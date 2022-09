Hà Nội: Một quận thiếu 36 trường học và 951 cán bộ giáo viên

Cả quận thiếu 36 trường học

Theo báo cáo ngày 30/8 của UBND quận Hoàng Mai, quận này đang chịu áp lực rất lớn bởi trên địa bàn hiện có 227 nhà chung cư cao tầng mới được xây dựng và 202 đơn nguyên nhà chung cư cũ.

Riêng phường Hoàng Liệt, có 85 tòa chung cư và đang xây dựng thêm 5 tòa chung cư.

Năm học tới, quận có 89 trường (mầm non 48, tiểu học 23, THCS 18), với 2.048 lớp học, tăng 79 lớp so với năm ngoái.

Tổng số học sinh của quận Hoàng Mai hiện có 98.558 em, trong đó khoảng 79.618 học sinh học công lập, tăng gần 3.800 so với năm ngoái.

Phụ huynh phải bốc thăm để giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt (Ảnh: Th. Hùng).

Cụ thể, ở cấp mầm non, toàn quận có 22 trường công lập và 26 trường ngoài công lập; 370 nhóm, lớp mầm non độc lập. Với số trẻ mầm non khoảng 31.300, bình quân một lớp ở các trường công lập có 38,5 học sinh.

Cấp tiểu học, toàn quận có 20 trường công lập, 3 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh khoảng 43.600 học sinh (tăng 1.847 học sinh). Đối với các trường Tiểu học công lập bình quân số học sinh/lớp là 48 em.

Với cấp THCS, quận hiện có 17 trường công lập và một trường tư thục. Với số học sinh gần 24.000 em, trong đó hơn 23.700 học công lập, bình quân một lớp có 46 học sinh.

Để đảm bảo đúng quy định về số học sinh/lớp theo quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường mầm non, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học, toàn ngành Giáo dục quận Hoàng Mai hiện còn thiếu 36 trường (Mầm non: 22 trường, Tiểu học: 13 trường, THCS: 01 trường).

Cũng theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, năm học 2021 - 2022, quận này đã xây mới, đầu tư, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 18 trường (10 trường Mầm 3 trường non, Tiểu học, 5 trường THCS) với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 04 trường (Tiểu học Hoàng Mai, Tiểu học Linh Đàm, THCS Hoàng Mai, THCS Linh Đàm).

Báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng trường học trên địa bàn, UBND quận Hoàng Mai cho biết, trong những năm qua, quận đã đầu tư trọng điểm các dự án trường học, bao gồm các dự án đầu tư xây dựng tại các ô đất mới theo quy hoạch và các dự án cải tạo sửa chữa, mở rộng quy mô trường học.

Quận cũng rà soát các ô đất quy hoạch trường học, báo cáo đề xuất thành phố loại hình đầu tư và phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2021 — 2025: Có 56 ô quy hoạch (công lập: 40, ngoài công lập: 16); giai đoạn 2026 — 2030: Có 79 ô quy hoạch (công lập: 60, ngoài công lập: 19).

Qua rà soát, các quỹ đất quy hoạch trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai còn nhiều, đã được Thành phố giao chủ đầu tư tuy nhiên các chủ đầu tư chưa thực hiện đúng thời gian xây dựng trường kéo dài trong nhiều năm.

Số ô đất đã giao chủ đầu tư nhưng chưa được đầu tư xây dựng là 59 ô quy hoạch trường học.

Riêng phường Hoàng Liệt, hiện có 33 ô đất quy hoạch có chức năng trường học (mầm non 20, tiểu học 5, THCS 5, THPT 3) trong đó đã đầu tư 15, hiện còn 18 ô chưa được đầu tư xây dựng.

Một số ô quy hoạch trường học trên bản đồ khác so với cơ sở hiện trạng thực tế (quy hoạch vào ao làng, nghĩa trang, đình chùa...).

Các ô quy hoạch chưa giao chủ đầu tư có công trình kiên cố, khó giải phóng mặt bằng, không đảm bảo tính khả thi để đề xuất đầu tư.

Số ô đất đã giao nhưng chưa xây dựng trường học ở quận Hoàng Mai là 59 ô, dẫn đến thiếu trường học nghiêm trọng (Ảnh: Mỹ Hà).

Thiếu 951 cán bộ, giáo viên

Về đội ngũ giáo viên, theo quận Hoàng Mai, năm học 2022 - 2023, khối trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập tăng 71 lớp so với năm học trước.

Căn cứ đội ngũ viên chức chuyên môn hiện có 3 và trên cơ sở số lớp, số học sinh trong các trường công lập, năm học 2022-2023 khối trường công lập còn thiếu nhiều giáo viên và cán bộ.

Cụ thể, nếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2022: Toàn quận thiếu 214 người (169 giáo viên, 45 nhân viên).

Nếu so với quy định tại các văn bản: Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT quy định về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thì còn thiếu 951 (trong đó thiếu 790 giáo viên và 161 nhân viên).

Riêng phường Hoàng Liệt có tốc độ đô thị hóa nhanh, hiện trên địa bàn Phường có 85 tòa chung cư cao tầng, và đang xây tiếp theo 05 tòa chung cư.

Đa số hộ dân tại đây là các gia đình trẻ, có con nhỏ. Với tốc độ tăng dân số tự nhiên khoảng 2.000 trẻ độ tuổi mầm non hàng năm, nên sức ép về trường học nói chung, trường mầm non nói riêng tại phường Hoàng Liệt là rất lớn.

Trước sức ép dân số như vậy, năm học 2022 - 2023, Trường mầm non Hoàng Liệt phải chuyển 7 phòng chức năng để làm 7 lớp học, trang bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện để có thể tiếp nhận thêm trẻ mầm non ra lớp. Tổng số lớp hiện nay là 27 lớp học, vượt 7 lớp so với quy định của bộ GD&ĐT).

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường có 73 người. Năm học 2022- 2023, trường đã ký hợp đồng lao động với 6 giáo viên để đảm bảo đủ giáo viên cho 27 lớp và tối thiểu 2 giáo viên/lớp.