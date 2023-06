Làm rõ người liên quan trong vụ "tuồn" đề thi văn, toán giữa giờ

Ai nhận đề thi được "tuồn" ra?

Trước thông tin phản ánh về trường hợp thí sinh chụp ảnh đề thi môn toán truyền ra ngoài, ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết, ngay khi có thông tin phản ánh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh.

Theo đó, trong buổi thi môn toán, tại điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt, tỉnh Yên Bái, một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh này đã bị xử lý đình chỉ thi theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng thời, Trưởng ban chỉ đạo thi ở đây giao công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ và đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bản đề thi văn được thí sinh Cao Bằng "tuồn" ra ngoài trong thời gian làm bài thi (Ảnh: MXH).

Tin từ UBND tỉnh Cao Bằng, sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc phát tán đề thi môn văn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 trên mạng xã hội trong thời gian tổ chức thi, Ban Chỉ đạo thi tỉnh này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương xác minh làm rõ thông tin tại 21 điểm thi trên địa bàn.

Qua xác minh, tại điểm thi THPT thành phố Cao Bằng, một thí sinh đã chuyển trái phép đề thi văn ra bên ngoài.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Chiều 28/6, công an đã xác định được các đối tượng liên quan.

Hiện nay, vụ việc đã được Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền và đang được các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan theo quy chế thi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng cho biết, nam sinh phát tán đề thi ra ngoài nhờ người giải là học sinh Trường THPT thành phố Cao Bằng.

Các cơ quan chức năng đang nắm thông tin về các đối tượng bên ngoài liên quan tới nam sinh "tuồn" đề thi.

Cán bộ an ninh kiểm tra thiết bị điện tử của những người ra vào khu vực chấm thi tại Sơn La trước đây (Ảnh: Mỹ Hà).

Đề xuất nâng cấp độ kiểm tra an ninh cho giám thị

Trong sáng nay, Bộ GD&ĐT cũng cho biết, hai địa phương Yên Bái, Cao Bằng đã tạm đình chỉ 2 thí sinh và cán bộ liên quan đến vụ lọt đề thi văn, toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Đồng thời, Ban chỉ đạo thi hai tỉnh cũng tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan đến việc lọt đề khi thí sinh đang làm bài.

Được biết trước đây, khi xảy ra gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, tại Sơn La đã có thiết bị an ninh dò sóng điện tử áp dụng với cán bộ chấm thi.

Việc này giúp kiểm soát việc gian lận nhưng vấp phải phản ứng trên mạng xã hội, cho rằng giáo viên bị xem như tội phạm.

Tuy nhiên, sau vụ đề toán, văn bị phát tán, nhiều người cho rằng, việc cung cấp thiết bị kiểm soát an ninh cho giám thị hoàn toàn có thể tính đến.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Duy Khánh, nguyên giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ nói rằng, tính công bằng và bảo mật là những yếu tố then chốt đảm bảo sự thành công cho mỗi kì thi.

Mặc dù Bộ GD&ĐT luôn chú trọng rà soát toàn bộ quy trình, nhân sự, tăng cường các biện pháp phát hiện gian lận bằng những nghiệp vụ chặt chẽ nhưng trong phòng thi có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra mà chủ tịch hội đồng, trưởng điểm thi, thanh tra, bên ngoài không thể lường trước được.

Vụ việc hai thí sinh "tuồn" đề toán, văn ra ngoài bằng điện thoại di động là ví dụ.

Dù đã qua rất nhiều khâu kiểm soát chặt chẽ nhưng thí sinh cố tình mang điện thoại di động và các thiết bị thu thanh, thu hình công nghệ cao và hiện đại (rất tinh xảo, siêu gọn và cực kì khó phát hiện, có thể cất trong áo rộng, giầy, đồ lót,...) khiến giám thị cũng... bó tay.

Thầy giáo này đặt vấn đề, nên chăng cần nâng cấp độ kiểm tra an ninh cho các kì thi. Trong đó, việc lắp đặt thiết bị kiểm tra an ninh thông minh, thiết bị dò sóng điện thoại, thiết bị điện tử từ cổng trường đến từng phòng thi cần ưu tiên.

Áp dụng cả công nghệ cao cũng như kiểm duyệt của cán bộ coi thi chắc chắn sẽ giúp giảm thiểu những sự cố đáng tiếc.

Bên cạnh đó, ngoài khả năng phát hiện thiết bị gian lận, hệ thống kiểm tra an ninh thông minh còn tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt để tránh trường hợp đi thi thay, thi hộ.

Ngoài ra, cần có hình thức xử phạt thật nặng với những trường hợp cá biệt cố tình vi phạm quy chế thi để đảm bảo công bằng cho thí sinh khác.