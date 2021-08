eKidEnglish bắt tay ELSA Speak nâng tầm tiếng Anh cho trẻ em Việt

Dân trí eKidEnglish - nền tảng học tiếng Anh tương tác trực tuyến đạt danh hiệu Sao Khuê 2020 vừa bắt tay với ELSA Speak - ứng dụng học nói tiếng Anh hiệu quả trên thế giới, nhằm nâng cao trải nghiệm học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em Việt.

ELSA Speak là ứng dụng học phát âm & giao tiếp tiếng Anh sử dụng công nghệ A.I (trí tuệ nhân tạo) top 5 thế giới do Researchsniper bình chọn năm 2018, có khả năng tự động phân tích và sửa chữa lỗi sai trong từng âm tiết cho người học. Ứng dụng hiện có hơn 13 triệu người học từ hơn 100 quốc gia, và đã đạt được nhiều giải thưởng toàn cầu như, Top 4 công ty sử dụng A.I làm thay đổi thế giới do Forbes bầu chọn, được Fast Company công nhận là một trong các Ý Tưởng Thay Đổi Thế Giới 2020, gần đây nhất là Top 100 công ty AI hàng đầu thế giới do tạp chí CB Insights bình chọn.

eKidEnglish và ELSA Speak hợp tác để nâng cao trải nghiệm học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em.

ELSA Speak được đánh giá là ứng dụng có tính đột phá lớn với độ chính xác cao và có một cách tiếp cận hoàn toàn độc đáo trong lĩnh vực nhận diện giọng nói. Với uy tín đã gây dựng được trong làng công nghệ thế giới, việc ELSA Speak "bắt tay" với eKidEnglish là một thương vụ gây được sự chú ý. eKidEnglish cũng là một trong những đối tác đầu tiên của ELSA Speak về tích hợp. Theo đó, nền tảng học tiếng Anh tương tác trực tuyến sẽ tích hợp thêm công nghệ nhận dạng giọng nói và phân tích phát âm của ELSA Speak, giúp nâng cao chất lượng dạy và học.

Lý giải về việc hợp tác này, CEO của ELSA Speak Văn Đinh Hồng Vũ chia sẻ: "Để lựa chọn đối tác tích hợp, chúng tôi phải thẩm định và lựa chọn kỹ càng. eKidEnglish là một nền tảng học tiếng Anh ứng dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo với nhiều ưu điểm vượt trội, tương thích với ELSA Speak. Thêm nữa, eKidEnglish là sản phẩm do người Việt phát triển, phù hợp với động lực lớn nhất của tôi khi xây dựng ELSA Speak là giúp người Việt Nam nói tiếng Anh lưu loát, tự tin và mở ra những cơ hội mới trong cuộc đời."

Theo bà Văn Đinh Hồng Vũ - CEO của ELSA Speak: eKidEnglish do người Việt phát triển, phù hợp với động lực lớn nhất của tôi khi xây dựng ELSA (Ảnh: Nikkei).

eKidEnglish là nền tảng học tiếng Anh tương tác trực tuyến đa chiều đột phá hàng đầu tại Đông Nam Á dành cho lứa tuổi từ 4 - 15 tuổi, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đánh giá cao và xuất sắc đạt giải Danh hiệu Sao Khuê 2020 ngay lần đầu tham gia vào tháng 5/2020. eKidEnglish sử dụng bộ giáo trình được mua bản quyền độc quyền tại Việt Nam, phát triển bởi Đại học Brown (thuộc Ivy League - top các trường Đại học hàng đầu nước Mỹ với lịch sử hơn 250 năm).

Với ứng dụng công nghệ đa phương tiện trên nền tảng riêng, eKidEnglish bảo đảm được tính bảo mật và tính tương tác cao. Quá trình học được tiến hành trực tiếp với giáo trình số hóa sinh động, giáo viên và học viên có thể thao tác trên giáo trình trực tiếp theo thời gian thực. Đó cũng là khác biệt nổi bật so với các hình thức học online theo kiểu video call thuần túy thông thường.

