Nhìn lại những vụ việc thương tâm về học sinh năm 2021: Đau xót, căm phẫn!

Dân trí Trong năm 2021 đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến học sinh khiến dư luận vô cùng đau xót. Có em mang trên mình nỗi đau khi bị xâm hại, thậm chí có những đứa trẻ đã mãi ra đi vì áp lực học hành...

Bé trai lớp 6 nhảy từ tầng 22 chung cư do áp lực học tập

Giữa tháng 12/2021, vụ việc bé trai 12 tuổi nhảy từ tầng 22 chung cư xuống tử vong khiến dư luận bàng hoàng, xót xa.

Cụ thể, vào khoảng hơn 21 giờ ngày 16/12, người dân sống tại chung cư Goldmark City (Hà Nội) phát hiện một bé trai nằm bất động, nghi rơi từ trên cao xuống nên đã thông báo cho ban quản trị tòa nhà và lực lượng chức năng tới xử lý.

Gia đình nạn nhân cho biết, do áp lực về việc học tập, tối 16/12 làm bài thi không tốt nên cháu bé đã nhảy từ tầng 22 xuống dẫn đến tử vong.

Học sinh lớp 5 tử vong vì điện thoại phát nổ trong giờ học online

Xảy ra vào tháng 10/2021, vụ học sinh lớp 5 ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) tử vong vì điện thoại phát nổ khi học online khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi giật mình trước những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra với con em mình trong quá trình học trực tuyến; đồng thời đặt ra bài học cấp bách về vấn đề đảm bảo an toàn thiết bị học tập và kỹ năng sống cho học sinh.

Khoảng 16h ngày 14/10, em N.V.Q. (SN 2011, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nam Anh) dùng điện thoại cắm sạc dự phòng để học trực tuyến. Quá trình học, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ. Sau đó, ngọn lửa bén vào áo khoác và bùng cháy dữ dội.

Chiếc áo em Q. mặc bị cháy (Ảnh: Mai Trần).

Phát hiện sự việc, người chị kêu cứu, cố gắng dập lửa cho em. Mặc dù được người lớn phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em Q. đã không qua khỏi.

Cha dượng bạo hành bé trai ở Bình Dương

Đầu tháng 8/2021, đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé trai không mặc quần áo bị đánh đập dã man được lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội.

Trong clip, dù đứa trẻ khóc lóc van xin, liên tục gọi "ba, ba" nhưng một người đàn ông ở trần vẫn chửi bới, đe dọa, đấm đá tới tấp, thậm chí có lúc người này còn nhấc bổng bé trai lên ném xuống.

Clip ghi lại sự việc Nam đánh đập đứa trẻ 5 tuổi được phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. (Ảnh chụp màn hình)

Cùng thời điểm này, clip ghi hình xuất hiện một người phụ nữ đi qua, có lúc chạy đến can ngăn nhưng sau đó vẫn để bé trai chịu đòn.

Ngay sau đó, Công an TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Nam (29 tuổi, tạm trú tại Bình Quới B, phường Bình Chuẩn) để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Hoài Nam khai từ năm 2020 sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T. (29 tuổi, tỉnh Đồng Nai) tại địa chỉ khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Chị T. là mẹ ruột của bé Bùi Nguyễn Phúc A. - đứa bé bị hành hạ dã man trong clip.

Trong khoảng thời gian chung sống, Nam thường xuyên đánh đập, quát mắng bé Phúc A. Đỉnh điểm vào tối 3/8, cháu A. đòi ra ngoài chơi nên Nam đã đánh đập cháu bé. Trong lúc Nam đánh cháu, những người sinh sống gần bên nhà can ngăn nhưng bị Nam hăm dọa nên đã quay clip nhằm tố giác với cơ quan chức năng.

Ngày 9/8, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hoài Nam về hành vi "Hành hạ người khác".

