Edupia và Đại học Quốc gia Hà Nội được vinh danh thương hiệu giáo dục toàn cầu

Đầu tháng 12, lễ trao giải Global Brand Awards đã được tổ chức tại Dubai - Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE). Đây là giải thưởng về thương hiệu hàng đầu thế giới do Tạp chí quốc tế Global Brand Magazine công bố, được tổ chức từ năm 2013 với mục đích công nhận và tôn vinh đóng góp toàn diện của các công ty nổi bật đến từ khắp nơi trên thế giới và hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các thương hiệu thắng giải đều là những thương hiệu có sản phẩm chất lượng, chinh phục được người dùng ở nhiều thị trường khác nhau trên toàn cầu.

Năm nay, giải thưởng được chia làm 27 hạng mục, bao gồm nhiều lĩnh vực như tài chính, nhân sự, hàng không, bán lẻ, dịch vụ ăn uống… Ở hạng mục giáo dục chứng kiến sự vinh danh dành cho 2 đại diện Việt Nam là Edupia (Sản phẩm đào tạo tiếng Anh trực tuyến tốt nhất - Best online English teaching product) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Đơn vị đào tạo đại học tốt nhất - Best institute for higher education).

Các thương hiệu được vinh danh tại hạng mục giáo dục - giải thưởng Global Brand Awards năm nay.

Cùng nằm trong bảng xếp hạng là các trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Luật Harvard (Harvard Law School), Đại học Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology), Trường Kinh doanh Đào tạo sau Đại học Stanford (Stanford Graduate School of Business), Đại học Quốc gia Úc (Australian National University).... Những năm trước, nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam cũng từng được vinh danh tại Global Brand Awards như Zalo, Viettel, Tiki…

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN - tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam National University, Hanoi; viết tắt là VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến. Đại học Quốc gia Hà Nội hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao.

Edupia là chương trình tiếng Anh online chất lượng cao có bước phát triển nhanh thời gian qua, nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn các nhà đầu tư. Được thành lập vào năm 2018, Edupia đã phát triển nền tảng học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao dành cho trẻ em nhiều lứa tuổi, từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở.

Khởi đầu là một nền tảng tự học, Edupia dần mở rộng và phát triển thành hệ thống đào tạo online toàn diện bao gồm các nền tảng khác như gia sư trực tuyến. Đây đang là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (edtech) tại Việt Nam với hơn 5 triệu người dùng. Ngoài Việt Nam, công ty còn mở rộng thị trường sang các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Myanmar, cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai.

Chiến lược của Edupia thời gian tới là tập trung xây dựng các sản phẩm dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Bên cạnh thế mạnh về tiếng Anh, Edupia mở rộng sang các môn học khác như toán, lập trình… Công ty cũng cập nhật các tính năng, nâng cao giải pháp công nghệ mới và mở rộng thị trường sang các quốc gia khác.

Ông Trần Đức Hùng - Founder, CEO Edupia - nhận giải thưởng dành cho Sản phẩm đào tạo tiếng Anh trực tuyến tốt nhất (Ảnh: Edupia).

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận giải thưởng Global Brand Awards, ông Trần Đức Hùng - Founder, CEO Edupia - bày tỏ: "Tôi rất vui mừng, vinh dự và tự hào khi là một trong 2 đại diện Việt Nam được vinh danh tại hạng mục giáo dục của giải thưởng Global Brand Awards. Đây là sự ghi nhận to lớn đối với Edupia sau những cố gắng nỗ lực miệt mài suốt thời gian qua".

Thay mặt công ty, ông Hùng cũng gửi lời cảm ơn đến các khách hàng, đối tác, các phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn và ủng hộ Edupia. Ông cam kết cùng đội ngũ cán bộ nhân viên nỗ lực hơn nữa để mang thương hiệu chương trình học tiếng Anh online Edupia đến với mọi trẻ em Việt.

"Mục tiêu của chúng tôi là các bạn nhỏ dù không có điều kiện kinh tế theo học tại các trường quốc tế hay trung tâm đắt tiền vẫn có thể sử dụng tiếng Anh tốt như người bản ngữ, nâng cao năng lực ngoại ngữ, làm hành trang chuẩn bị cho các em vươn ra thế giới", CEO Edupia nhấn mạnh.

Với Edupia, giải thưởng Global Brand Awards là sự ghi nhận với những cố gắng miệt mài trong suốt thời gian qua (Ảnh: Edupia).

Ông Jay Reddy - Chủ tịch Global Brand Magazine - cho biết: "Trong dòng chảy công nghệ số toàn cầu, chúng tôi luôn đánh giá cao các sản phẩm đào tạo trực tuyến đến từ châu Á - với sự vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu và không hề kém cạnh với các khu vực khác. Tại Global Brand Awards 2022, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Edupia - một chương trình tiếng Anh trực tuyến lần đầu tiên đại diện Việt Nam và Đông Nam Á vào top thương hiệu đào tạo ngoại ngữ tốt nhất thế giới".

Cũng theo đại diện Global Brand Magazine, với sự phát triển không ngừng của nền giáo dục châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, Edupia nổi bật bởi sự đột phá trong công nghệ, sự sáng tạo, đổi mới trong việc giảng dạy tiếng Anh. Đơn vị đã tạo ra những thay đổi lớn, xây dựng một thương hiệu mạnh để trở thành một "ngôi sao" tiên phong trong lĩnh vực giáo dục online. "Tôi tin rằng với những lợi thế vốn có, Edupia hoàn toàn có khả năng chiếm lĩnh thị trường edtech trong khu vực và thế giới", ông nói thêm.

Với Edupia, giải thưởng Global Brand Awards một lần nữa khẳng định được giá trị thương hiệu và con đường mà đơn vị theo đuổi trong suốt thời gian qua. Doanh nghiệp Edtech này mong muốn tạo ra cơ hội công bằng để mọi trẻ em tiếp cận được với tiếng Anh chất lượng quốc tế, tạo nền tảng để các em vững bước tương lai.