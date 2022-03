Hà Nội: F0 giảm mạnh, nhiều trường học trực tiếp từ ngày 21/3

Văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, các cơ sở giáo dục trên địa bàn linh hoạt việc dạy học trực tiếp cho học sinh THCS (trừ lớp 6) và THPT từ tuần tới.

Sở dĩ, Hà Nội có hướng dẫn trên là do trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở GD-ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 - 12 phù hợp tình hình mới.

Các ca F0 giảm mạnh

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, tuần qua tỷ lệ giáo viên và học sinh F0 trong các trường học giảm mạnh. Tình hình dạy học trực tiếp tại các trường vẫn đảm bảo và duy trì thích ứng linh hoạt theo các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của thành phố và ngành giáo dục.

Các ca F0 đang giảm mạnh nên nhiều trường sẽ cho học sinh đi học trực tiếp từ thứ 2 tuần tới (Ảnh: Đỗ Linh).

Cụ thể theo Sở GD-ĐT Hà Nội, căn cứ chỉ đạo của UBND thành phố về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn thành phố, đơn vị này đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.

Các đơn vị, trường học thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của thành phố.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình dạy học, cơ sở giáo dục phải bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9, lớp 12 và báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, phê duyệt theo quy định.

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (19/3), một số lãnh đạo nhà trường, Phòng GD-ĐT cho biết, hiện số ca mắc Covid-19 trên địa bàn đang giảm mạnh nên các đơn vị sẽ tính toán để cho học sinh đi học vào tuần tới.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Hà Đông cho hay, giai đoạn cao điểm nhất, quận này có 1/4 số giáo viên và học sinh mắc Covid-19.

Tuy nhiên, hiện con số này đang giảm mạnh nên việc trở lại trường học trực tiếp là hoàn toàn có thể.

"Chúng tôi đã họp, các cơ sở giáo dục đều có phương án duy trì việc dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến. Những học sinh không thể tới trường vì mắc bệnh thì vẫn học online. Giáo viên F0 nhưng sức khỏe ổn định, có thể ở nhà dạy trực tuyến", bà Hằng nói.

Học sinh đi học trực tiếp nhưng thời gian đầu, nhiều trường sẽ chưa tổ chức bán trú (Ảnh: T.L).

Trở lại trường học trực tiếp là hợp lý

Trường Marie Curie cũng vừa có thông báo, sơ sở Mỹ Đình sau 3 tuần (28/2 - 19/3) học sinh ở nhà học trực tuyến vì dịch Covid-19, được phép của UBND quận Nam Từ Liêm, từ ngày 21/3/2022 học sinh các lớp 7,8,9,10,11,12 trở lại trường học trực tiếp theo thời khóa biểu hiện hành.

Tại Cơ sở Văn Phú, học sinh các lớp 7,8,10,11 tiếp tục đến trường học trực tiếp theo thời khóa biểu hiện hành kể từ ngày 21/3/2022.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, trước mắt học sinh sẽ học trực tiếp nhưng nhà trường vẫn chưa tiến hành tổ chức bán trú. Sau một thời gian nghe ngóng tình hình dịch, nhà trường mới quyết định.

Trong khi đó tại Trường Lương Thế Vinh, bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, dự kiến khoảng cuối tháng 3, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn sẽ bớt căng thẳng.

Do vậy, nhà trường dự kiến sẽ cho từng khối lớp đi học trực tiếp theo nhóm ưu tiên.

Cụ thể, dự kiến từ ngày 29/3, học sinh các khối lớp 9 và 12 sẽ trở lại trường học trực tiếp. Đến ngày 4/4, học sinh các khối lớp 7,8,10,11 sẽ đi học trực tiếp.

"Việc trở lại trường học vào thời điểm này, tôi cho rằng khá hợp lý bởi lẽ lứa học sinh và giáo viên bị bệnh 'đời đầu' đã ổn định sức khỏe- con số này khá lớn.

Mặc dù cho học sinh đi học trực tiếp nhưng thời gian này, nhà trường chưa tính đến việc tổ chức bán trú bởi cần phải ổn định tình hình một thời gian", bà Dương cho hay.

Tại quận Thanh Xuân, theo ông Phạm Gia Hữu, Trưởng Phòng GD-ĐT, Phòng đã tổ chức họp hiệu trưởng các trường THCS để quán triệt tinh thần, mở cửa trường học vẫn đảm bảo tất cả các phương thức dạy học nếu học sinh, giáo viên mắc Covid-19.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, từ đầu tuần tới, tất cả các trường THCS- THPT cho học sinh lớp 7-12 trên địa bàn này đi học trực tiếp.

Các trường cũng rà soát số lượng học sinh, giáo viên đã, đang nhiễm bệnh thấy tỉ lệ F0 đang giảm nhanh chóng. Mặt khác có rất nhiều học sinh, giáo viên đã khỏi bệnh, do đó phương án đi học trở lại đảm bảo ổn định.