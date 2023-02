Quora là một trang web hỏi đáp được cộng đồng người sử dụng tạo lập, trả lời, và biên tập. Năm 2020, trang web thu hút 300 triệu người truy cập mỗi tháng. Nhiều chủ đề "nóng" của xã hội được đông đảo cư dân mạng tham gia bàn luận mỗi ngày.

Gần đây, vấn đề "Phải chăng giáo viên trường tư tốt hơn giáo viên trường công?" là một chủ đề thu hút nhiều người tham gia bình luận.

David Stewart, giáo viên ở Australia, nói: "Tôi không nghĩ là giáo viên trường tư tốt hơn giáo viên trường công.

Tôi quen biết nhiều giáo viên chuyển từ trường tư sang trường công và từ trường công sang trường tư. Họ không thể đột nhiên từ giáo viên tốt thành giáo viên tồi hơn và ngược lại khi thay đổi môi trường.

Vẫn là những giáo viên đó, liệu bạn có nghĩ, họ là những nhà giáo dục xuất sắc khi họ đang làm việc trong hệ thống trường tư thục nhưng đột nhiên mất hết các kỹ năng khi họ chuyển sang hệ thống công lập? Rõ ràng câu trả lời là không.

Hệ thống trường tư thục đạt được kết quả tốt hơn vì họ có quy mô lớp học nhỏ hơn, nhiều kinh phí hơn, học sinh thường ham học hơn. Chất lượng giáo viên không liên quan tới vấn đề trường công hay trường tư".

Mark Jordan, người viết lách tự do ở Anh, chia sẻ: "Các trường tư thục thường có thiết bị giáo dục, cơ sở vật chất tốt hơn và tất nhiên, họ có thể trả lương cao hơn cho giáo viên. Vì thế, chắc chắn trường tư sẽ thu hút được một số giáo viên rất giỏi và ngoài ra, trường tư còn có thể chọn học sinh của mình.

Trong những điều kiện hoàn cảnh như vậy, không có gì ngạc nhiên khi thành tích của học sinh trường tư tốt hơn. Tuy nhiên các trường công lập đang phải vật lộn với ngân sách eo hẹp cũng có những giáo viên rất giỏi.

Vấn đề là nhiều trường công phải nhận tất cả những học sinh sinh sống trong khu vực của họ, không thể lựa chọn. Kết quả là, mặt bằng chung về trình độ học vấn của học sinh thua xa các trường tư.

Dù vậy, nhiều học sinh, giáo viên trường công vẫn có thể đạt được một số kết quả nổi bật. Sự khác biệt giữa trường tư và trường công không phải là tiêu chuẩn giảng dạy, mà là tiền".

Năng lực của giáo viên không liên quan tới vấn đề trường công hay trường tư (Ảnh minh họa: Adobe Stock).

Matthew Bates, giáo viên tại Chicago, Mỹ, bày tỏ: "Tôi sẽ nói về kinh nghiệm của bản thân với tư cách là một giáo viên trường tư và có nhiều người quen dạy ở các trường công tại Chicago. Tôi cũng đã làm việc trong các trường công lập một thời gian và đây là những quan sát của tôi:

Các giáo viên trường công có rất nhiều chuyện phải giải quyết ngoài việc giảng dạy, từ học sinh của họ, phụ huynh của học sinh cho tới các cấp lãnh đạo.

Một vấn đề nữa là hiệp hội giáo viên trường công lập rất lớn và mạnh mẽ, còn giáo viên trường tư thục thì không có hiệp hội nào cả. Tôi chưa bao giờ gặp một giáo viên trường tư nào muốn gia nhập công đoàn. Tất cả chúng tôi đều hoàn toàn hài lòng với hoàn cảnh của mình.

Giáo viên trường tư thường không vất vả lắm với những vấn đề như vậy. Tôi thực sự đã kết bạn với một số phụ huynh học sinh của mình trong nhiều năm, bởi vì họ rất thân thiện với tôi và các giáo viên khác. Các sếp của tôi hầu như luôn ủng hộ và tôn trọng tôi.

Giáo viên trường công có nhiều khả năng giảng dạy vì tiền và lợi ích, trong khi giáo viên trường tư thục có nhiều khả năng giảng dạy vì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Rất nhiều giáo viên trường tư thục đã kết hôn với những người có thu nhập cao và cũng nhận được những lợi ích khác từ người bạn đời của họ.

