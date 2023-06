Học trò chắp tay cầu nguyện mong đề ra "Người lái đò sông Đà"

Hàng chục thí sinh hoảng loạn vì sát giờ thi mới phát hiện nhầm danh sách

Thông tin ban đầu, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), sát giờ thi, hàng chục thí sinh bất ngờ được thông báo mời ra ngoài để kiểm soát lại danh sách phòng thi.

Phòng thi lộn xộn khi được phát hiện có sự cố (ảnh: Hải Long).

Khu vực phòng thi xảy ra nhầm lẫn. Thí sinh hốt hoảng khi phải rời phòng, kiểm tra lại danh sách (ảnh: Nguyễn Huyên).

Nguyên nhân bởi điểm thi này có 25 phòng thi dành cho thí sinh tự do. Các thí sinh này sẽ không dự thi toàn bộ môn như đối với học sinh diện THPT.

Mỗi môn thi sẽ có sự biến đổi nên phòng thi không cố định mà luân phiên điều chuyển. Chính vì thế, trong buổi thi môn ngữ văn đã có sự nhầm lẫn danh sách thi của một môn học khác.

Sát giờ thi, phòng thi này vẫn vắng đến cả chục thí sinh. Một phóng viên tác nghiệp tại điểm thi này đã nhận thấy bất thường và phát hiện ra sự việc.

Thí sinh xếp hàng chờ giám thị gọi vào phòng thi trước đó (ảnh: Nam Anh).

Chờ đến giờ phát đề thi, một số sĩ tử tranh thủ nghỉ ngơi (ảnh: Nam Anh).

Buổi thi đầu tiên, sáng sớm 28/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thị sát điểm thi tại Trường THPT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Điểm thi Trường THPT Yên Mỹ có 721 thí sinh dự thi với 31 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 6 phòng chờ.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý cán bộ coi thi nhắc thí sinh không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Các phòng thi nằm trong khu vực khuôn viên trường nên mở các cửa sổ, ô thoáng đảm bảo không khí lưu thông.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra một điểm thi tại Hưng Yên (ảnh: Trung tâm TT Bộ GD&ĐT).

Thí sinh đội mưa đi thi, phụ huynh đội mưa đợi con

Ghi nhận tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, lo sợ tắc đường, làm thủ tục lâu nên nhiều phụ huynh cùng các sĩ tử đội mưa đến điểm thi sớm trước cả tiếng đồng hồ.

Sáng nay trời mưa nặng hạt nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn cố ở lại, đứng ngóng theo con vào điểm thi với tâm trạng không khỏi lo âu. Dù đã chuẩn bị kỹ càng mọi giấy tờ cần thiết như giấy báo dự thi, thẻ căn cước từ tối hôm trước nhưng việc đầu tiên mà phụ huynh khi đưa con đến điểm thi cũng là căn dặn, hỏi han và kiểm tra kỹ lại thêm một lần nữa trước khi bước vào phòng thi. Có phụ huynh trao vội cho con một cái ôm thật chặt.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1, TPHCM), nhiều thí sinh đến sớm. Phụ huynh tiếp động lực cho thí sinh bằng những cái ôm, cái hôn. Nhiều học sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi.

Cầu cho trúng "Người lái đò sông Đà" trước giờ thi văn

Em Ngô Tường Bách Hợp chắp tay cầu nguyện trúng "Người lái đò sông Đà" trước khi vào giờ thi văn (Ảnh: Hoài Nam).

Trước khi bước vào phòng thi môn văn sáng 28/6, nhiều học trò chắp tay lạy "cho con trúng tủ".

Tại điểm thi Trường THPT Phước Long, TPHCM cũng là nơi gần 500 học sinh trường này tham dự. Thi ngay tại trường mình học, không gian quen thuộc nên tâm trạng học sinh khá nhẹ nhàng khi bước vào môn thi đầu tiên.

