Hàng trăm thí sinh bất ngờ dừng làm thủ tục dự thi do "lọt" vào đối tượng F

Dân trí Trong buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT, 301 thí sinh ở Đồng Tháp vắng mặt do cơ quan chức năng xác định là trường hợp F1, F2 của các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Hội đồng thi tỉnh Đồng Tháp, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, đợt 1 có 11.077 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi làm thủ tục dự thi chiều nay (6/7), vắng 345 thí sinh, trong đó có 44 em vắng tự nhiên, 301 thí sinh vắng do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Tháp cho biết, các thí sinh vắng do Covid-19 là các trường hợp F1, F2 mới phát hiện. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng thông báo cho các em biết không dự thi đợt 1, thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

Tại Đồng Tháp, chiều 6/7 có 301 thí sinh vắng mặt do được xác định là thí sinh thuộc trường hợp F (Ảnh: Minh họa)

Các thí sinh vắng mặt liên quan đến Covid-19 được xác định ở nhiều huyện, thành phố của tỉnh Đồng Tháp, trong đó TP Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, huyện Tháp Mười có số thí sinh vắng cao nhất.

Tại An Giang, trưa 6/7, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên ra thông báo khẩn thực hiện giãn cách xã hội đối với toàn thị trấn Tịnh Biên, khu vực chợ Nhà Bàng theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với các xã An Nông, An Phú, Nhơn Hưng và thị trấn Nhà Bàng (trừ khu vực chợ), kể từ 0h ngày 6/7 đến 17h ngày 13/7.

Tại An Giang, hàng nghìn thí sinh trong khu vực giãn cách xã hội phải dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Liên quan sự việc bất ngờ này, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang báo cáo nhanh với Bộ GD-ĐT về tình hình số thí sinh dự thi trong đợt 1 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, tỉnh An Giang có 17.046 đăng ký dự thi, số thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 1 là 12.163 thí sinh; số thí sinh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 phải thi đợt 2 là 4.883 thí sinh (gồm: Châu Phú: 1.573; Tịnh Biên: 705; Châu Đốc: 1.465; An Phú: 988)

Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT năm học 2021 tỉnh An Giang cho biết, trong buổi làm thủ tục dự thi (6/7), có 12.102 thí sinh đến làm thủ tục, vắng 61 thí sinh.