Giáo viên trường tư thục có xu hướng được tự do hơn trong chương trình giảng dạy so với các giáo viên trường công lập. Điều này là do có ít sự giám sát hành chính hơn ở các trường tư thục và các trường tư thục có xu hướng nhỏ hơn.

Giáo viên trường tư không cần phải điều phối chương trình giảng dạy. Hàng năm, tôi được giao các mục tiêu để đảm bảo rằng tôi sẽ hoàn thành công việc trong suốt cả năm còn vấn đề làm như thế nào là do tôi.

Giáo viên trường công lập phải đối phó với bất cứ điều gì mà văn hóa đại chúng xác định là điều quan trọng mà các trường học nên giải quyết, trong khi trong các trường tư, vấn đề học thuật là quan trọng nhất.

Các trường tư thục không lãng phí thời gian vào nhiều thứ mà các trường công lập thực hiện. Tôi là một giáo viên trường công vào năm 2008, khi ngài Obama đắc cử tổng thống. Nhà trường đã dành nhiều tuần để chuẩn bị một cuộc họp để chào mừng nhiệm kỳ tổng thống của ông. Mỗi lớp diễn một tiểu phẩm nhỏ, hoàn chỉnh với trang phục và âm nhạc, khán phòng được trang trí...

Mọi người dành rất nhiều thời gian và công sức cho buổi gặp gỡ kéo dài một giờ này. Khi tôi dạy ở trường tư thục, vấn đề sẽ khác. Mỗi lần có bầu cử, chúng tôi có 20-30 phút thảo luận về cuộc bầu cử sau khi nó diễn ra và mọi chuyện chỉ có vậy.

Nhìn chung, không công bằng khi nói rằng giáo viên trường công hay trường tư tốt hơn vì mọi thứ quá khác nhau. Nó giống như so sánh phi công của hàng không dân dụng với phi công của máy bay chiến đấu. Tất cả họ đều là phi công nhưng công việc của họ khác nhau và việc so sánh không có ý nghĩa gì.

Người dùng tên là Cara Crawford sống ở San Antonio, Texas, Mỹ, nói: "Các trường tư thục không đồng nghĩa với việc họ sẽ có giáo viên giỏi hơn.

Vấn đề là các trường tư chắc chắn có thể từ chối một số học sinh, đặc biệt là những học sinh mà họ không thể đáp ứng, chẳng hạn như học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Các trường công lập thì phải chấp nhận tất cả những ai bước qua cửa của họ bao gồm cả những học sinh có vấn đề về hành vi và vấn đề trong học tập.

Nếu bạn đang dạy một lớp không có học sinh nào có vấn đề về hành vi hoặc học tập so với một lớp có học sinh "cá biệt" thì lớp nào sẽ có điểm trung bình của bài kiểm tra cao hơn?".

Tài khoản có tên Aimee chia sẻ: "Các trường tốt hơn thường thu hút những học sinh giỏi hơn, những người nghiêm túc hơn trong học tập nhưng không phải tất cả những trường học tốt hơn đều là trường tư thục.

Những giáo viên có học thức cao hơn hoặc thích giảng dạy và giáo dục những học sinh có đầu óc học thuật ở một mức độ nào đó có thể lựa chọn môi trường làm việc của họ.

Các trường tư thục có thể chọn học sinh của họ. Vì vậy, các trường tư quy tụ rất nhiều học sinh có học lực trên trung bình. Những giáo viên không đủ năng lực, không quan tâm tới học sinh có thể bị chấm dứt hợp đồng hoặc khuyến khích từ chức tại một trường tư thục.

Giáo viên tại các trường tư thục không phải đối phó với hàng loạt những học sinh có nhiều vấn đề, vì vậy họ cũng thuận lợi hơn".

Người dùng có tên Michael Alan Cavalier sống tại Cộng hòa Czech, bày tỏ: "Nói chung giáo viên trường tư thục không tốt hơn giáo viên trường công. Các trường tư thục có thể chọn lọc học sinh nên một học sinh quậy phá và học kém có thể không có mặt tại môi trường đó.

Học sinh trường tư thường vượt trội so với học sinh trường công nhưng yếu tố dẫn tới việc đó là bởi có sự tham gia nhiều hơn của phụ huynh với học sinh và nhà trường, quy mô lớp học nhỏ hơn nên giáo viên có thể chú ý đến từng học sinh và ít bị phân tâm hơn".