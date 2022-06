Quảng Ninh, Nghệ An: Quyết liệt đảm bảo thi tốt nghiệp THPT không gian lận

Quảng Ninh: Chỉ đạo quyết liệt, tập huấn kỹ về kỳ thi

Ngày 29/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh dẫn Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Quảng Ninh cho biết, tổng số lượng thí sinh đăng ký dự thi của Quảng Ninh là 15.717 thí sinh, giảm 740 thí sinh so với năm trước.

Trong đó, 3.398 thí sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp THPT, chiếm 21,62%; 11.841 lượng thí sinh xét công nhận tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐSP ngành Giáo dục mầm non, chiếm 75,34%.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Hạ Long.

Toàn tỉnh tổ chức 01 hội đồng thi với 37 điểm thi, trong đó có 02 điểm thi ở đảo xa đất liền. Các điểm thi được đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu tổ chức thi, đảm bảo đúng quy chế; việc bố trí điểm thi được thực hiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và an toàn cao nhất cho công tác tổ chức thi.

Thí sinh tự do và thí sinh giáo dục thường xuyên được bố trí dự thi cùng với thí sinh lớp 12 giáo dục phổ thông bảo đảm số lượng thí sinh lớp 12 giáo dục phổ thông chiếm ít nhất 60% tổng số thí sinh tại điểm thi.

Đại diện Sở GDĐT nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong công tác thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Ninh như: Bố trí 02 phòng thi dự phòng tại từng điểm thi cho thí sinh F0 hay nghi ngờ F0; tiếp tục tổ chức tập huấn đến từng thành viên trong hội đồng thi, đảm bảo nắm rõ quy chế và phối hợp tổ chức kỳ thi thành công, hiệu quả.

Về công tác tổ chức, ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh khẳng định, đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Sở đã hoàn thiện các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí nhân lực theo đúng quy định. Tỉnh thường xuyên tổ chức họp, kiểm tra, rà soát các khâu chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ban chỉ đạo địa phương cũng rất tích cực, sát sao trong công tác bố trí các điểm thi.

Anh Lưu Văn Thịnh, đại diện Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đoàn tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, tối thiểu 10 người trên một điểm thi; tích cực vận động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với doanh nghiệp địa phương triển khai công tác tuyên truyền về kỳ thi.

Địa bàn Quảng Ninh trải rộng, địa hình đồi núi, rừng biển phức tạp. Với một số điểm thi phải đặt tại vùng hải đảo, xa trung tâm như điểm thi THPT Cô Tô (tại huyện đảo Cô Tô), điểm thi THPT Quan Lan (đảo Quan Lạn), phương tiện duy nhất để đưa đón cán bộ làm thi, vận chuyển đề thi, bài thi, là tàu thủy.

Thông tin liên lạc khi thời tiết xấu cũng đặt ra những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhấn mạnh sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2022 tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Huy Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô tin tưởng địa phương đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức kỳ thi hiệu quả, an toàn.

Phụ trách điểm thi có số lượng thí sinh lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, bà Vi Thị Bích Hạnh, Trưởng Phòng GDĐT thành phố Hạ Long cho biết, đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn thành phố, tập trung tối đa hỗ trợ thí sinh, hỗ trợ mỗi thí sinh có hoàn cảnh khó khăn 300.000 đồng.

Tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục A05, Bộ Công an nhấn mạnh tỉnh cần chú trọng hơn nữa công tác bảo mật tại khu vực lưu trữ, in sao đề thi; đề nghị công an phối hợp với các nhà mạng thực hiện triệt để việc phá sóng tại các khu vực lưu trữ đề thi; tại các điểm thi; đảm bảo hệ thống camera lưu trữ đầy đủ dữ liệu trong khi tổ chức thi.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Quảng Ninh

Thứ trưởng Ngô Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao sự năng động cùng kết quả chuẩn bị kỳ thi của tỉnh Quảng Ninh. Các điểm thi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, khắc phục khó khăn do địa bàn phức tạp.

Nhấn mạnh trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi, Thứ trưởng yêu cầu địa phương cần tiếp tục công tác kiểm tra, rà soát từng đầu việc và kiểm soát trách nhiệm tới từng thành viên trong Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Chỉ đạo khẩn trương tính toán phương án khắc phục khó khăn, bảo mật tuyệt đối cho đề thi và quản lý các thiết bị công nghệ cao, phòng chống gian lận trong thi cử. Địa phương cũng cần thận trọng trong công tác in sao, giao nhận, quản lý đề thi và bố trí địa điểm chấm thi hợp lý.

