Hiệu trưởng, giáo viên hối hả vệ sinh trường đón học sinh trở lại học

Sau một thời gian dài chỉ học trực tuyến do dịch Covid-19, nhiều tỉnh miền Tây bắt đầu cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2.

Ghi nhận của PV Dân trí, tuần qua, nhiều trường học ở Bạc Liêu đã tiến hành vệ sinh phòng, lớp học sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Trong số đó, trường Phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu là một trường đặc thù của tỉnh khi học sinh phải ở nội trú, do đó số lượng người hằng ngày tập trung trong trường sẽ đông vì thế nhà trường đã phải chuẩn bị rất kỹ càng cho công tác dạy học trực tiếp.

Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu cùng ra quân tổng vệ sinh phòng, lớp học để đón học sinh thân yêu trở lại trường học trực tiếp (Ảnh: TVC).

Ngày 12/2, thầy Trần Văn Chúng, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu cho biết, ngày 9/2 vừa qua, tất cả cán bộ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của trường đã ra quân tổng vệ sinh phòng học, khu ký túc xá sạch sẽ, đảm bảo cho các học sinh trở về "ngôi nhà chung" tinh thần phấn khởi nhất.

Không khí tổng vệ sinh phòng, lớp học diễn ra rất hối hả, khẩn trương vì số lượng công việc khá nhiều. Đặc biệt, Ban giám hiệu, cả hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên ai cũng như nhau, đều "xắn tay áo" mỗi người mỗi việc với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu.

"Chiều ngày 13/2, trường bắt đầu tập trung học sinh khối lớp 9 và lớp 12. Nhà trường sẽ test Covid-19 cho các em trước khi cho vào nhận phòng ở ký túc xá. Thầy, cô, nhân viên trường cũng phải test Covid-19 như học sinh", thầy Chúng cho hay.

Trường dân tộc nội trú là trường đặc thù khi có đông học sinh ăn, ở ngay trong trường nên Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên cùng đảm bảo nhà trường luôn an toàn (Ảnh: TVC).

Theo thầy Chúng, bắt đầu sáng thứ 2 (14/2) học sinh lớp 9 và 12 bắt đầu học trực tiếp. Trong thời gian ở nội trú, học sinh chỉ lên lớp học, sau đó về lại phòng ở và không được qua lại giữa các phòng, cũng như không sinh hoạt, tập trung đông người. Học sinh không được ra khỏi cổng trường, chỉ ra khỏi cổng khi thật sự cần thiết.

"Mỗi bữa ăn nội trú trường cũng giãn cách, sáng và chiều chia làm 2 ca, với mỗi bàn ngồi tối đa 4 em. Tất cả việc này là để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được hiệu quả vì trường đặc thù khi có học sinh phải ở nội trú ngay tại trường", thầy Chúng nói.

Do số người ở trường đông nên trường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đưa ra các tình huống phòng, chống dịch, cách xử lý tình huống đó. Tinh thần của nhà trường là đảm bảo không để có trường hợp bệnh trong trường, nếu có dấu hiệu thì phát hiện ngay từ đầu để xử lý sớm nhất, không để dịch lây lan", Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu chia sẻ.

Phòng ký túc xá của trường nội trú đảm bảo học sinh ở lại trường luôn sạch sẽ. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là rất quan trọng (Ảnh: TVC).

Theo kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 14/2, Bạc Liêu tập trung học sinh khối lớp 5 (cấp Tiểu học) đến trường, tổ chức dạy và học một buổi/ngày. Ngành giáo dục ưu tiên dành thời lượng dạy học đối với môn Tiếng Việt và Toán, các môn còn lại bố trí dạy trực tuyến chéo buổi hoặc bổ trợ kiến thức qua truyền hình, hướng dẫn tự học.

Với cấp THCS, THPT, GDTX, tập trung học sinh khối lớp 9 và lớp 12, tổ chức dạy và học một buổi/ngày. Trong đó, dạy và học các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; các môn còn lại học trực tuyến chéo buổi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu kiểm tra trường học trước khi học sinh đến học trực tiếp (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tại tỉnh Cà Mau, từ ngày 14/2, học sinh cấp Tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 bắt đầu học trực tiếp; không tổ chức bán trú, chỉ tổ chức dạy học một buổi/ngày. Riêng đối với cấp Mầm non, phụ huynh học sinh phải có cam kết với tinh thần tự nguyện khi cho trẻ đến trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau yêu cầu các cơ sở giáo dục trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp cần dành thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp. Với các em học sinh lớp 1 chưa từng tới trường, nhà trường cần phổ biến các quy định về học tập và sinh hoạt tại trường; tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú và tâm lý thoải mái cho học sinh; hướng dẫn học sinh kiến thức phòng dịch.

Tiếp tục tổ chức dạy học tại trường các nội dung cơ bản, cốt lõi, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh.

Học sinh cấp THCS Sóc Trăng đến trường học trực tiếp (Ảnh: XL).

Tại tỉnh Sóc Trăng, ngày 15/2, học sinh cấp Tiểu học và Mẫu giáo từ 3-6 tuổi sẽ học chính thức tại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quy định tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường trên địa bàn, như: Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, phương án tổ chức dạy học phù hợp với thực tế từng đơn vị vừa đảm bảo an toàn khi tổ chức dạy học trực tiếp; đảm bảo môi trường an toàn cho việc dạy học trực tiếp (cơ sở vật chất, phòng học, phòng làm việc, phòng cách ly); thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; thực hiện nghiêm túc quy định "5K"...

Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú, nội trú chưa được tổ chức các hoạt động bán trú, căn tin, xe đưa rước cho đến khi có quy định mới. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú tùy tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch nội trú riêng trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.