Hàng triệu học sinh ở miền Tây được miễn học phí học kỳ 1

Dân trí Long An, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu sẽ miễn phí học kỳ 1 cho học sinh các cấp để giảm bớt khó khăn với phụ huynh.

Hàng triệu học sinh ở miền Tây sẽ được miễn, giảm học phí học kỳ 1 (Ảnh minh họa).

Sáng 12/9, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Long An cho biết: "UBND tỉnh Long An đã phê duyệt đề xuất miễn học phí học kỳ 1 với 300.000 học sinh, từ bậc mầm non đến phổ thông trên địa bàn".

Chủ trương miễn học nhằm chia sẻ, hỗ trợ các hộ gia đình, các phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19. Đây được xem là việc làm thiết thực, ý nghĩa, đầy tính nhân văn và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, tỉnh Long An có 76 trường được trưng dụng làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Hàng trăm giáo viên đang tham gia tích cực công tác phòng chống dịch để hỗ trợ các học sinh đang bị nhiễm Covid-19.

Ngày 18/9, dự kiến Long An sẽ khai giảng trực tiếp tại 8 huyện vùng xanh và huyện Châu Thành. Mỗi lớp sẽ có đại diện 5 - 10 học sinh tham dự. Những địa phương còn lại sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến.

Ngoài Long An, các tỉnh nhiều tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu... cũng đã có phương án để giảm học phí cho học sinh trong học kỳ 1.

Theo đó, khoảng 200.000 học sinh ở Cần Thơ, 260.000 học sinh ở Sóc Trăng, 160.000 học sinh ở Bạc Liêu, 247.000 học sinh ở Cần Thơ , 200.000 học sinh ở Vĩnh Long... sẽ được miễn, giảm học phí.

Xuân Hinh