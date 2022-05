Đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Liên quan đến vụ ông T. (Phó hiệu trưởng một trường THCS tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị phụ huynh học sinh tố cáo sàm sỡ nữ sinh lớp 9, ngày 18/5, lãnh đạo nhà trường xác nhận việc ban giám hiệu nơi đây đã quyết định đình chỉ công tác với ông T.

Theo đó, ông T. bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian 15 ngày nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn tố cáo của phụ huynh em C. (SN 2007, học sinh lớp 9 tại trường), tố cáo ông T. sàm sỡ, dâm ô em C. hôm 10/5.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bến Cầu đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Bến Cầu đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường báo cáo sự việc. Ông T. và em C. đã có tường trình về vụ việc, tuy nhiên, nội dung hai bên có mâu thuẫn với nhau.

Ông T. thừa nhận có gọi em C. vào phòng làm việc của mình nhưng không thừa nhận có hành vi sàm sỡ như gia đình nạn nhân tố cáo.

Phía nhà trường không có camera, sự việc không có người chứng kiến nên khó kết luận sự việc. Từ lý do trên, Phòng GD&ĐT huyện Bến Cầu đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc.

Theo bản tường trình của ông T., phó hiệu trưởng đã gọi em vào phòng làm việc của mình để hỏi thăm về việc kiểm tra học kỳ 2, ôn thi tuyển lớp 10 năm học 2022-2023.

Trong bản tường trình, ông T. viết: "Sau khi hỏi chuyện xong thì tôi đứng lên đưa cho em C. công văn 1067/QĐ-UBND, nhưng vì khi đứng lên đi thì không may tôi có vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi nên đã đụng phải người em C. Đồng thời lúc đó tôi có thấy trên mặt của em C. có một nốt ruồi kì lạ cho nên tôi đã lấy tay đụng và nói nốt ruồi của em có vẻ như sẽ rất tốt đó".

Tuy nhiên, theo bản tường trình của em C., thời điểm này ông T. đang ngồi trên ghế hỏi: "Thầy hôn trán em được không?" rồi đứng dậy, đi tới và ghì mạnh vào hai tay C., kéo sát C. vào người, một tay giữ chặt em và một tay thực hiện các hành vi sàm sỡ thân thể của C. Em C. sợ hãi, vùng vẫy mạnh mới thoát ra được và bỏ chạy khỏi phòng.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.