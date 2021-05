Nữ sinh Hải Phòng "ẵm" bằng tốt nghiệp xuất sắc của ĐH Bách Khoa Hà Nội

Dân trí Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, Thu Anh - sinh viên khóa 61 chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ - Hóa dầu (Viện Kỹ thuật Hóa học) vừa tốt nghiệp đầu ra bằng xuất sắc ĐH Bách khoa HN với số điểm 3.66/4.0.

Đặng Thị Thu Anh cầm trên tay tấm bằng xuất sắc của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

"Tấm bằng xuất sắc là món quà em dành tặng nhân ngày của mẹ"

Những năm cấp 3, Thu Anh đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi theo học THPT Chuyên Trần Phú - ngôi trường top đầu của thành phố Hoa phượng đỏ và đạt kết quả cao trong quá trình học tập.

Cho đến những năm học đại học, cô gái sinh năm 1998 cũng không khiến mọi người thất vọng khi tốt nghiệp loại xuất sắc tại ngôi trường danh giá của Việt Nam.

Với Thu Anh, có được tấm bằng xuất sắc này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của cô. Ngay từ khi mới lên đại học, Thu Anh đã đặt cho mình những mục tiêu nhỏ để từng bước đạt được mục đích lớn - tấm bằng xuất sắc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Thu Anh chia sẻ: "Ngay từ năm nhất đại học, em đã đặt ra cho mình mục tiêu phải tốt nghiệp sớm. Trong năm học đầu tiên, CPA tổng kết cả năm của em đạt 3.93/4, và em đã tự nhận thức được rằng, tại sao mình không đặt thêm mục tiêu là tốt nghiệp loại xuất sắc. Việc đạt bằng xuất sắc với điểm số 3.66/4 hoàn toàn em đã dự liệu được từ trước và không quá bất ngờ với kết quả này".

Tấm bằng xuất sắc là thành quả của sự nỗ lực, rèn luyện mỗi ngày của Đặng Thị Thu Anh. Đây là niềm vui, niềm tự hào của cô gái nhỏ và cũng là món quà có giá trị tinh thần lớn nhất mà Thu Anh dành tặng cho mẹ vào ngày của mẹ.

Thu Anh tự nhận mình là một người không quá chăm chỉ, nhưng cô vẫn tự xây dựng một lộ trình với phương pháp học tập riêng. "Thay vì dành 100% thời lượng học trên trường, khi đã nắm rõ kiến thức chính mà thầy cô giảng, em chia nhỏ thời gian học cho việc tìm đọc các kiến thức rộng hơn xung quanh vấn đề đó. Như vậy, em không cần dành quá nhiều thời gian để học mà có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa khác, nâng cao kỹ năng mềm. Ngoài ra việc học như vậy giúp em rút ngắn thời gian ôn tập trước mỗi kì thi. Đồng thời việc lên lớp từ sớm giúp em có kĩ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, tài liệu tiếng anh, giúp ích rất nhiều trong việc học của em".

Phương pháp học này đã giúp Thu Anh tốt nghiệp sớm hơn một học kỳ cùng tấm bằng xuất sắc mà nhiều sinh viên mơ ước.

Khó khăn cũng chỉ là bước đầu

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, bố mẹ đều là quân nhân, việc học tập của Thu Anh luôn được ông bà, bố mẹ ủng hộ và giúp đỡ hết mình. Thu Anh chia sẻ, gia đình chính là "hậu phương", nguồn động lực lớn giúp cô không ngừng phấn đấu, nỗ lực.

Sở hữu bảng thành tích đáng nể, song Thu Anh tâm sự, cô cũng từng trải qua giai đoạn "khủng hoảng", khó khăn. Cuối năm thứ hai đại học, sau khoảng thời gian dài ngồi trên giảng đường, Thu Anh được cùng các bạn lên phòng thí nghiệm để học tập, nghiên cứu thực tế. Tuy nhiên, do môi trường mới, phải làm việc với nhiều loại hóa chất, máy móc và kiến thức chuyên ngành, cô gái sinh năm 1998 cảm thấy vô cùng chật vật để thích nghi.

May mắn thay, Thu Anh đã nhận được sự giúp đỡ của PGS.TS Phạm Thanh Huyền. "Bằng những lời động viên, định hướng, cô Huyền đã giúp em tìm lại được trạng thái cân bằng; biết được mình là ai, cần gì, và phải nỗ lực thế nào" - Thu Anh trải lòng.

PGS.TS Phạm Thanh Huyền đã giúp đỡ Thu Anh rất nhiều trong quá trình học tập.

Sẽ ra nước ngoài học tiến sĩ

"You only live once, but if you do it right" (tạm dịch: Chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng, thì một lần là đủ) - là câu châm ngôn mà Thu Anh vô cùng tâm đắc.

Do đó, dù đã tốt nghiệp sớm hơn hẳn một kỳ và "ẵm" trên tay tấm bằng xuất sắc của Đại học Bách Khoa nhưng đó chưa phải là đích đến cuối cùng của Thu Anh.

Chia sẻ với PV Dân Trí, Thu Anh cho biết hiện tại cô đang tiếp tục theo học thạc sĩ tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bên cạnh đó, với vốn kiến thức đã tích lũy được sau những năm tháng miệt mài trên giảng đường, cô gái sinh năm 1998 còn đi dạy gia sư cho các em học sinh.

Nói về dự định trong tương lai, Thu Anh bộc bạch, cô dự định sẽ hoàn thành chương trình học Thạc sĩ trong khoảng từ 1-1,5 năm. Sau đó, Thu Anh sẽ ra nước ngoài để học tiếp lên Tiến sĩ.

"Mong ước lớn nhất của em là được quay trở về giảng dạy, cống hiến tại chính ngôi trường mà em đã theo học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội" - Thu Anh chia sẻ thêm.

Phương Thảo - Kiều Phương