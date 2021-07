Đắk Lắk đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách cho thí sinh thi THPT đợt 2

Dân trí UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách cho 26 thí sinh đủ điều kiện thi THPT đợt 2 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sáng 28/7, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh này vừa đề xuất đến Bộ GD-ĐT xét đặc cách cho 26 thí sinh thi THPT đợt 2.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại Đắk Lắk.

Theo đó, trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp, tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư Kuin đang tiến hành giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 24/7-7/8 và các địa phương khác thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15.

Phía tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hội Đồng thi Sở GD-ĐT Đắk Lắk vào các ngày 6-7/8. Tuy nhiên, thời gian này TP Buôn Ma Thuột trong thời gian giãn cách toàn xã hội.

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk cho nhận định, việc tổ chức tốt nghiệp THPT đợt 2 vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh khó có thể thực hiện. Do đó, tỉnh đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho 26 thí sinh của đợt 2.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk thông tin thêm, vừa qua, Sở có phương án đưa các thí sinh thi THPT đợt 2 thi ghép tại Hội đồng thi tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch phức tạp nên tính toán lại và dự kiến cho các em thi tại Đắk Lắk.

Sau đó, Bộ GD-ĐT có văn bản mới cho phép xét đặc cách với các thí sinh F0,F1,F2… ở vùng cách ly nên tỉnh có đề xuất xét đặc cách cho các học sinh này.

Thúy Diễm