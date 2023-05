Nam sinh Mỹ đỗ 185 trường đại học, nhận số tiền học bổng kỷ lục

Barnes mặc chiếc áo đồng phục của Đại học Cornell và phát biểu đầy tự hào trong cuộc họp báo ngày 5/5 rằng: "Tôi đã quyết định đăng ký nhập học tại trường Đại học Cornell và dự định theo đuổi ngành Khoa học máy tính, tương lai sẽ làm công việc phát triển phần mềm".

Dennis Barnes và gia đình phát biểu trong một cuộc họp báo vào đầu tháng 5/2023 (Ảnh: Fox5dc).

Theo US News & World Report, Đại học Cornell (ngôi trường thuộc khối Ivy League, Mỹ) có tỉ lệ trúng tuyển rất thấp, chỉ trong khoảng 9%. Hơn nữa, trong tổng số 15.000 sinh viên của trường chỉ có 7% sinh viên thuộc nhóm da màu như Dennis Barnes.

"Chúng tôi vô cùng vui mừng khi chào đón nhà lãnh đạo tương lai tuyệt vời này gia nhập cộng đồng sinh viên của chúng tôi", đại diện từ Đại học Cornell chia sẻ.

Cuối tháng 4 năm nay, Barnes nhận được thư mời nhập học từ 185 trường đại học và cao đẳng trên khắp Hoa Kỳ. Trong số đó có khoảng 150 trường đã xác nhận trao học bổng cho anh với số tiền tổng cộng vượt mức 10 triệu USD (gần 240 tỷ đồng).

Các chuyên gia giáo dục khẳng định rằng Barnes là nam sinh nhận được nhiều tiền học bổng hơn bất kỳ sinh viên năm nhất nào trong xuyên suốt lịch sử Hoa Kỳ.

The Guardian cho biết, tổng số học bổng mà Barnes nhận được ngang ngửa với nữ sinh Normandie Cormier.

Năm 2019, khi chuẩn bị tốt nghiệp từ Học viện Early College (Lafayette, Mỹ), Cormier nhận được gần 9 triệu USD học bổng từ khoảng 140 trường học. Con số này sau đó tăng lên 9,4 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng).

Normandie Cormier cho biết Kỷ lục Thế giới Guinness thông báo họ không tìm thấy người Mỹ nào đạt mức học bổng nhiều hơn 9,4 triệu USD. Tuy nhiên, tổ chức này không thể lập kỷ lục thế giới vì hệ thống giáo dục đại học mỗi nước khác nhau.

Tại trường trung học, Barnes là thành viên của Hiệp hội Danh dự Quốc gia. Mặc dù trẻ hơn so với độ tuổi trung bình của học sinh cuối cấp trung học thông thường ở Hoa Kỳ, Dennis Barnes (16 tuổi) đã bắt đầu tích lũy tín chỉ đại học thông qua chương trình ghi danh kép do Đại học Southern ở New Orleans (Mỹ) tổ chức.

Còn rất trẻ nhưng Barnes đã đạt được rất nhiều thành tựu trên con đường học vấn (Ảnh: The Guardian).

Bên cạnh đó, Barnes thông thạo tiếng Tây Ban Nha, anh cũng tham gia thi đấu trong các đội bóng rổ và điền kinh tại trường. Chính điều này đã giúp Barnes sở hữu nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thể thao nhưng cũng đồng thời vẫn duy trì được điểm trung bình tích lũy cao tới 4,98.

Barnes hy vọng những thành tựu mà anh đạt được sẽ truyền cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa vượt qua những áp lực trong việc học tập. Anh cũng mong muốn hệ thống giáo dục tổ chức nhiều và đa dạng hơn những chương trình hỗ trợ học tập, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng nợ sinh viên ở Hoa Kỳ đã khiến hơn 45 triệu người dân Mỹ nợ hơn 1,7 nghìn tỷ USD.

"Dennis là một ngôi sao sáng và tôi tin rằng anh sẽ tiếp tục tỏa sáng hơn nữa khi anh bước vào khuôn viên trường Đại học Cornell", Adierah Berger, lãnh đạo tại International High phát biểu.