Nghệ An: Nhiều kịch bản cho dạy học trong điều kiện giá rét và dịch bệnh

Thời tiết 7-10 độ C sẽ chuyển sang trực tuyến

Trong những ngày qua, nhiệt độ thời tiết tại Nghệ An xuống thấp, Sở GD&ĐT tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn về công tác dạy học cho học sinh các cấp.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, đối với các trường đang thực hiện dạy trực tiếp thì không tổ chức dạy học ngoài trời, đồng thời phối hợp với phụ huynh yêu cầu các em khi đến trường phải đảm bảo đủ ấm; các trường phải che chắn đảm bảo an toàn, không để gió lùa vào lớp học làm ảnh hưởng tới các em.

Ngành giáo dục Nghệ An cho biết, nếu thời tiết nhiệt độ xuống thấp sẽ cho học sinh học trực tuyến.

Đặc biệt, dịp này Ngành giáo dục sẽ chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến đối với các cấp học như sau: Học sinh Tiểu học khi thời tiết dưới 10 độ C sẽ chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến; học sinh THCS trở lên khi thời tiết 7 độ C sẽ chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến.

Với một số huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới như: Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương…, nhiệt độ khá thấp (dưới 6 độ C), nhưng các nhà trường bảo đảm vẫn bố trí để dạy trực tiếp.

"Thông thường ở những vùng này, các em đến lớp vẫn giữ được ấm hơn ở nhà. Bên cạnh đó, còn có giáo viên chăm sóc, nếu như để các cháu ở nhà có khi lại nguy hiểm hơn", ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết.

Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cũng lưu ý và chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện miền núi cần chủ động, cân nhắc hơn trong việc để các em đi học trực tiếp và phải đảm bảo an toàn.

Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện nay thời tiết nhiệt độ xuống thấp, trước mắt yêu cầu các trường không tổ chức dạy học ngoài trời.

"Nếu như trước đây, khi thời tiết có diễn biến phức tạp, các trường có thể chủ động cho học sinh nghỉ học. Tuy vậy, hiện nay, phương án này sẽ được chuyển sang bằng hình thức dạy học trực tuyến để không làm gián đoạn việc học của học sinh nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe", ông Hoàn nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Thiết - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện nay Ngành giáo dục Kỳ Sơn đã thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Theo đó, đối với học sinh THCS rét dưới 7 độ C sẽ cho học trực tuyến, các em Tiểu học và Mầm non dưới 10 độ C thì nghỉ học.

Các thầy giáo ở ốc đảo xã Hữu Khuông đến trường dạy học trong giá rét.

"Ở Kỳ Sơn, nếu như vậy có khi phải nghỉ học cả tháng, nên phải tùy thuộc thực tế. Học sinh những vùng này quen với khí hậu rét nên có khi vẫn đi học khi thời tiết lạnh hơn. Đối với học sinh bán trú phải ở lại trường, không được đi về khi nhiệt độ xuống quá thấp để đảm bảo an toàn và nếu trời ấm là tổ chức dạy học ngay", ông Phan Văn Thiết cho biết.

Đảm bảo kiến thức cho học sinh F0, F1

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, hiện nay Sở đã chỉ đạo các nhà trường nắm bắt thường xuyên các học sinh bị F0, F1 để bảo đảm kiến thức sau khi các em điều trị khỏi bệnh trở lại trường.

"Sau khi các em trở lại trường sẽ bố trí theo các phương án như: Thành lập riêng từng lớp theo khối để tổ chức dạy, cập nhật kiến thức lại cho các em; nếu trường nào học sinh ít quá thì có kế hoạch phân công giáo viên cụ thể để kèm cặp, bổ sung kiến thức cho các em.

Ngành giáo dục Nghệ An quyết tâm không để bất kỳ một học sinh nào nghỉ học mà không nắm được kiến thức và nếu có thì đó là lỗi do nhà trường, mà trước hết là các hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm việc này", ông Nguyễn Trọng Hoàn cho biết.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu, các em học sinh bị F0 và F1 sau khi khỏi bệnh sẽ được kèm cặp, bồi dưỡng kiến thức đầy đủ.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo, quán triệt các giáo viên phải nắm được trong lớp mình phụ trách có những học sinh nào bị F0, F1, thường xuyên liên lạc với gia đình để động viên, thăm hỏi các cháu. Đặc biệt là tạo cho các em được tâm lý thoải mái, an tâm điều trị bệnh.

Tính đến ngày 22/2, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.300 trường đang tổ chức dạy học trực tiếp.