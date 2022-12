Giáo viên ở Mỹ nhận lương thấp so với trình độ học vấn

Hơn một nửa giáo viên dạy ở các trường công lập ở Mỹ đều có bằng thạc sĩ trở lên nhưng mức lương trung bình của họ thấp hơn gần 20.000 USD/năm so với những người làm ngành nghề khác có cùng bằng cấp.

Trong khi thu nhập trung bình thực tế của nhân viên làm việc toàn thời gian tại Mỹ tăng 2,6% từ năm 2010 đến năm 2019 thì thu nhập trung bình của giáo viên giảm 4,4% đối với giáo viên trung học phổ thông và 8,4% đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở.

Năm 2018, giáo viên từ hơn 300 khu học chánh ở Mỹ đã tham gia phong trào đình công của giáo viên có tên #RedforEd để kêu gọi tăng lương. Vào năm 2022, các giáo viên đã đình công đòi tăng lương và yêu cầu điều kiện giảng dạy tốt hơn ở nhiều bang, bao gồm California, Minnesota và Washington.

Bất chấp những phong trào vận động này, giáo viên vẫn tiếp tục nhận mức lương tương đối thấp trên khắp đất nước Mỹ.

Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ, mức lương trung bình của giáo viên công lập vào năm 2021 là 65.090 USD. Con số này thấp hơn mức lương trung bình 75.203 USD vào năm 2021 của tất cả những người lao động làm việc toàn thời gian trong ngành nghề khác.

Có một số sự khác biệt trong việc trả lương cho giáo viên tùy thuộc vào loại công việc và vị trí. Trung bình, giáo viên trường công có xu hướng được trả lương cao hơn một chút so với giáo viên trường tư, mặc dù điều này phụ thuộc vào loại trường tư.

Giáo viên thành thị và ven đô có xu hướng nhận mức lương cao hơn giáo viên ở vùng nông thôn và giáo viên kiếm được nhiều tiền hơn khi số năm kinh nghiệm giảng dạy của họ tăng lên.

Giáo viên tại Mỹ (Ảnh minh họa: V. News).

Theo dữ liệu gần đây nhất, 97,3% giáo viên các trường công lập ở Mỹ có bằng cử nhân và 58% có bằng thạc sĩ.

Vào năm 2021, những người lao động ở Mỹ có bằng cử nhân được trả lương cao hơn khoảng 25.000 USD/năm so với những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Tuy nhiên giáo viên đã không nhận được những lợi ích về tiền lương của giáo dục bậc cao. Mặc dù có trình độ học vấn cao nhưng về cơ bản, giáo viên chỉ được trả lương tương tự như người có thu nhập trung bình và có bằng cử nhân.

Thậm chí so với các nhân viên làm việc cho chính phủ có bằng đại học, giáo viên vẫn có thu nhập thấp hơn. Ví dụ, giáo viên trung bình kiếm được ít hơn khoảng 5.000 USD/năm so với người làm việc cho chính phủ. Ngoài ra, sĩ quan cảnh sát trung bình được trả lương cao hơn gần 3.000 USD/năm so với giáo viên.

Mức lương trung bình của giáo viên dao động từ khoảng 48.000 USD ở Mississippi đến 88.000 USD ở New York. Giáo viên được trả lương thấp hơn so với nhân viên ngành nghề khác ở hầu hết mọi tiểu bang. Hawaii là tiểu bang duy nhất mà mức lương trung bình của giáo viên cao hơn mức lương trung bình của các ngành nghề khác.

Mặc dù dữ liệu về lương hưu của giáo viên rất khó tổng hợp do có nhiều chính sách khác nhau của các tiểu bang và địa phương, nhưng nhiều người cho rằng trợ cấp hưu trí không đủ để giải thích cho việc giáo viên được trả lương thấp.

Mới đây một giáo viên 29 tuổi (người đã đổi tên là Nina khi trả lời phỏng vấn), chia sẻ với tạp chí Fortune rằng, cô không chắc mình có thể làm công việc này bao lâu và đang tìm cách thay đổi nghề nghiệp dù không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đại dịch Covid-19 gây ra tình trạng thiếu giáo viên, gây thêm áp lực cho giáo viên, làm gia tăng tình trạng kiệt sức và khiến nhiều giáo viên phải tìm kiếm lối thoát.

Một cuộc thăm dò của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Mỹ từ đầu năm nay cho thấy hơn một nửa số thành viên của hiệp hội dự định rời bỏ công việc sớm hơn dự định. Nina tự coi mình là một trong số họ. Cô nghĩ mình sẽ tiếp bước 300.000 giáo viên và nhân viên trường công rời bỏ nghề kể từ sau đại dịch.

Nina có rất nhiều lý do muốn bỏ nghề, ví như sự thiếu niềm tin và hỗ trợ, căng thẳng và kiệt sức, thiếu nhân sự...

Thầy cô giáo tại Mỹ đang nhận mức lương thấp so với mặt bằng chung (Ảnh minh họa: Teach Away).

Cô giáo Nina nói: "Tôi đã nghĩ mình sẽ làm giáo viên một thời gian dài nhưng không, tôi không nghĩ làm giáo viên cả đời sẽ tốt cho mình".

Covid-19 đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng mà các học sinh của Nina phải đối mặt. Ngoài ra, Nina nói rằng cô ấy cảm thấy bị ban giám hiệu nhà trường đánh giá thấp và không được tin tưởng. Ngoài ra do trường quá thiếu giáo viên nên Nina buộc phải dạy các lớp giáo dục đặc biệt.

Nina, người có hai bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ, cho biết: "Họ đang yêu cầu chúng tôi làm những việc vượt quá mức lương của chúng tôi. Tôi không phải là giáo viên giáo dục đặc biệt và tôi không được trả lương như vậy."

Tìm kiếm nghề nghiệp tiếp theo gần như đã trở thành một sở thích hiện tại của Nina. Cô ấy thấy mình bị thu hút bởi công việc của những tổ chức phi lợi nhuận, lĩnh vực chính trị hoặc vận động chính sách. Nina muốn làm bất cứ việc gì ngoại trừ việc giảng dạy.

Tại thời điểm này, Nina không chắc chắn làm thế nào để có thể thay đổi công việc. Mặc dù cô ấy có bốn tấm bằng và chuyên môn vượt quá phạm vi công việc hiện tại nhưng Nina lo lắng rằng nếu cô ấy chờ đợi quá lâu, bằng tiến sĩ mà cô ấy có được vào năm 2018 sẽ trở nên không còn phù hợp.

Nina cũng không muốn bị mắc kẹt trong cuộc tìm kiếm việc làm kéo dài bất tận. Nữ giáo viên trẻ cho biết, có đồng nghiệp nói với cô rằng họ tìm kiếm một sự thay đổi nghề nghiệp trong 15 năm và cô không muốn rơi vào cảnh giống như đồng nghiệp của mình.

"Tôi sẽ làm công việc này cho đến khi tìm được việc gì đó tốt hơn. Tôi sẽ không bỏ việc rồi tìm việc khác vì tôi yêu học sinh và quý trọng đồng nghiệp của mình. Ngoài ra, tôi không muốn thất nghiệp vì tôi còn có con nhỏ, tiền học của con cũng cao như tiền thuê nhà".