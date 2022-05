Khi đề tài sáng tạo Khoa học kỹ thuật được mua bán như rau trên mạng

Người bán đảm bảo đề tài giống nhau không bị kiện tụng, miễn người mua ở các tỉnh khác nhau.

Cùng một sản phẩm, bán 3 tỉnh đều không sao

Trong vai một phụ huynh phụ đồng hành cùng nhóm học sinh thực hiện đề tài sáng tạo KHKT, chúng tôi đăng nhập vào trang có tên "Sáng tạo khoa học kỹ thuật" (KHKT), với 13.000 người theo dõi.

Ở đây, mọi đề tài được rao bán công khai. Có nhiều đề tài bắt kịp xu hướng thời sự mùa Covid -19, chỉ cần có nhu cầu, nhắn riêng đến tác giả để được báo giá sản phẩm.

… "Mình có một số sản phẩm về môi trường, hóa sinh, bạn nào cần thì nhắn tin mình nhé. Mình có sản phẩm hệ thống kiến thức dành cho học sinh lớp 4-5, bạn cần thì nhắn tin nhé - Phí mềm.

Công trình Gác tàu này đang được rao bán với giá 1,5 triệu đồng (Ảnh: T.L).

Mình nhận làm các sản phẩm về lĩnh vực điện, vật lí, hệ thống nhúng, covid, đồ dùng học tập thông minh, học online mùa covid.... Các thầy cô cần tư vấn ý tưởng và làm sản phẩm có thể hoặc liên hệ số điện thoại 0385…", một số tài khoản đăng tin lên nhóm "Sáng tạo khoa học kỹ thuật".

Thậm chí, một số đề tài được tác giả cho biết, đã từng đoạt giải ở tỉnh nào, hiện giờ vẫn tiếp tục rao bán công khai.

Với mong muốn tìm một công trình hoàn thiện ở cấp THCS để mua lại giúp cho học sinh của lớp con mình, chúng tôi liên lạc với một tài khoản ở Cần Thơ.

Ngay sau khi nhắn tin, một người đàn ông nhận là chủ nhân tài khoản này gọi lại ngay cho chúng tôi.

Theo đó, sản phẩm "Thùng rác thông minh" có giá 4 triệu đồng, muốn mua phải đặt trước một tuần. Sản phẩm "Ca rót nước tự động" 1 triệu đồng và "Gác tàu" giá 1,5 triệu đồng.

Tài khoản này cho biết, mình đã đăng bán nhiều công trình, một số công trình đã "quay vòng" tới nhiều người mua ở các địa phương khác nhau.

"Nếu có vấn đề về bản quyền, học sinh bị kiện thì làm thế nào"?, tôi tỏ vẻ băn khoăn. "Bạn mới tham gia thi hay sao? Thi sáng tạo KHKT hoặc sáng tạo Nhi đồng thì đâu có kiện cáo gì. Chỉ sợ một đề tài mà trong cùng một tỉnh mua lại thì mới có vấn đề vì ban giám khảo ở các tỉnh chấm. Nhiều năm nay, mình trao đổi khác tỉnh đều không sao.

Thậm chí ở miền Tây, mình bán mấy sản phẩm cấp 2, có mấy tỉnh đoạt giải cũng không sao cả.

Cùng một sản phẩm, mình giao cả 3 tỉnh miền Tây gồm: An Giang, Cần Thơ, Trà Vinh "vẫn ok". Nếu bạn ở miền Bắc, mình chỉ mới bán sản phẩm cho một khách ở Tuyên Quang, bạn có thể yên tâm", người bán giải thích để trấn an tôi.

Liên lạc với tài khoản khác trên nhóm có tên L.P, chủ nhân cho biết, với công trình năng lượng điện, người này muốn bán với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, người bán chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và các thuyết trình cần thiết.

Người bán khẳng định, chỉ cần khác tỉnh thì đề tài nhiều người mua giống nhau vẫn không sao (Ảnh: T.L).

50- 100 triệu đồng/công trình nếu đoạt giải

Điều đáng nói, ngoài việc rao bán sản phẩm, nhiều người còn đăng tải cả video, hình ảnh về mô hình, sản phẩm, giấy chứng nhận giải thưởng cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh để tăng uy tín cho sản phẩm.

"Chào mọi người, mình có một máy đo thân nhiệt không tiếp xúc, có loa thông báo nhiệt độ. Bạn nào mua thì nhắn, mình sẽ hỗ trợ code, báo cáo, bản vẽ,…".

Đặc biệt tài khoản N.T.N cho biết: "Chào quý thầy cô, em có bài thi khoa học hành vi đạt giải Nhì cấp tỉnh thành. Bài học sinh vừa thi, đầy đủ tài liệu (có phí ạ); Mỗi tỉnh em chuyển giao cho một thầy/cô ạ"… Dòng trạng thái trên đã thu hút hàng chục bình luận và sự quan tâm.

Nhiều người đăng tải cả giấy chứng nhận giải thưởng cuộc thi Sáng tạo KHKT cấp tỉnh để tăng uy tín cho sản phẩm.

Trao đổi với PV Dân trí, Dương Thế Long, Giám đốc kỹ thuật và là người đồng sáng lập của Học viện Công nghệ BrickOne cho biết, do công ty chuyên làm robot, thiết bị điện tử … nên rất nhiều người chủ động liên hệ để thuê làm sản phẩm theo yêu cầu hoặc mua sản phẩm sẵn có của công ty nhằm tham dự cuộc thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật".

"Ban đầu người mua còn dè dặt nhưng sau đó đặt vấn đề thẳng với chúng tôi, rằng họ cần mua công trình để con tham dự cuộc thi, từ phụ huynh cấp THCS đến THPT đều có nhu cầu.

Một số người còn hỏi thẳng, liệu có cam kết đoạt giải quốc gia được không, nếu được, họ sẵn sàng trả từ 50- 100 triệu đồng tùy vào mức độ giải đoạt được từ nhất, nhì, ba.

Đặc biệt, đợt đầu mùa dịch Covid-19, sau khi nhóm được lên sóng truyền thông với sản phẩm "Máy rửa tay diệt khuẩn tự động", tôi nhận "bão" đơn hàng các sản phẩm để tham dự các cuộc thi ở nhiều cấp.

Tất nhiên, tôi đã từ chối các lời đề nghị mua bán này vì khi sáng lập công ty, mục tiêu của chúng tôi là thay đổi tốt đẹp trong giáo dục nên tất nhiên tôi không thể đồng ý với trò mua bán nhằm gian lận", Thế Long nói.