"Cô trông trẻ" nhét giẻ vào miệng trẻ mầm non

Sự việc xảy ra vào tháng 6/2021, một "cô trông trẻ" tại lớp mầm non tư thục Sao Việt (Thái Bình) có hành vi bạo hành trẻ khiến nhiều người choáng váng.

Trong clip gần 10 giây được đăng tải trên mạng xã hội ghi cảnh một bé trai bị một người phụ nữ nhét giẻ vào miệng. Mặc cho cháu bé đang khóc lóc giãy giụa, người phụ nữ này còn dùng tay giữ chặt khiến bé càng thêm hoảng sợ.

Bé 1 tuổi bị nhét giẻ vào miệng ở Thái Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau đó, UBND thành phố Thái Bình đã yêu cầu tạm đình chỉ lớp mầm non Sao Việt để làm rõ sự việc. Qua xác định, người có hành vi nhét giẻ vào miệng cháu bé là Lê Thị Lành (SN 2002, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) - em gái ruột chủ cơ sở mầm non tư thục và đang là sinh viên năm thứ 2. Người này không phải là giáo viên và cũng không có hợp đồng làm việc với nhóm trẻ này.

Với hành vi này, nữ sinh 19 tuổi bị tuyên phạt 21 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".

Bé gái 12 tuổi bị "cha dượng" nhiều lần xâm hại, mẹ ruột bạo hành

Hình ảnh bé Nguyễn Hải B. (12 tuổi) bị mẹ ruột là Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) bạo hành, cha dượng là Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) xâm hại cũng gây phẫn nộ dư luận.

Theo cáo trạng, sau khi ly hôn, Hoàng Thị Thu Huyền thuê nhà sống cùng ba người con, trong đó có bé gái Nguyễn Hải B. Trong thời gian sinh sống cùng các con, Huyền nhiều lần ngược đãi, hành hạ cháu B. bằng việc dùng tay hoặc các vật dụng như ống nhựa, gậy gỗ, dây điện... để đánh đập khi cháu không vâng lời.

Tháng 5/2020, Huyền cùng các con đến thuê nhà ở quận Hà Đông. Thời gian này, Huyền có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh Tùng.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng những lúc Huyền không có nhà, Tùng ép cháu B. quan hệ tình dục với mình. Nếu nạn nhân không đồng ý, Tùng đe dọa, đánh đập, ép bé gái phải làm theo.

Cuối tháng 1/2021, bác ruột của B. biết chuyện nên đã đón cháu và em trai về nhà chăm sóc. Sau đó, người bác này cùng cha đẻ cháu đến công an trình báo sự việc.

Với hành vi của mình, Phạm Thanh Tùng phải trả giá bằng 19 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Còn bị cáo Hoàng Thị Thu Huyền cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ con".

Bé gái 8 tuổi bị "mẹ kế" đánh đập đến chết ngay trước ngày Giáng sinh

Mới gần đây nhất, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Nạn nhân là bé gái N.T.V.A. (8 tuổi), con riêng của ông N.K.T.Th. (36 tuổi, trú quận 1) - chồng sắp cưới của Trang.

Người thân làm lễ tưởng niệm cháu A. vào tối 27/12 (Ảnh: A.X.).

Trước đó, vào chiều tối ngày 22/12, Công an phường 22 (quận Bình Thạnh) nhận tin báo của một bệnh viện trên địa bàn vừa cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh phối hợp công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện ghi nhận lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc bé gái bị bạo hành.

Dựa trên kết quả pháp y, kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của người tình nghi cùng nhân chứng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận nhiều lần dùng roi mây đặt mua trên mạng để đánh đập bé A. khiến cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím mới, cũ. Thậm chí, những khi roi mây gãy, Trang dùng gậy gỗ để đánh bé A.

Vụ việc gây sốc và khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Bên cạnh lên án hành vi tàn bạo của người "mẹ kế", nhiều ý kiến cũng lên tiếng chỉ trích sự dửng dưng, máu lạnh của cha ruột nạn nhân.

Kiều Phương (tổng hợp)