dự phòng ứng phó với các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Phút nhí nhảnh của thí sinh TPCHM trong buổi làm thủ tục dự thi (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, ngày làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh cũng như cho công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các địa phương trên cả nước.

Kết quả kỳ thi tạo nên một sự cạnh tranh rất khốc liệt

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, kỳ thi tốt nghiệp THPT ngoài mục tiêu xét tốt nghiệp, khá nhiều các trường đại học sử dụng kết quả của kỳ thi để làm căn cứ tuyển sinh. Vì vậy, có thể nói, kết quả kỳ thi tạo nên một sự cạnh tranh rất khốc liệt.

Nhiều gia đình muốn cho con vào đại học bằng mọi giá, kể cả những việc, phương án có thể vượt qua quy chế để đạt được mục tiêu nên Thứ trưởng Độ cho rằng, vì vậy càng cần tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chặt chẽ.

Trao đổi với PV Dân trí ngay trước buổi thi đầu tiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, kỳ thi này có điểm mới, đó là đề phòng thí sinh sử dụng công nghệ cao, tinh vi để gian lận thi cử, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ công an đưa ra yêu cầu học sinh mang vật dụng đến điểm thi phải cách phòng thi 25m.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngoài ra, để đề phòng các thiết bị công nghệ cao đặt trong nhà dân gần sát với phòng thi, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với cơ quan công an làm việc cùng các gia đình, yêu cầu cam kết không chắp nối hoặc tạo điều kiện để các đối tượng gian lận thi cử.

Điều thứ hai, năm nay có điểm mới thí sinh F0 có thể tham dự kỳ thi hoặc không thi. Do vậy, trường hợp thí sinh F0 có nhu cầu dự thi, các điểm thi bắt buộc phải có phòng thi dự phòng, có lối đi riêng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi (Ảnh: Mạnh Quân).

Kiểm soát chặt chẽ thiết bị công nghệ cao

Trả lời PV Dân trí về việc lọt lộ đề năm nào cũng gây ồn ào trên mạng xã hội trong những ngày diễn ra kỳ thi, vậy Bộ GD-ĐT có phương án như thế nào ở kỳ thi này?

Ông Độ cho biết, Bộ GD-ĐT đã làm việc với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06, Cục Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 của Bộ Công an để kiểm soát các mạng, thiết bị công nghệ cao và Bộ Công an cũng có hệ thống văn bản chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt về vấn đề này.

Khu vực để vật dụng của thí sinh cách thí sinh 25m để tránh gian lận (Ảnh: Hải Long).

Một trong những giải pháp phòng chống trước mắt là bố trí các vật dụng của thí sinh cách 25m cũng hạn chế lọt thông tin ra ngoài. Ngoài ra, các giám thị phải có trách nhiệm theo dõi các biểu hiện lạ của thí sinh. Bộ GD-ĐT yêu cầu quy trách nhiệm đến từng người, từng vai trò cụ thể ở các điểm thi.