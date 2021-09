Hình ảnh đặc biệt Lễ khai giảng online của hàng triệu học sinh trên cả nước

Năm học này, nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (xóm 4, Nghi Kim, Nghệ An) có 2 con sẽ dự khai giảng trực tuyến, bé út vừa đến tuổi học mẫu giáo, sẽ tham dự Ngày hội đến trường sau. "Do thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 cao hơn một mức so với Chỉ thị 16 với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đấy nên đến thời điểm này tôi mới chỉ kịp mua sách cho hai cháu lớn, chưa mua được vở. Năm nay là một năm học đặc biệt, hình thức khai giảng đặc biệt nhưng các con rất háo hức chờ đón nên bố mẹ cũng thấy vui lây. Hi vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để các cháu sớm được đến trường cùng bạn bè, thầy cô", chị Hạnh chia sẻ (Ảnh: Hoàng Lam).