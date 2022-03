Có gì thú vị ở DoYoSe English - chương trình học tiếng Anh hàng đầu Hàn Quốc?

Chương trình học tiếng Anh toàn diện với ứng dụng kỹ thuật số

Trong bối cảnh bình thường mới, học tiếng Anh online tại nhà vẫn là sự lựa chọn số 1 của các bậc phụ huynh cho con em mình. Tuy nhiên, việc này cũng có những trở ngại như bé dễ mất tập trung, nội dung học nhàm chán, không có sự tương tác, bố mẹ không có nhiều thời gian học cùng con… Chính vì vậy, DoYoSe English là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu dành cho bố mẹ, giúp giải quyết những vấn đề trên.

Với hệ sinh thái hoàn chỉnh và mới lạ tại Việt Nam, Bộ sản phẩm tiếng Anh thông minh DoYose English bao gồm: Ứng dụng học tập được cài đặt trên máy tính bảng (Tablet) hoặc điện thoại thông minh (Smartphone), giáo trình thông minh (Smart Workbook) được mã hóa máy tính và chúng được kết nối với nhau qua Bút thông minh Smart Pen. Khi dùng Smart Pen chạm nhẹ vào các biểu tượng trong Smart Workbook, trẻ sẽ được tự động kết nối với chương trình học trên máy tính bảng, từ đó tạo nên hệ sinh thái học tiếng Anh toàn diện với ứng dụng kỹ thuật số. Hình ảnh trong Smart Workbook được in rõ nét, tươi tắn bằng mực in cao cấp nên rất an toàn cho trẻ. Toàn bộ sản phẩm đều được sản xuất 100% tại Hàn Quốc.

Phương pháp học đổi mới và đa dạng cùng với ứng dụng kỹ thuật số của DoYoSe English sẽ giúp trẻ vui vẻ học tiếng Anh. Khi được trau dồi kiến thức mới mỗi ngày sẽ khiến trẻ trở nên hứng thú và bắt đầu tự tìm đến tiếng Anh như một thói quen. Vì thế, con có thể tự học tiếng Anh bất cứ lúc nào mà không cần sự trợ giúp nhiều của bố mẹ.

Chỉ cần học từ 30 phút/ngày

DoYoSe English bao gồm 4 trình độ: Phonics, Ground, Mountain và Sky được biên soạn theo các chủ đề cần thiết cho tiếng Anh giao tiếp về cuộc sống hàng ngày. Đối với trẻ từ 4 đến 11 tuổi, các con chỉ giữ được sự tập trung trong khoảng thời gian tối đa là 30 phút để tiếp thu các kiến thức mới. Vậy nên, DoYoSe English được thiết kế dựa trên nguyên tắc vàng này, giúp trẻ không bị mất tập trung trong quá trình học.

Mỗi ngày chỉ cần dành ra 30 phút học trên ứng dụng và 30 phút thực hành ôn luyện trên Smart Workbook, trẻ vẫn được học đầy đủ các bước:

- Nhập môn: Học từ mới liên quan đến nội dung câu chuyện.

- Bài học chính: Học các câu chuyện tiếng Anh bằng đồ họa sống động.

- Nâng cao: Luyện 4 kỹ năng dựa theo nội dung câu chuyện.

- Kiểm tra kỹ năng: Làm bài tập theo nội dung đã học.

- Tự đánh giá: Tự đánh giá về buổi học.

Những hoạt động trong bài học của DoYoSe English được thiết kế ngắn gọn nhưng không kém phần phong phú để tạo sự thú vị cho trẻ ví dụ như tương tác với ứng dụng, ca hát nhảy múa theo các bài học trên ứng dụng, đọc - lặp lại từ vựng… Từ đó, trình độ tiếng Anh của bé được nâng cao lên mỗi ngày.

Là sự lựa chọn của hơn 300.000 phụ huynh tại Hàn Quốc

Ra mắt vỏn vẹn 3 năm, DoYoSe English đã nhận được sự tin tưởng lớn, với hơn 300.000 phụ huynh Hàn Quốc mua và sử dụng bộ sản phẩm cho con. Điểm khác biệt của Doyose English là giúp trẻ gia tăng sự yêu thích học tập thông qua phương pháp học đa tương tác kết hợp ứng dụng kỹ thuật số với Bộ sách thông minh (Smart Workbook) và Bút thông minh (Smart Pen). Đây là một trải nghiệm mới lạ, từ đó sẽ khơi dậy niềm vui học tiếng Anh và tạo động lực giúp con tự học.

Xuyên suốt chương trình học, trẻ được trải nghiệm tương tác kỹ thuật số với giáo trình thông minh thông qua hơn 500 video hoạt hình 3D chất lượng cao, gần 400 bài hát và bài vè vui nhộn. Tuyến nhân vật được lồng tiếng bởi diễn viên nhà hát kịch Broadway (New York) đem đến giọng đọc hay và chuẩn nhất.

Ngoài ra, khi cha mẹ không có quá nhiều thời gian học tập cùng con thì ứng dụng Smart Mom sẽ giúp cha mẹ có thể theo dõi, kiểm tra được tiến độ học tập của con. Ba mẹ yên tâm hơn khi cho con học mỗi ngày cùng với DoYoSe English!

Với DoYoSe English, trẻ có thể học tiếng Anh mọi lúc mọi nơi, là sự lựa chọn an toàn trong bối cảnh hiện tại. Hãy để trẻ tiếp cận tiếng Anh một cách tự nhiên bằng sự yêu thích, tự học có định hướng cùng DoYoSe English!

Để giúp cha mẹ và con được trải nghiệm bộ sản phẩm tiếng Anh thông minh số 1 tại Hàn Quốc, trong dịp ra mắt, Công ty MobiFone Plus - công ty con của Tổng công ty Viễn thông MobiFone triển khai chương trình hỗ trợ trải nghiệm tại nhà bộ sản phẩm Doyose English trong 7 ngày hoàn toàn miễn phí cho 1.000 khách hàng đăng ký sớm nhất (Nhân viên sẽ mang bộ sản phẩm đến tận nhà khách hàng). Song song đó, khách hàng sẽ được giảm giá 50% chỉ còn 6.000.000 VNĐ khi mua sản phẩm DoYoSe Semi - Premium (gồm 1 năm Bản quyền ứng dụng DoYoSe English, Bút thông minh Smart Pen, Bộ sách thông minh Smart Workbook).

Thời gian khuyến mãi được áp dụng đến hết ngày 31/3/2022.

Thông tin chi tiết xem tại: https://doyosevietnam.com.vn/