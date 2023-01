Lão nông hiến hơn 1.000m2 đất xây trường mầm non

Bình An là xã miền núi của huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) với 90% dân số là người dân tộc Cor. Nằm xa trung tâm huyện lại có địa hình đồi núi nên đa phần người dân ở xã sống bằng nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Vậy mà ở đây, có một lão nông đã hiến hơn 1.000m2 đất xây trường mầm non.

Rảnh rỗi, ông Bùi Văn Anh (74 tuổi) thường đến điểm trường mầm non thôn Thọ An. Giáo viên cũng như những đứa trẻ ở đây đã quen mặt với ông Anh.

Nhìn ngôi trường khang trang, ông Anh không giấu được niềm vui. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 1.500m2, trong đó có trên 1.000m2 đất do ông Anh hiến tặng.

"Diện tích này mà trồng keo thì sau 4 năm cũng kiếm được mấy chục triệu đồng, nếu bán đất cũng được 400-500 triệu đồng. Có điều bán đi rồi cũng hết, nhưng nhường đất xây trường cho bọn trẻ thì giá trị của khu đất còn mãi", ông Anh thổ lộ.

Lão nông Bùi Văn Anh thường đến điểm trường mầm non, tiểu học Thọ An thăm các cháu học sinh.

Hơn 33 năm trước, ông Anh cùng vợ đến xã Bình An lập nghiệp. Hai vợ chồng cần mẫn khai hoang đất đai để canh tác.

Ngày đó, phần lớn xã Bình An là núi rừng hoang sơ. Đất hoang nhiều nhưng muốn sản xuất được phải dày công cải tạo. Sau nhiều năm nỗ lực, mảnh đất hoang hóa đầy sỏi đá, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh đã được cải tạo. Ông Anh và vợ bắt tay vào trồng trọt, chăn nuôi.

Dù cố gắng nhưng đời sống của gia đình ông Anh không khá giả là mấy. Gần đến cuối cuộc đời, ông Anh vẫn còn sống trong căn nhà nhỏ, chạy chiếc xe cà tàng. Vậy mà khi nghe xã tìm đất xây trường, ông Anh đã quyết định rất nhanh.

Năm 2021, huyện Bình Sơn quyết định xây mới điểm trường mầm non Thọ An. Kinh phí đã có nhưng khó khăn lớn nhất là chưa tìm được khu đất đủ rộng để xây dựng. Chính quyền địa phương phải tổ chức vận động người dân hiến đất xây trường. Ngay lập tức, ông Bùi Văn Anh đã tìm đến UBND xã thông báo hiến khu đất rộng hơn 1.000m2 đang trồng keo. Vậy là ngôi trường có kinh phí xây dựng 500 triệu đồng được triển khai xây dựng.

Sau khi hiến đất xây trường, vợ chồng ông Anh chỉ còn ngôi nhà cấp 4 cũ và mảnh vườn nhỏ. Hàng ngày, ông bà bán tạp hóa để mưu sinh.

"Mình già rồi nên làm được gì tốt cho các cháu thì làm thôi. Hai vợ chồng rất vui khi hàng ngày được nhìn thấy các cháu học tập, vui đùa trong ngôi trường mới", ông Anh chia sẻ.

Điểm trường mầm non khang trang được xây dựng trên khu đất do ông Bùi Văn Anh hiến tặng.

Cô Trần Thị Thanh Tuyền, giáo viên Trường mầm non Bình An, cho biết trước đây, các cháu trong độ tuổi mầm non phải học trong căn phòng tạm bợ, hư hỏng. Bây giờ, nhờ nguồn kinh phí của nhà nước và khu đất do bác Anh hiến mà các cháu có điểm trường khang trang.

"Nhờ tấm lòng của bác Anh mà cô trò chúng tôi đã có nơi giảng dạy, học tập sạch đẹp. Bác Anh cũng thường xuyên qua lại trò chuyện, thăm hỏi các cháu nhỏ nên được các cháu vô cùng quý mến", cô Tuyền nói.

Chủ tịch UBND xã Bình An Võ Thanh Tuấn cho biết, vị trí khu đất do ông Bùi Văn Anh hiến tặng nằm ở vị trí khá đẹp. Nếu ông Anh không tự nguyện hiến tặng thì địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người dân.

"Việc làm của bác Anh thể hiện trách nhiệm của người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương. Đối với một địa phương đặc biệt khó khăn như Bình An, những việc làm như vậy vô cùng đáng quý", ông Tuấn nói.