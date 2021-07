Ngành giáo dục "gồng mình" chống dịch bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Dân trí Ngày mai 5/7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước sẽ bước vào làm thủ tục cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Hiện, cả ngành giáo dục đang "gồng mình" chạy đua chống dịch để đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT đã nhanh chóng thông báo tổ chức đợt thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho đối tượng thí sinh không thể tham dự kỳ thi vào các ngày 7-8/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ GDĐT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT và các sở, ngành liên quan của địa phương tăng cường tuyên truyền chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để tạo sự đồng thuận của xã hội. Quán triệt thí sinh, người tham gia tổ chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của ngành Y tế và hạn chế đi đến những nơi không thật cần thiết.

Theo đó, chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt đợt thi vào các ngày 7-8/7/2021 cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các thí sinh không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế.

Hỏa tốc xét nghiệm cho thí sinh

Đến thời điểm hiện nay, điểm thi tốt nghiệp nóng nhất cả nước là TPHCM. TP đã hỏa tốc xét nghiệm cho hơn 89 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp đợt 1. Thậm chí, trong ngày 4/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có thông báo về việc cho phép thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (ngày 7/7, 8/7), đăng ký thay đổi địa điểm thi.

Theo thông báo, những thí sinh đã đăng ký dự thi tại Hội đồng thi TPHCM nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 không thể về dự thi đợt 1, nếu có nguyện vọng có thể chuyển đến dự thi ở Hội đồng thi thí sinh ở hiện tại.

Để thay đổi địa điểm thi, phụ huynh thí sinh làm đơn và liên hệ Sở GD&ĐT - nơi thí sinh dự kiến đăng ký thi để được đồng ý tiếp nhận. Hạn chót để nhận đơn này là trước 14h ngày 5/7.

Nếu không được sự thống nhất về việc chuyển đến Hội đồng thi mà thí sinh đăng ký, thí sinh vẫn có thể đăng ký thi đợt 2 tại Hội đồng thi TPHCM. Được biết, hiện Hội đồng thi TPHCM có khoảng 4.700 thí sinh đang ở các tỉnh rất khó về TPHCM dự thi đợt 1.

Phú Yên đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 10.000 thí sinh thi THPT vào ngày 7-8/7. Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết: "Khoảng 90% học sinh sẽ hoàn thành công việc xét nghiệm vào ngày hôm nay (3/7), có 2 địa phương là huyện Sông Hinh và Tuy An sẽ được thực hiện xét nghiệm vào sáng ngày (4/7)".

Cũng theo Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Phú Yên, dự kiến toàn tỉnh sẽ có hơn 10.400 thí sinh thi đợt một và còn lại hơn 300 thí sinh thi đợt 2.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỏa tốc quyết định xét nghiệm Covid-19 mẫu gộp cho toàn bộ hơn 16.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đây là động thái nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe của thí sinh cũng như hướng tới một kỳ thi an toàn, chất lượng của tỉnh này.

Trong tình hình mới, Quảng Ninh đã có các phương án cụ thể cho từng khu vực thi như: Bổ sung 3 đến 5 giáo viên sẵn sàng các biện pháp thay thế khi cần thiết; mỗi điểm thi bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng và 2đến 3 nhân viên y tế để ứng phó với diễn biến bất thường về sức khỏe của học sinh.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Quảng Ninh cũng đang phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho gần 2.000 cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhằm đảm bảo tốt nhất cho kỳ thi.

