Phụ huynh chất vấn Shark Thủy: "Tòa án lương tâm của các anh đâu?"

Apax Leaders tổ chức 2 cuộc họp liên tiếp với phụ huynh TPHCM về tiến độ tái cấu trúc và lộ trình hoàn trả học phí vào chiều 9/4 (Ảnh: Hoàng Chung).

Ai thông cảm cho phụ huynh?

Chiều nay (9/4), Apax Leaders có thư mời tổ chức 2 cuộc họp liên tiếp với phụ huynh TPHCM về tiến độ tái cấu trúc và lộ trình hoàn trả học phí và không cho phép báo chí tham dự tác nghiệp.

Mở đầu họp, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy ) - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax (gọi tắt là Apax) - có những chia sẻ không mới so với các lần họp trước.

Ông vẫn đưa ra lý do vì Covid-19 nên trung tâm đóng cửa, khó khăn về kinh tế dẫn đến khủng hoảng, mất kiểm soát, tạo nên bức xúc của phụ huynh trong suốt năm vừa qua. Ông Thủy cũng hứa sẽ trả lại tiền cho phụ huynh khi không thể mở các lớp học.

"Chúng tôi sẽ từng bước có lộ trình, bắt đầu chi trả đối với các phụ huynh đã xác nhận phí và chậm phí vào tháng 6 năm nay. Đối những phụ huynh chưa chậm phí sẽ bắt đầu từ tháng 8", ông Thủy thông tin và gửi lời xin lỗi tới phụ huynh.

Mặc dù phía Apax đã công bố lộ trình trước đó nhưng nhiều phụ huynh có mặt tại cuộc họp không đồng ý với mốc thời gian trên.

Chị Ngô Thị Thúy Quỳnh - phụ huynh tại cơ sở Trường Chinh - bức xúc: "Chúng tôi ở đây là nạn nhân của Apax Leaders… Phía Apax Leaders luôn nói gặp khó khăn vậy có bao giờ hiểu được sự khó khăn của quý phụ huynh ở đây không?

Chúng tôi không khó khăn à? Anh có bao giờ đồng cảm với khó khăn của tất cả phụ huynh ở đây không? Có ai ở đây không phải vay mượn ngân hàng, người thân để nộp tiền cho anh không? Hàng ngàn con người phải đồng cảm với sự khó khăn của anh?".

Chị Ngô Thị Thùy Quỳnh chất vấn Shark Thủy tại cuộc họp chiều 9/4 (Ảnh: Hoàng Chung).

Chị Quỳnh chất vấn, phía trung tâm luôn nói đang trên đà đi xuống, tại sao thầy cô, các bạn saler (người bán hàng - PV) vẫn khuyến khích phụ huynh đóng tiền vào, ưu đãi, đóng tiền tái phí...

"Ai cũng có một tòa án gọi là tòa án lương tâm của mỗi con người. Nếu anh biết rằng hệ thống của anh đang đi xuống, anh có thể giải trình với từng phụ huynh hoặc điều tiết học viên sang một đối tác nào đó. Chứ đâu thể nào khuyến khích phụ huynh đóng tái phí như vậy. Các anh làm việc đó có mục đích.

Chỉ một, hai tháng trước khi đóng cửa hàng loạt đã khuyến khích phụ huynh đóng tiền. Chỉ tội người dân không biết gì hết. Thiệt thòi là về chúng tôi", chị Quỳnh bức xúc.

Chị Quỳnh cũng kiến nghị Sở GD&ĐT TPHCM phải vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của phụ huynh và học viên bởi Sở cấp phép thì trung tâm mới có thể hoạt động được.

Những chất vấn của chị Thúy Quỳnh nhận được nhiều sự đồng tình của phụ huynh.

Phụ huynh bức xúc khi đã đóng gần 300 triệu đồng cho con học tại Apax nhưng phía trung tâm liên tục hứa hẹn (Ảnh: Hoàng Chung).

Tương tự, chị Thu Hường - phụ huynh cơ sở Cộng Hòa - nghẹn ngào khi từ năm 2019 đã đóng hơn 340 triệu đồng cho 3 con vào học tại Apax. Tuy nhiên, vì dịch nên số buổi đi học của con khá ít và giờ chị không biết cách nào, khi nào để nhận được hoàn phí.

Còn chị Võ Hoài Tâm - phụ huynh cơ sở Trần Bình Trọng - đóng số tiền gần 300 triệu cho hai bé nhưng việc học thì liên tục gián đoạn, chuyển tới 5-7 trung tâm. Chị Tâm cho hay Apax đã hứa hẹn nhiều lần rồi nên không còn niềm tin nữa.

Khi hỏi phụ huynh nào muốn tiếp tục cho con theo học, chỉ thưa thớt một vài người hưởng ứng. Nhưng lúc họ xin ý kiến ai muốn rút tiền, hầu như phụ huynh có mặt tại đây đều giơ tay đồng ý.

Phụ huynh giơ tay đề nghị Apax sớm hoàn trả học phí (Ảnh: Hoàng Chung).

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc điều hành Apax Leaders cũng liên tục gửi lời xin phụ huynh hỗ trợ, thông cảm để trung tâm có thể mở cửa trở lại.

Ông ví, Apax đang bị bệnh, chưa khỏe lại, phụ huynh hãy cho cơ hội để được khỏe lại rồi đi làm trả nợ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc điều hành Apax Leader - xin phụ huynh thông cảm, hỗ trợ trung tâm (Ảnh: Hoàng Chung).

Không khí họp căng thẳng, khách sạn hủy dịch vụ

Giữa cuộc họp, không khí diễn ra khá căng thẳng và phụ huynh phải tạo áp lực phía Apax Leaders mới cho phóng viên báo chí vào dự.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, khoảng 15h, cuộc họp buộc phải tạm dừng do bên khách sạn thông báo ngưng không cho tổ chức họp do không đảm bảo được an ninh trật tự.

Hàng loạt phụ huynh phản ứng gay gắt chất vấn ban lãnh đạo Apax. Phụ huynh vây quanh ông Thủy và ông Tuấn Anh để chất vấn và yêu cầu ký cam kết trả tiền học phí.

Phụ huynh vay quanh Shark Thủy chất vấn về việc hoàn học phí (Ảnh: Hoàng Chung).

Đến 15h40, nhiều phụ huynh đã rời cuộc họp vì cho rằng "không giải quyết được vấn đề gì".

Cuộc họp đợt 2 được dự kiến diễn ra vào lúc 16h30 nhưng phía Apax Leaders thông báo qua màn hình dưới sảnh hội trường khách sạn sẽ hủy họp.

Phụ huynh dự phiên họp 2 chất vấn ông Nguyễn Anh Tuấn dưới sảnh khách sạn vì không thể dự họp do hủy đột ngột (Ảnh: Hoàng Chung).

Phụ huynh vây kín sảnh họp (Ảnh: Hoàng Chung).

Phụ huynh tham dự đợt 2 cũng không được phép tiến vào khuôn viên sự kiện bên trong. Nhiều phụ huynh bức xúc do mất thời gian dài đến họp nhưng không thể dự.