Ôn thi tốt nghiệp tiếng Anh: 2 trường hợp dạng bài đồng nghĩa, trái nghĩa

Dân trí Thí sinh cần đọc kĩ đề bài và lưu ý hai từ khóa "CLOSEST in meaning" (từ đồng nghĩa) và "OPPOSITE in meaning" (từ trái nghĩa), đồng thời cần nắm được phương pháp xử lý đề bài trong từng trường hợp.

Đó là chia sẻ của thầy Phạm Trọng Hiếu, giáo viên môn Tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI. Theo đó, thầy Hiếu đã chỉ ra phương pháp làm các dạng bài đồng nghĩa, trái nghĩa đối với hai trường hợp thường gặp dưới đây:

Trường hợp 1: Đề bài chứa các từ đã biết

Trong trường hợp này, thí sinh nên làm bài theo 3 bước.

Bước 1: phân tích cấu trúc câu, định nghĩa của câu và xác định chiều hướng ý nghĩa của từ gạch chân.

Bước 2: Thay thế lần lượt các đáp án.

Bước 3: Lựa chọn đáp án là từ đồng nghĩa/trái nghĩa dựa vào nghĩa của từ trong bối cảnh câu.

Theo thầy Hiếu, thí sinh có thể sử dụng phương pháp loại trừ, vì trong 4 đáp án, thường có 1 đáp án là từ đồng nghĩa, 1 đáp án là từ trái nghĩa và 2 đáp án còn lại chứa từ mang nghĩa hoàn toàn khác, không liên quan đến từ được gạch chân tại đề bài.

Ví dụ:

Question: Adding a garage will enhance the value of the house (Có thêm một nhà để xe sẽ enhance giá trị ngôi nhà).

Stabilize (Ổn định) Alter (Thay đổi) Increase (Tăng) Diminish (Giảm bớt)

Với cấu trúc câu như trên, từ "enhance" có chiều hướng nghĩa là "tăng". Vậy, nếu đề bài yêu cầu chọn từ đồng nghĩa, đáp án đúng là C. Ngược lại, D sẽ là đáp án đúng nếu đề bài yêu cầu chọn từ trái nghĩa.

Trường hợp 2: Đề bài chứa các từ chưa biết

Nếu đề bài chứa các từ chưa biết, các em cần thực hiện lần lượt 4 bước sau:

Bước 1, phân tích cấu trúc câu và dịch khung tổng quát của câu.

Bước 2, xác định các từ chưa biết và đặt ẩn cho các từ đó.

Bước 3, dựa vào cấu trúc câu và một số từ đã biết để dịch bối cảnh chung, từ đó xác định chiều hướng ý nghĩa của từ gạch chân.

Bước 4, chọn đáp án có chứa từ cùng chiều hướng/ngược chiều hướng theo yêu cầu đề bài (có thể dùng phương pháp loại trừ).

Bên cạnh đó, thầy Hiếu nhấn mạnh rằng, trong quá trình ôn tập, thí sinh cần thống kê lại những cặp từ đồng nghĩa/trái nghĩa mà mình gặp phải. Ngoài ra, các em nên tập định hình cấu trúc, chiều hướng ý nghĩa của từ để bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Ví dụ về tìm từ trái nghĩa:

Question: He is not popular and has a lot of enemies.

Opponents Friends Betrayers Attackers

Nếu không hiểu nghĩa của từ "popular" và từ gạch chân, các em hãy đặt cho các từ này theo thứ tự A và B. Theo đó, ta có cấu trúc câu: Anh ta không A và có rất nhiều B. Ngoài ra, các em nên chú ý từ "and" (và) thường để nối hai vế có cùng chiều hướng.

Với trường hợp này, thí sinh có thể dự đoán cụm "not popular" mang chiều hướng tiêu cực nên từ "enemies" cũng vậy. Xét trong 4 đáp án, ta thấy từ "friends" (bạn bè) có chiều hướng tích cực. Vì đề bài yêu cầu tìm từ trái nghĩa nên B là đáp án đúng.

Trong video dưới đây, thầy Phạm Trọng Hiếu sẽ có những chia sẻ cụ thể về phương pháp làm dạng bài đồng nghĩa, trái nghĩa, cũng như một số bài tập nhằm giúp các em ôn luyện hiệu quả phần kiến thức này. Học sinh quan tâm có thể theo dõi.

Nhật Hồng