100% giáo viên bản ngữ có bằng cấp và chứng chỉ quốc tế (TESOL, CELTA, DELTA) với ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trực tuyến 1-1 cho trẻ em. Chỉ 5,5% giáo viên ứng tuyển vượt qua được các vòng tuyển chọn và đào tạo nghiêm ngặt tại eKidEnglish. Ngoài ra, nền tảng học tiếng Anh tương tác trực tuyến này còn có cố vấn học tập là các giáo viên người Việt Nam để đồng hành cùng phụ huynh theo dõi lộ trình học tập và sự tiến bộ của các bé, tạo động lực và giúp mỗi bé đạt được mục tiêu học tập riêng của bản thân.

Đặc biệt, học viên được tiếp cận với tổ hợp phương pháp học SCB (Student - centered Learning, Communicative Approach, Blended Learning) hiệu quả trên thế giới hiện nay. Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, kết hợp giữa tự học - học trực tuyến, và định hướng lấy người học làm trung tâm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho người học được tiếp cận tiếng Anh bản xứ, chủ động hơn trong việc học tiếng Anh. Bên cạnh đó còn giúp xây dựng được lộ trình học phù hợp năng lực và sở thích riêng của từng học sinh, giúp phát triển tối đa tiềm năng của người học. Đồng thời cho phép học viên không chỉ phát triển ngôn ngữ tiếng Anh, mà còn cả kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác như: toán học, khoa học và xã hội, nghệ thuật, âm nhạc...

eKidEnglish còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quan sát cảm xúc của học viên trong từng buổi học.

Không chỉ dừng lại ở đó, eKidEnglish còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quan sát cảm xúc của học viên trong từng buổi học. Tất cả các lớp học đều được ghi hình và lưu trữ giúp phụ huynh, học sinh và cả eKidEnglish có thể xem lại, đánh giá và hoàn thiện mỗi ngày.

Cũng chính nhờ việc ứng dụng công nghệ hiện đại, phụ huynh có thể dễ dàng quan sát và cảm nhận được tiến độ học tập hàng ngày của con ở bất cứ nơi đâu, kể cả đang đi công tác nước ngoài thông qua chế độ quan sát từ xa.

Ông Mai Duy Quang - CEO eKidEnglish chia sẻ: "Với chúng tôi, chất lượng đầu ra của học viên là quan trọng nhất. Vì vậy, eKidEnglish luôn sử dụng những yếu tố hiệu quả, từ giáo trình, giáo viên tới các ứng dụng tích hợp. Về việc hợp tác với Elsa Speak, mặc dù đội ngũ của eKidEnglish cũng có thể "viết" được một phần mềm ở mức cơ bản như một số đơn vị khác đang có trên thị trường. Nhưng với mong muốn đem tới trải nghiệm tốt nhất cho học viên, eKidEnglish lựa chọn hợp tác với những đơn vị nổi tiếng và chất lượng trong lĩnh vực mà họ phát triển. Chúng tôi hi vọng sự kết hợp giữa hai nền tảng trí tuệ Việt sẽ đem lại những trải nghiệm thật sự hữu ích cho các bạn nhỏ, không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các quốc gia mà eKidEnglish đã đặt chân tới như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan,..".

Theo CEO Mai Duy Quang, eKidEnglish luôn lựa chọn hợp tác với những đơn vị nổi tiếng và chất lượng trong lĩnh vực mà họ phát triển, như đã từng hợp tác để đưa bộ giáo trình Brown phát triển bởi Đại học Brown (Mỹ) với lịch sử hơn 250 năm về giảng dạy tại eKidEnglish.

Nhằm hỗ trợ các bạn nhỏ và phụ huynh trong đợt dịch Covid-19, eKidEnglish dành tặng chương trình ưu đãi đánh giá trình độ tiếng Anh cùng một buổi học trải nghiệm miễn phí tại đây.

Trường Thịnh