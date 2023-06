Nữ sinh Sài thành tuyên bố nói không với cúng bái cầu may, chè đậu đỏ...

Thanh Thảo dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi ở TP Thủ Đức, TPHCM. Chiều ngày làm thủ tục thi, Thảo bắt xe buýt từ nhà đến điểm thi. Điểm thi này gần khu vực trường cấp 3 Thảo theo học, từ đầu, cô đã nói với bố mẹ mình sẽ tự đi thi, không phải đưa đón.

Học sinh tại TPHCM trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Ảnh: Hải Long).

Thảo cho biết, trước đó vài ngày, nhiều bạn trong lớp đã đi chùa cầu may, một số chờ sát ngày mới đi cầu cho... linh.

Ngay sau giờ làm thủ tục thi, nhiều người bạn trong nhóm của Thảo được bố mẹ chở đến Pháp viện Minh Đăng Quang cầu may, một số bạn đến các chùa khác trong khu vực.

Nhiều bạn rủ đi nhưng cô gái lắc đầu từ chối. Sau buổi làm thủ tục cô có lịch học đàn ở lớp nhạc, sau đó sẽ đọc lại hai tác phẩm cô yêu thích nhất là "Người lái đò sông đà" và "Ai đã đặt tên cho dòng Sông" và đi ngủ sớm.

Nữ sinh 18 tuổi kể, trước đó, mẹ cũng rủ cô đi chùa ở Bình Dương cầu may, lên cả thực đơn cho con ăn chè đậu đỏ, tránh chè đậu đen, chuối, trứng trước những ngày thi nhưng bị con gái từ chối.

Với Thảo, kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay không quá căng thẳng, kể cả học sinh có học lực trung bình cũng vượt qua dễ dàng. Ngoài phương án dùng điểm học bạ, Thảo sẽ dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển vào đại học nhưng cô không mấy áp lực.

"Em không phê phán chuyện cúng vái, cầu may trước ngày thi nhưng em không cầu vào may rủi. Với em khi cầu may là mình gửi gắm việc của mình vào nơi khác, trong khi thi cử là việc của mình, do mình quyết định nên phải tin vào bản thân", Thảo chia sẻ.

Nhiều trò tại TPHCM nhẹ nhàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp (Ảnh: Nam Anh).

Cô gái hài hước nói thêm mình là học trò ngoan hạnh kiểm tốt 12 năm, rất vâng lời cô giáo. Khi tạm biệt học trò cuối cấp tuần rồi, cô chủ nhiệm lớp Thảo dặn dò kỹ học sinh phải giữ gìn sức khỏe, ngủ đủ giấc, chú ý ăn uống, duy trì hoạt động thể thao giải trí, đừng quá căng thẳng... Cô không hề nhắc học sinh đi chùa cầu may hay ăn đậu đỏ, phong thủy này kia.

Đi chùa khấn vái, cầu may được xem là chương trình "mở màn" khởi động trước ngày thi của nhiều thí sinh, gia đình. Không chỉ dừng ở nhu cầu cá nhân, gia đình, có những ngôi trường còn tổ chức cho học sinh đi hành lễ cầu may trước kỳ thi như một hoạt động chính thức.

Chị Nguyễn Thanh Bình, có con học tại một trường tư thục ở Hà Nội cho biết, trước kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi trường con chị tổ chức đi hành lễ cầu may, yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia với tinh thần "tôn sư trọng đạo". Đây là việc được trường tổ chức nhiều năm qua trước mỗi kỳ thi như một hoạt động chính thức.

Hầu hết phụ huynh mặc nhiên đồng tình với việc này nhưng chị Bình phản đối việc trường tổ chức cho các con đi cầu may như vậy. Chị không đồng ý cho con tham gia việc đi chùa khấn vái, cầu may nên cuối cùng, con chị ở "ngoài lề" hoạt động này.

Học trò thắp hương cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 (Ảnh: N.S).

việc khấn cầu, theo chị, có chăng chỉ nên xuất phát từ quan điểm, niềm tin của mỗi cá nhân. Còn trường học là cơ sở giáo dục, không nên gợi mở hướng suy nghĩ mê tín.

Chưa nói đến việc di chuyển, đi lại gây cho trẻ sự mệt mỏi trong những thời điểm mà các con thời gian nhất để nghỉ ngơi hoặc tập trung cho việc ôn thi.

"Tôi luôn dạy các con sống tốt, tin vào chính bản thân mình. Thi cử, học hành là chuyện của các con và con phải tự vượt qua, tự chịu trách nhiệm, không thần thánh nào chịu trách nhiệm hộ mình", người mẹ nói.