Giữa sân trường, nhiều học sinh xem lại tài liệu ôn tập, cùng nhau đoán đề cũng như bày tỏ mong muốn sẽ "trúng tủ".

Đứng giữa sân trường chắp hai tay, em Ngô Tường Bách Hợp, học sinh Trường THPT Phước Long (TP Thủ Đức, TPHCM) nhắm mắt cầu nguyện: ""Người lái đò sông Đà" ơi, nhất định phải là "Người lái đò sông Đà" nha".

Rồi Hợp quay sang nhóm bạn, nói thêm: "Ôi, ra gì cũng được nhưng đừng rơi vào "Đất nước" và đừng ra thơ. Ra "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" cũng chấp nhận luôn tụi bay ơi".

Nhiều người bạn của Hợp đồng tình, những người bạn khác mong trúng "tủ".

Khi chia sẻ, nhiều học sinh cho biết các em thức dậy từ 5 giờ sáng, một số bạn khác liền chen vào: "Người ta thức từ 3h đây, không lo nhưng không tài nào ngủ được".

Cô hiệu phó chụp ảnh cho học trò trước giờ vào phòng thi... (Ảnh: Hoài Nam).

Đứng cùng nhóm học sinh, cô Mai Tuyết Vân, Phó trưởng điểm thi, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phước Long liên tục dặn dò học sinh những điều cần lưu ý trước khi vào phòng. Cô hỏi han học trò đã ăn sáng chưa, nhắc các em không cần phải ôn bài vào lúc này, để thả lỏng thoải mái...

"Có điều này, cô nói tụi con nghe. Thi xong là xong, tụi con đừng quan tâm, đừng cố tìm hiểu về đáp án, bài làm sẽ làm mình căng thẳng hơn. Thi xong môn nào thả lỏng để chuẩn bị cho môn sau....", cô nói với học trò.

Giữ sân trường, trước giờ thi cô hiệu phó còn trở thành photographer (thợ chụp ảnh) để chụp hình cho học trò của mình.

Cô Vân cho biết, các em thi ngay tại trường mình việc đi lại rất thuận lợi. Nhiều em cũng đã có kết đậu đại học không quá áp lực ở kỳ thi này. Tuy nhiên, các em học sinh vẫn mong muốn đạt kết quả tốt nhất ở kỳ thi này.

Phụ huynh ôm chặt, đập tay truyền động lực cho con thi tốt nghiệp THPT

7h20, hầu hết sĩ tử đã vào phòng thi. Buổi thi đầu tiên bắt đầu bằng trận mưa mát mẻ, dễ chịu ở Hà Nội nhưng điều đó cũng làm nhiều phụ huynh, thí sinh bất vả hơn.

Phụ huynh đưa đón, chờ đợi con dưới mưa vất vả hơn (ảnh: Nguyễn Sơn).

Các sĩ tử hoàn thành thủ tục, hồi hộp chờ nhận đề thi môn văn (ảnh: Mạnh Quân).

Tại Nghệ An, điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương, Nghệ An) có thí sinh Nguyễn Thị Huệ (18 tuổi, trú xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương) được thành viên đội xe thiện nguyện 0 đồng chở tới.

Ngay trước khi đến điểm thi, Huệ vẫn sốt cao, phải uống một liều hạ sốt. Nữ sinh này cũng vừa ở bệnh viện trở về nhà tối qua.

Em Huệ ra viện tối hôm qua để kịp dự thi (Ảnh: T. Tuyên).

Ngày 27/6, Huệ xuất hiện triệu chứng sốt cao, nôn. Nhiều khả năng do học ôn căng thẳng, cộng với áp lực tâm lý trước kỳ thi nên đến chiều tối, nữ sinh này ngất xỉu. Lo lắng trước tình trạng sức khỏe của con, người nhà đưa Huệ đến một bệnh viện ở TP Vinh.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định chuyền dịch và theo dõi. Đến khoảng gần 22h, Huệ tỉnh táo, giảm sốt. Mặc dù còn mệt, yếu, đi chưa vững nhưng do không muốn để lỡ kỳ thi quan trọng này, Huệ xin ra viện. Ngay trong tối qua, thí sinh này được Đội xe 0 đồng hỗ trợ đưa về nhà nghỉ ngơi để sáng nay có thể tới điểm thi.

