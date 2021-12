Có trường ở TPHCM khảo sát, không phụ huynh nào đồng ý con lớp 1 đi học lại

Dân trí Kết quả khảo sát ghi nhận tại một số trường tiểu học, không có phụ huynh nào đồng ý cho con lớp 1 đi học lại, có trường chỉ vài phụ huynh đồng ý.

Theo kết quả khảo sát lấy kiến phụ huynh về việc trẻ lớp 1 đi học lại tại nhiều quận huyện ở TPHCM, chưa đến 30% phụ huynh đồng ý và có hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con đi học trực tiếp trở lại.

Kết quả khảo sát này được thực hiện với hơn 121.000 phụ huynh trên tổng số hơn 131.000 phụ huynh có con học lớp 1 tại thành phố.

Hơn 70% phụ huynh ở TPHCM không đồng ý cho con lớp 1 đi học trực tiếp trở lại (Ảnh: NQ).

Đặc biệt, tại một số trường tư thục ghi nhận kết quả không phụ huynh nào đồng ý cho con đi học lại. Nhiều trường chỉ vài phụ huynh đồng ý như Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận 3 chỉ có 13 người đồng ý; Trường tiểu học Bến Cảng, quận 4 cũng có 13 phụ huynh đồng ý; Trường tiểu học Điện Biên chỉ có 15 người đồng ý...

Ở các vùng ngoại thành là vùng xanh trong chống dịch như Cần Giờ, Củ Chi... tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại cũng rất thấp. Như ở Củ Chi có nhiều trường tiểu học như Nhuận Đức, Nhuận Đức 2, An Nhơn Tây số phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại chỉ dưới 20 người.

Tại nhiều trường bậc mầm non ở TPHCM khi lấy ý kiến khảo sát của phụ huynh thì tỷ lệ phụ huynh đồng ý con đi học lại cũng cực kỳ rất thấp. Như ở quận 1, thấp nhất là Trường mầm non Phạm Ngũ Lão chỉ có 3,17% và cao nhất là Trường mầm non Lê Thị Riêng chỉ với hơn 21% phụ huynh đồng ý cho con đi học lại.

Theo kế hoạch của TPHCM, thí điểm cho học sinh lớp 1 đi học lại tùy cấp độ dịch từ ngày 13/12 đến 25/12. Có nơi học một buổi ngày, có nơi chỉ học tuần 3 buổi với số lượng học sinh có giới hạn không quá 50%.

Bên cạnh lớp 1, TPHCM cũng thực hiện thí điểm cho học sinh THCS, THPT, GDTX đi học trực tiếp trở lại 12 - 30 tiết/tuần tùy địa bàn cấp độ dịch trong thời gian trên; từ tuần thứ 2, áp dụng đối với trẻ lớp Lá 5 tuổi .

Hoài Nam