Sẵn sàng kích hoạt khi dịch bệnh bùng phát

Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Kon Tum, bà Đinh Thị Lan cho biết, toàn tỉnh có hơn 4.600 thí sinh, dự thi ở 12 điểm thi với 209 phòng thi. Địa phương bố trí 20 phòng chờ, 33 phòng thi dự phòng; đồng thời, lựa chọn bố trí 12 điểm thi dự phòng tương ứng với điểm thi chính thức, sẵn sàng kích hoạt khi phải tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh bùng phát.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Long An khẳng định, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã diễn ra theo kịch bản, đảm bảo tiến độ và đúng Quy chế. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các nhà hàng, khách sạn đóng cửa. Sở tham mưu với tỉnh, bố trí chỗ ăn, nghỉ và xe đưa đón cán bộ coi thi. Tỉnh đã chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố sắp xếp nơi ăn, chỗ nghỉ cho cán bộ coi thi, đảm bảo an toàn, giúp cán bộ coi thi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa Võ Hoàn Hải - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh cho biết, hiện tại, công tác chuẩn bị trên toàn tỉnh Khánh Hòa đang được thực hiện khẩn trương và nghiêm túc. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài bố trí phòng thi dự phòng tại các điểm thi, các phương án vệ sinh phòng dịch, bố trí nhân viên y tế tại các điểm thi cũng được chú trọng. Sở GDĐT đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê thí sinh đăng ký dự thi, cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác thi có liên quan đến dịch tễ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Cũng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, năm nay mỗi Điểm thi của tỉnh Khánh Hòa sẽ bố trí 2 nhân viên y tế - kỳ thi những năm trước chỉ bố trí một nhân viên. Tất cả các biện pháp phòng chống dịch như khử khuẩn Điểm thi, phòng thi, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, nước sát trùng… sẽ được thực hiện chặt chẽ trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Tại Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội đã điều động 15.665 cán bộ tham gia công tác coi thi, 778 cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia công tác chấm thi, 530 cán bộ giáo viên làm thanh tra công tác coi thi.

Liên Sở Y tế - Sở GDĐT ban hành hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, xây dựng kịch bản cho công tác diễn tập tại 100% các điểm thi; thực hiện khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của cơ quan Y tế, ưu tiên tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho Ban in sao đề thi, cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi.

Công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi hoàn thành; dự kiến triển khai diễn tập đại trà về phòng, chống Covid-19 ở 30 quận, huyện, thị vào ngày 04/7.

Toàn thành phố tính đến hết ngày 01/7 có số thí sinh diện F0 là 04, F1 là 01, không có thí sinh diện F2, 16 thí sinh trong vùng phong tỏa, cách ly.

An toàn cho thí sinh là số 1

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực của các địa phương. Với ý nghĩa của một kỳ thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa làm căn cứ cho nhiều trường đại học, cao đẳng xét tuyển sinh, Thứ trưởng nhấn mạnh, điều đó đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất cao của toàn ngành và toàn xã hội.

Trong bối cảnh của một năm đặc biệt, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, số 1 phải là đảm bảo an toàn. An toàn không chỉ đơn thuần là phòng chống dịch bệnh mà còn đảm bảo an toàn về sức khỏe, vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và an toàn trong những tình huống mưa bão, lũ lụt…

Nhìn nhận về các phương án đưa ra của từng địa phương, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc tổ chức Kỳ thi 1 đợt, hay 2 đợt sẽ do địa phương quyết định dựa trên tình hình thực tế và có tham vấn của ngành Y tế. Kỳ thi này sẽ do địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nguyên tắc chung là đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Thứ trưởng lưu ý các địa phương cần rà soát lại kế hoạch tổ chức kỳ thi, đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cần thiết trong coi thi, chấm thi. Đặc biệt, cần xây dựng phương án với nhiều kịch bản khác nhau nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh. Công tác chỉ đạo cần được thực hiện sát sao, thường xuyên, có sự phối hợp giữa các sở, ngành; bình tĩnh xử lý khi các tình huống đột xuất xảy ra.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có 5 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Thí sinh phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp THPT, gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Riêng các thí sinh học hệ giáo dục thường xuyên không phải dự thi môn Ngoại ngữ.

Đối với thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp) được đăng ký dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc môn thành phần của bài thi tổ hợp.

Trong 5 bài thi, chỉ có bài Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