Gia Lai đề nghị đặc cách tốt nghiệp với 7 thí sinh gặp tai nạn.

Ngày 28/6, Sở GD&ĐT Gia Lai thông tin trong buổi học quy chế vào ngày 27/6, toàn tỉnh có 14.740/14.861 thí sinh tham gia, vắng 121 thí sinh, trong đó có 7 học sinh bị tai nạn hoặc đang nằm viện.

Thực tế, Sở GD&ĐT đang chờ các trường hoàn thiện hồ sơ và đề nghị Hội đồng xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT.

Hơn 11.000 thí sinh chưa làm thủ tục ngày đầu

Sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn từ 7h35, thời gian làm bài 120 phút.

Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán, với thời gian 90 phút, thời gian làm bài từ 14h30.

Ngày 29/6, thí sinh làm bài thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH), bắt đầu từ lúc 7h35.

Chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ (thời lượng 60 phút), thời gian làm bài từ 14h30.

Hơn 11.000 thí sinh chưa làm thủ tục đăng ký dự thi trong ngày đầu tiên (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được tổ chức từ 27-30/6. Ngày 27/6, thí sinh làm thủ tục dự thi, từ 28-29/6 thi chính thức và ngày 30/6 dự phòng. Đây được xem là kỳ thi khốc liệt nhất hiện nay.

Năm 2023, có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, ở 63 hội đồng, 2.272 điểm thi và hơn 43.000 phòng thi, khoảng 250.000 người tham gia công tác tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT cũng huy động gần 8.000 cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học để tổ chức 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ và 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại 63 sở GD&ĐT.

Cùng đó, Bộ thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại 20 địa phương.

Báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo thi Quốc gia, tính đến 18h ngày 27/6, hơn 1 triệu thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 98,86% so với số đăng ký dự thi.

Hết ngày 27/6, hơn 11.000 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi.

Các hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi; phổ biến quy chế đầy đủ; giúp đỡ thí sinh sửa chữa các sai sót trong quá trình đăng ký dự thi.

Các hội đồng đã hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi (Ảnh: Hải Long).

Cẩn trọng với các lỗi bị đình chỉ

Hà Nội và TPHCM, hai địa phương có số thí sinh nhiều nhất cả nước đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi.

Năm nay, Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, trong đó có 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT (3.361 thí sinh tự do); 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Hà Nội dự kiến bố trí 189 điểm thi với 4.263 phòng thi; điều động 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 27/6, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Hà Nội năm 2023 Vũ Thu Hà đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại nhiều điểm thi trên địa bàn.

Bà Vũ Thu Hà đánh giá các điểm thi ở Hà Nội đã quan tâm đến cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT về chuyên môn, công tác tổ chức.

Cùng với đó lưu ý các đơn vị quan tâm đến các thí sinh đặc biệt như thí sinh cao tuổi, thí sinh đang mang bầu, hỗ trợ nhưng cũng phải đảm bảo quy chế, cần có báo cáo để có phương án triển khai.

Tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được chuẩn bị chu đáo. Toàn thành phố có 156 điểm thi sẵn sàng cho 3 ngày diễn ra kỳ thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023 ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Công an TPHCM được huy động, phối hợp để bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi từ khâu ra đề thi, in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi và tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế và kế hoạch.

Theo quy chế, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu vi phạm lỗi như: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ.

Thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

Những em có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ cũng bị đình chỉ thi.

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện thì trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Cán bộ chấm thi sẽ cho điểm 0 đối với các bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.