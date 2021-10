Nghệ An tạm dừng dạy học để trưng dụng trường mầm non làm khu cách ly

Dân trí "Nơi nào người về đông, thì địa phương đó sẽ dùng các điểm trường mầm non để làm khu cách ly tập trung" - đó là thông tin từ Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đến thời điểm này (7/10), Ngành giáo dục tỉnh này đã và đang thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc trưng dụng trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh để làm khu cách ly tập trung cho người về từ các địa phương có dịch trong cả nước.

"Địa phương nào người dân về đông mà không có nơi ở thì sẽ trưng dụng trường mầm non để làm điểm cách ly tập trung. Phương án này là hợp lý với chỉ đạo của UBND tỉnh để người dân được an tâm trong việc thực hiện cách ly theo quy định", ông Thái Văn Thành cho biết.

Người dân Nghệ An từ miền Nam về quê tránh dịch (Ảnh: Nguyễn Duy).

Do lượng người dân đăng ký từ các vùng dịch về quê trong tháng 10/2021 khá đông, trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch và tổ chức đón công dân trở về quê an toàn, hiệu quả nhất. Tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc gửi Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành thị, trong đó yêu cầu tạm dừng việc dạy học mầm non.

Một trường mầm non tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An từng đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong thời điểm hiện nay, số lượng công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê tăng đột biến, các khu cách ly tập trung của tỉnh đã quá tải. Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức đón công dân trở về an toàn, hiệu quả, UBND tỉnh Nghệ An giao các địa phương kích hoạt lại những cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng đón công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về.

Nếu không đáp ứng được, các địa phương sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly công dân tập trung. Để đáp ứng việc cách ly tập trung, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc dạy học mầm non.

Cũng trong chiều 7/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, địa phương đã đón khoảng 4.000 người từ các vùng dịch trở về quê và được cách ly tập trung theo quy định.

Người dân trở về quê khi trải qua hành trình dài và mệt mỏi nên đã tranh thủ kê lưng nghỉ ngơi (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Số người dân đi bằng xe máy từ miền Nam về quê đều được đón tiếp và làm thủ tục khai báo y tế tại cầu Bến Thủy, thành phố Vinh. Sau đó, sẽ phân bổ về các khu cách ly tập trung trước đó. Riêng một số người dân ở vùng xanh, người được tiêm 2 mũi vaccine thì đến tại Trạm Y tế xã, phường khai báo y tế, sau đó về nhà tự cách ly tại gia đình", ông Dương Đình Chỉnh cho biết.

Đối với người chưa tiêm và chưa tiêm đủ 2 liều vaccine đi từ vùng dịch trở về thì cách ly tập trung 14 ngày. Sau đó về nhà khai báo ý tế tại Trạm Y tế phường, xã và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại gia đình thêm 7 ngày. Những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi y tế tại nhà thêm 7 ngày.

Chiều 7/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, hiện địa phương đã cho toàn bộ 37 trường mầm non xã, thị trấn nghỉ học để trưng dựng làm các điểm cách ly tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Một cháu bé cùng mẹ vượt qua hành trình hơn 1.000 km từ miền Nam về quê tránh dịch (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Trong mấy ngày qua, huyện chúng tôi đã đón 63 công dân từ miền Nam về quê tránh dịch. Số lượng dự kiến sẽ rất nhiều, hiện chúng tôi đang giao cho các xã, thị trấn rà soát lại và có phương án tối ưu nhất để khi người dân về phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch", ông Tăng Văn Luyện cho biết.

Trong những ngày vừa qua, lượng công dân Nghệ An từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê tăng đột biến. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An có khoảng 20 nghìn người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch.

Nguyễn Duy