Thứ trưởng đề cao công tác tập huấn cho cán bộ coi thi, đặc biệt là đội ngũ giám thị, đồng thời yêu cầu tỉnh tăng cường kiểm tra xác suất, đảm bảo các giáo viên, cán bộ coi thi thấm nhuần, hiểu rõ quy chế. Song song là tiếp tục nâng cao nhận thức cho thí sinh, đảm bảo đúng, đủ giấy tờ dự thi.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đáp ứng mục tiêu đã đề ra, Thứ trưởng đề nghị tỉnh phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên tình nguyện trong việc hỗ trợ thí sinh; chú trọng an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; đảm bảo phương án dự phòng trường hợp mất điện, thiên tai, mưa lũ; thận trọng với an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát chặt các thiết bị công nghệ.

Nghệ An: Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ thi

Ngày 29/6, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Tại đây, đoàn đã tới khảo sát trực tiếp công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại địa điểm in sao đề thi của tỉnh, một số điểm thi như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh); Trường THPT Nguyên Duy Trinh (Nghi Lộc), … và có những lưu ý về công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong công tác thi. Đặc biệt, đối với Nghệ An là địa bàn rộng, nên công tác vận chuyển, giao nhận đề thi, bài thi cần phải hết sức chú ý nghiêm ngặt, cẩn trọng, tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kiểm tra thực tế tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh

Nhân sự được huy động cho công tác thi cũng phải được tập huấn đầy đủ, hiểu biết rõ nhiệm vụ và trách nhiệm đúng với từng vị trí được giao. Ngoài ra, cần chú trọng công tác tập huấn cho các cán bộ, đặc biệt là cán bộ miền núi, vùng sâu, vùng xa về các thiết bị được và không được sử dụng trong phòng thi.

Báo cáo tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An cho biết, năm nay, tỉnh có 36.743 thí sinh đăng ký dự thi tại 69 điểm thi đặt tại 68 trường THPT công lập và 01 trường THCS của 21 huyện, thành phố, thị xã với 1.584 phòng thi và 79 phòng chờ để tổ chức thi cho đối tượng thí sinh diện F0 có nguyện vọng tham dự Kỳ thi.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT xây dựng phương án bảo vệ, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển bài thi, coi thi, chấm thi. Đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

Với tinh thần không chủ quan về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế cũng đã phối hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, đây là địa bàn có đặc thù thời tiết nắng nóng gay gắt, do đó, lực lượng y tế cũng có những phương án phòng bị, chuẩn bị cho học sinh về những tình huống xảy ra bất ngờ.

Tỉnh Đoàn Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện thành lập các đội "Tiếp sức mùa thi" để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở… tại tất cả các điểm thi và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An

Để phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, thực hiện công tác thi, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện; xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ thi trên địa bàn theo nhiệm vụ được phân công.

Năm nay, số lượng cán bộ thực hiện công tác coi thi có 5329 người, đã được tập huấn về công tác thi theo đúng nhiệm vụ, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, quy củ, nghiêm ngặt ở tất cả các khâu trong quy trình, thời gian diễn ra Kỳ thi.

Là địa bàn miền núi, điều kiện kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn, báo cáo tại buổi làm việc, đại diện huyện Quỳ Châu cho biết huyện có duy nhất 01 điểm thi tại trung tâm huyện và học sinh xa nhất cách điểm thi 45km. Để đảm bảo an ninh, an toàn, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện đã chỉ đạo, bố trí, tạo điều kiện cho các thí sinh về ăn, ở để hạn chế đi lại. Địa phương cũng đã chuẩn bị các phương án phòng bị, xử lý kịp thời các diễn biến về thời tiết như nắng nóng, bão lũ... có thể xảy ra trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Nghệ An trong công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp diễn ra. Thứ trưởng nhấn mạnh ba yếu tố quyết định đến thành công của kỳ thi là con người, cơ sở vật chất và quy trình. Do đó, công tác chuẩn bị mang yếu tố mấu chốt. Chuẩn bị càng kỹ lưỡng, chu đáo thì kỳ thi thành công càng cao. Cần phải có công tác dự phòng về con người, về cơ sở vật chất và chủ động các tình huống có thể xảy ra, tuy nhiên không lãng phí.

Thứ trưởng cũng lưu ý rà soát các hoạt động cũng như trách nhiệm của tất cả các nhân sự tham gia vào quá trình tổ chức kỳ thi như in sao đề thi, vận chuyển, bàn giao đề thi và bài thi, y tế, điện lực, truyền thông… để Kỳ thi diễn ra an toàn, trung thực và tin cậy.