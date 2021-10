Hỗ trợ 1.260 máy tính bảng giúp học sinh khó khăn học trực tuyến

Dân trí Ngày 1/10, Sở GD-ĐT An Giang tiếp nhận 1.260 máy tính bảng, trị giá hơn 3,1 tỷ đồng từ 5 cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ, giúp các em học sinh khó khăn có dụng cụ học trực tuyến.

Từ chương trình "Sóng và máy tính cho em", đã huy động, tổng hợp nguồn lực xã hội hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao sự đóng góp hỗ trợ của các DN, cá nhân để giúp các em học sinh khó khăn có dụng cụ học trực tuyến (Ảnh: Minh Anh).

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời, đánh giá cao các đơn vị, doanh nghiệp vẫn tiếp tục đăng ký ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em".

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động an sinh xã hội nói chung và chương trình "Sóng và máy tính cho em" nói riêng, hướng tới mục tiêu 100% học sinh được trang bị đầy đủ về hạ tầng, máy tính và các phương tiện phục vụ dạy và học trực tuyến.

Dịp này, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 100 xe đạp và 20.000 cuốn tập vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Thị Ngọc Diễm cho biết, là tỉnh đông đồng bào dân tộc, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hiện còn khó khăn về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là điều kiện phục vụ công tác dạy và học trực tuyến của học sinh.

Năm học 2021-2022, qua thống kê, toàn tỉnh có 77.918 học sinh (khoảng 21%) thiếu phương tiện học trực tuyến, trong đó có 5.664 học sinh thuộc diện hộ nghèo, 11.107 học sinh thuộc hộ cận nghèo, 50.361 học sinh thuộc các diện khác (hoàn cảnh khó khăn, nhà có nhiều người học trực tuyến cùng lúc, không có wifi)…

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15, do đó học sinh trên địa bàn An Giang đang thực hiện học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Minh Anh