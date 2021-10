Nhiều đại học NewZealand mở lớp học trải nghiệm cho học sinh Việt

Dân trí Tháng 11 tới, chuỗi lớp học trải nghiệm dành cho học sinh THPT sẽ được tổ chức bởi Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ), ISB và 5 Đại học hàng đầu New Zealand. Đây là cơ hội để học sinh THPT "chạm" đến trải nghiệm học tập quốc tế trên nền tảng online.

Những Đại học hàng đầu New Zealand và lớp học trải nghiệm "chưa từng có"

Chuỗi lớp học trải nghiệm sẽ diễn ra từ ngày 7/11/2021 đến ngày 28/11/2021, được đồng tổ chức bởi ISB và ENZ. Mục tiêu các lớp học nhằm mang đến góc nhìn thú vị và thực tế hơn nữa về các chương trình học ở New Zealand cho học sinh Việt.

5 trường Đại học sẽ tham gia vào chuỗi lớp học trải nghiệm gồm Đại học Otago, Đại học Lincoln, Đại học Công nghệ Auckland, Đại học Auckland và Đại học Massey. Các chủ đề đều xoay quanh ngành dự báo sẽ "gây bão" trong ít nhất 5 năm tới như các ngành Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế truyền thông, Tài chính cá nhân.

1. Đại học Massey: Lớp học trải nghiệm ngành Tài chính cá nhân, Thiết kế truyền thông

2. Đại học Lincoln: Lớp học trải nghiệm ngành Chuỗi cung ứng toàn cầu, Quản lý dự án, Khoa học thực phẩm

3. Đại học Công nghệ Auckland: Lớp học trải nghiệm ngành Trí tuệ nhân tạo, Quản lý dự án trong ngành Kỹ thuật

4. Đại học Auckland: Lớp học trải nghiệm ngành Kiến trúc - Quy hoạch đô thị

5. Đại học Otago: Lớp học trải nghiệm ngành Phân tích dữ liệu, Khởi nghiệp kinh doanh

Mỗi lớp học trải nghiệm kéo dài khoảng 60 phút. Học sinh có thể đăng ký nhiều lớp học trải nghiệm khác nhau để tìm hiểu thêm thông tin về trường, nắm bắt khái quát về chương trình học theo ngành ở New Zealand.

Chìa khóa du học thành công tại New Zealand năm 2022

Khi tình hình dịch bệnh ổn định, New Zealand đã cho phép 250 sinh viên quốc tế bậc tiến sĩ và sau đại học, và 1.000 sinh viên quốc tế bậc cử nhân và sau đại học quay trở lại New Zealand để tiếp tục việc học. Qua đó, có thể thấy New Zealand luôn nỗ lực hỗ trợ du học sinh. Ngoài ra, quan trọng hơn, nước này cũng đã và đang triển khai chính sách du học cởi mở, cung cấp chương trình học chất lượng, dựa trên tiêu chuẩn quốc tế với học bổng hấp dẫn.

Ông Grant McPherson - Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cho biết: "Việc đặc cách cho sinh viên quốc tế quay trở lại là một phần trong cam kết của Chính phủ đối với mảng giáo dục quốc tế và là một tín hiệu tích cực trong việc phục hồi của lĩnh vực này."

Ông Grant McPherson - Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ).

Trong bối cảnh đại dịch, gần như việc tiếp xúc và tư vấn trực tiếp giữa nhà trường - sinh viên gặp nhiều bất cập, chuỗi lớp học trải nghiệm mang đến nhiều hơn một cơ hội để trải nghiệm không khí học tập với Giảng viên và phương pháp giảng dạy đến từ các trường trên, giúp hiểu rõ hơn để có thể quyết định lựa chọn du học New Zealand.

Bên cạnh chuỗi Lớp học trải nghiệm năm 2021 lần này, ISB cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cũng tổ chức các buổi Panel Talk về câu chuyện ngành nghề, nằm trong chương trình Chìa khóa du học New Zealand năm 2021. Chương trình cũng đã và đang được nhiều bạn trẻ đón nhận bởi nội dung mang tính thời sự và cập nhật nhiều thông tin về xu hướng ngành nghề từ các chuyên gia nghề nghiệp, giáo dục từ hơn 8 trường Đại học lớn ở New Zealand.

Lớp học trải nghiệm (Taster class) nằm trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện "Chìa khóa du học New Zealand 2021" do ISB đồng tổ chức với Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) sẽ mang đến cho các bạn học sinh sinh viên những kiến thức về các ngành học triển vọng trong tương lai với sự dẫn dắt của các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ các Đại học hàng đầu New Zealand. Thời gian: Từ ngày 07/11/2021 đến ngày 28/11/2021. Đăng ký tại: https://tasterclass.kfo.edu.vn/

Trường Thịnh