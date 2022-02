Ngành lập trình dưới góc nhìn của phụ huynh

Lập trình có lẽ đã trở thành một cái tên quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ trong nhiều năm qua. Sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng xu hướng chuyển đổi số biến động mạnh mẽ trên toàn cầu khi đại dịch Covid-19 diễn ra đã tạo nên một làn sóng thúc đẩy ngành Lập trình ngày càng phát triển. Cùng với xu hướng đó, nghề "code" dường như cũng đã trở nên gần gũi hơn đối với thế hệ của các bậc phụ huynh. Thấu hiểu được những giá trị mà nghề lập trình mang lại, rất nhiều cha mẹ đã định hướng và tạo điều kiện giúp con tiếp cận với Lập trình từ khi còn bé.

Phụ huynh ngày nay luôn đồng hành cùng con khi theo đuổi lập trình.

Chia sẻ quan điểm của mình về ngành Công nghệ thông tin nói chung và Lập trình nói riêng, cô Trần Thị Hồng Thu - Phụ huynh bạn Lưu Công Thế Hiển - Học sinh lớp 9 Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam nhận định: "Nhu cầu về công nghệ liên tục tăng mạnh. Những gì hôm nay được coi là mới lại nhanh chóng cũ và lỗi thời vào ngày mai. Phát triển các hệ thống IT để tăng hiệu quả công việc là một xu hướng tất yếu, đầy hứa hẹn trong tương lai. Không còn là hiện tượng hay trào lưu nhất thời, IT được khai thác trong mọi khía cạnh đời sống. Các bậc cha mẹ đừng vì những mặt trái của IT mà trì hoãn, hãy mạnh dạn đồng hành sát sao cho con tiếp cận công nghệ, học IT càng sớm sẽ càng giúp con có được lợi thế và tương lai thành công."

Với sự tìm hiểu kỹ lưỡng về ngành nghề, đồng thời sớm nhận thấy niềm đam mê và tài năng của Thế Hiển với Lập trình, cô Hồng Thu đã tạo điều kiện để Thế Hiển có thể phát huy năng lực ngay khi từ khi 13 tuổi. Và ở độ tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thế Hiển đã gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ như: Vượt qua 11 task tại cuộc thi Google Code-in 2019, Huy chương Vàng tại Chung kết lập trình toán học toàn cầu GMCC 2020, chinh phục học bổng 100% "Tài Năng Trẻ IT" tại FPT Aptech,... và đặc biệt là bản thân bạn nhỏ này đã sở hữu một nền tảng kiến thức lập trình vững chắc.

Cô Hồng Thu cũng như rất nhiều phụ huynh sớm định hướng cho con học lập trình.

Phụ huynh cần làm gì để giúp con tiếp cận lập trình?

Bật mí về thành công của Thế Hiển, cô Hồng Thu chia sẻ cũng như bao người làm cha mẹ, cô luôn ủng hộ và tạo điều kiện hết mình với những niềm đam mê có ích cho tương lai của con. Và đó là lí do cô Thu quyết định tìm hiểu kỹ lưỡng để lựa chọn Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế - FPT Aptech là nơi gửi gắm Thế Hiển theo học Lập trình: "Tôi tin tưởng FPT Aptech có môi trường thân thiện, đầy tình yêu thương để các con thấy mình luôn hạnh phúc và mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày học tập đầy ắp niềm vui. Tôi chưa từng biết đến một địa chỉ nào khác phù hợp hơn, ngoài FPT Aptech để con có cơ hội phát triển thế mạnh của con, tiếp tục cháy hết mình với những đam mê và ước mơ lập trình."

Là người bạn đồng hành cùng con trong suốt quá trình theo đuổi lập trình, cô Nguyễn Thị Hương - Phụ huynh sinh viên FPT Aptech Trần Công Phong luôn đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn nơi đào tạo để gửi gắm con em. Cô Hương cũng như gia đình rất tin tưởng vào niềm đam mê của Phong cũng như những tiềm năng của ngành nghề trong tương lai. Vì vậy, phụ huynh đã định hướng Công Phong theo đuổi lập trình ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Với cô Hương, lập trình viên trong bối cảnh hiện tại có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở, tuy nhiên cô cũng nhận thấy rằng nhu cầu về mặt chất cũng tăng mạnh. Nhà tuyển dụng đòi hỏi nguồn nhân lực lập trình chất lượng cao, đáp ứng được công việc thực tế. Chính vì vậy, với cô Hương việc lựa chọn chương trình đào tạo cho con là yếu tố quyết định khi cho con theo đuổi lập trình. Đặc biệt, cô Hương luôn chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, giờ học thực hành nhằm giúp Phong có thể phát huy các kỹ năng làm việc thực tế cũng như các kỹ năng mềm cần thiết. Biết đến FPT Aptech qua người thân từng là cựu sinh viên ở đây, cô Hương cùng gia đình đã tìm hiểu và quyết định gửi gắm Phong theo học tại nhà trường sau khi tốt nghiệp THPT.

Với Cô Hương nơi đào tạo là yếu tố rất quan trọng khi cho Phong theo học lập trình.

Là đơn vị sáng lập Aptech Việt Nam, với 23 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình, FPT Aptech trở thành cái nôi của rất nhiều thế hệ lập trình viên chuyên nghiệp. FPT Aptech dường như đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của những trái tim đam mê lập trình và cũng là nơi mà các bậc phụ huynh luôn đặt trọn niềm tin khi gửi gắm con em.