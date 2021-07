Một học sinh tại An Giang phải nhập viện khi đang thi môn Văn

Dân trí Trưa 7/7, Giám đốc Sở GD - ĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT năm 2021, trên địa bàn tỉnh này có một học sinh bị đau bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào sáng 7/7, trong lúc đang làm bài thi môn Ngữ văn được khoảng 30 phút, tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), em V,. bị đau bụng dữ dội.

Sự việc được các giám thị báo cáo lên Trưởng điểm thi và Ban chỉ đạo kỳ thi, cấp tốc đưa em vào Trung tâm Y tế huyện Phú Tân cấp cứu.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, việc thí sinh này có được xét đặc cách hay không còn phụ thuộc vào bệnh án và nguyện vọng của thí sinh, sau đó Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông tỉnh sẽ dựa vào quy chế để quyết định.

Các thí sinh nghe cán bộ coi thi hướng dẫn điền các thông tin vào bài thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, buổi thi môn ngữ Văn sáng 7/7, toàn tỉnh An Giang có 12.032 thí sinh có mặt, trên tổng số 12.053 thí sinh dự thi đợt 1; đạt tỷ lệ 99,83 %; có 21 thí sinh vắng (trong đó có 16 thí sinh tự do vắng không rõ lý do; 5 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, gồm 3 thí sinh bệnh, 1 thí sinh đặc cách, 1 thí sinh được miễn thi).

Kỳ thi Trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh An Giang có 16.921 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, có 5 thí sinh chuyển từ TPHCM về dự thi tại An Giang); trong đó có 12.053 thí sinh dự thi đợt 1; 4.868 thi sinh sẽ dự thi trong đợt 2.

Cũng trong sáng 7/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh cùng Đoàn Kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại An Giang.

Kỳ thi THPT năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh An Giang có đến 4.868 thi sinh sẽ dự thi trong đợt 2.

Báo cáo nhanh với đoàn công tác, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tỉnh An Giang đã bố trí ở mỗi điểm thi chính thức có ít nhất 2 phòng thi "dự phòng", trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, camera, nhân sự tổ chức thi, thanh tra thi, cán bộ y tế,…

Đồng thời, phối hợp ngành y tế tăng cường cán bộ y tế, bố trí phương tiện xe cấp cứu; tổ chức tiêm ngừa vaccine Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức thi và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng này. Ngoài ra, còn bố trí 11 điểm thi dự phòng tại 11 huyện, thị xã, thành phố.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá cao sự chủ động của An Giang đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, nhất là trong bối cảnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến khá phức tạp, có 4/11 địa phương của tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cán bộ coi thi tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh khi dự thi và xử lý tốt các tình huống diễn ra trong 2 ngày thi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Minh Anh