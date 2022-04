DoYoSe English - Rèn luyện thói quen cho con tự học tiếng Anh mỗi ngày

Làm sao để xây dựng môi trường học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ?

Việc tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh thường xuyên là điều cực kỳ quan trọng cho sự phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ. Để có thể rèn thói quen học mỗi ngày, trẻ cần phải có sự hứng thú, từ đó tạo thành động lực học.

Vì vậy, ba mẹ cần tìm các phương pháp vừa học vừa chơi, kích thích sự hứng thú học tập của trẻ. Từ đó giúp trẻ có thể tự học có định hướng một cách thường xuyên.

Hiểu được những điều này, DoYoSe English - chương trình tiếng Anh hàng đầu đến từ Hàn Quốc, được thiết kế để khơi dậy sự yêu thích, hứng thú và tự học tiếng Anh của bé, giúp con học tiếng Anh có định hướng đã có mặt tại Việt Nam thông qua công ty MobiFone Plus.

Chương trình học tiếng Anh toàn diện với ứng dụng kỹ thuật số

DoYoSe English là bộ sản phẩm học tiếng Anh dành cho trẻ em đến từ các quốc gia nơi mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. DoYoSe English được tạo ra và phát triển dựa trên các kết quả nghiên cứu về hành vi học tập của trẻ em. Đây là bộ sản phẩm học tiếng Anh thông minh có hình thức mới lạ, bao gồm ứng dụng học tập được cài đặt trên máy tính bảng (Tablet) hoặc điện thoại thông minh (Smart Phone), giáo trình thông minh (Smart Workbook) được mã hóa máy tính được kết nối với nhau qua Bút thông minh Smart Pen. Toàn bộ sản phẩm đều được sản xuất 100% tại Hàn Quốc.

Phương pháp học đổi mới và đa dạng dựa trên phương pháp giáo dục STEAM cùng với ứng dụng kỹ thuật số, DoYoSe English sẽ giúp trẻ vui vẻ khi học tiếng Anh. Việc học như vậy khiến trẻ trở nên hứng thú hơn với tiếng Anh và bắt đầu tự tìm đến tiếng Anh như một thói quen. Vì thế, con có thể tự học tiếng Anh bất cứ lúc nào mà không cần sự trợ giúp nhiều từ bố mẹ.

Nội dung học thiết kế thú vị, trẻ lưu loát tiếng Anh hơn khi chỉ cần học từ 30 phút/ngày

DoYoSe English bao gồm 4 trình độ: Phonics, Ground, Mountain và Sky. Các chương trình học của DoYoSe English được biên soạn theo các chủ đề cần thiết cho tiếng Anh giao tiếp về cuộc sống hàng ngày.

Những hoạt động trong bài học của DoYoSe English được thiết kế ngắn gọn nhưng không kém phần phong phú để tạo sự thú vị cho trẻ. Trẻ được học đầy đủ các bước:

- Nhập môn: học từ mới liên quan đến nội dung câu chuyện.

- Bài học chính: học các câu chuyện tiếng Anh bằng đồ họa sống động.

- Nâng cao: luyện 4 kỹ năng dựa theo nội dung câu chuyện.

- Đánh giá bài học: làm bài tập theo nội dung đã học.

- Tự đánh giá: Tự đánh giá về buổi học.

Mỗi khóa học được thiết kế cho một năm học, từ 48 tuần đến 52 tuần, mỗi tuần 5 buổi, mỗi buổi 30' học và 30' thực hành ôn luyện trên Smart Workbook, trẻ được cuốn hút học tiếng Anh với nhiều hoạt động liên tục: hiểu từ vựng, chơi trò chơi, nghe, xem hoạt hình và phát âm lại… trình độ tiếng Anh được nâng cao lên mỗi ngày.

Điểm khác biệt của DoYoSe English so với các chương trình học tiếng Anh khác?

DoYoSe English giúp trẻ gia tăng sự yêu thích học tập thông qua phương pháp học đa tương tác kết hợp ứng dụng kỹ thuật số với Bộ sách thông minh (Smart Workbook) và Bút thông minh (Smart Pen). Một trải nghiệm mới lạ, từ đó sẽ khơi dậy niềm vui học tiếng Anh và tạo động lực giúp con tự học.

Nội dung học chất lượng với hơn 500 video hoạt hình 3D chất lượng cao, gần 400 bài hát và bài vè vui nhộn. Tuyến nhân vật được lồng tiếng bởi diễn viên nhà hát kịch nổi tiếng Broadway (New York) đem đến giọng đọc hay và chuẩn xác. Xuyên suốt chương trình học, trẻ được trải nghiệm tương tác kỹ thuật số với giáo trình thông minh được in bởi mục in kỹ thuật số với các bài học, biểu tượng, hình vẽ được mã hóa dưới lớp mực in của sách, gia tăng sự tập trung tối đa ở trẻ.

Ngoài ra, bố mẹ có thể theo dõi tiến độ của con qua ứng dụng - Smart Mom. Smart Mom giúp cha mẹ yên tâm hơn khi không cần bên cạnh vẫn kiểm tra được việc học của con, đặc biệt trong thời điểm cuối năm bận rộn, không có quá nhiều thời gian học tập cùng con.

Chính bởi sự đầu tư nghiên cứu, xây dựng kỹ lưỡng về nội dung từ 250 chuyên gia về giáo dục, tâm lý, công nghệ tại Hàn quốc và thế giới trong 5 năm, DoYoSe English đã đạt được sự tin tưởng của hơn 300,000 phụ huynh Hàn Quốc tin dùng, vỏn vẹn chỉ trong 3 năm ra mắt.

DoYoSe English với nguyên lý "chơi mà học", giúp con tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên. Không cần lo lắng về việc học tiếng Anh của trẻ trong thời đại "Bình thường mới", hãy tạo môi trường học tiếng Anh vui vẻ cho trẻ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cùng DoYoSe English.

