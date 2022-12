Chuyển đối số - nền tảng để xây dựng trường học thông minh

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học cần được ưu tiên hàng đầu

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030, trong đó giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện.

Theo đó, chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục đặt ra mục tiêu: "Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ hướng tới đào tạo cá thể hóa".

Vì vậy, chuyển đổi số đang dần trở nên cấp thiết, có vai trò to lớn, tạo nên bước phát triển nâng tầm cho xã hội nói chung và giáo dục, đào tạo nói riêng. Điều này khiến các đơn vị giáo dục, nhất là các trường đại học phải chuyển mình theo xu hướng số hóa, nắm bắt những thành tựu của khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng đào tạo và dịch vụ giáo dục.

Chuyển đổi số trong các trường đại học tại Việt Nam cũng được nhận thức xuyên suốt và toàn diện, từ Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến lãnh đạo các trường đại học. Dù vậy, một số trường vẫn chưa xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số trong dài hạn.

Chi phí đầu tư cũng là một trong những thách thức, bởi ngoài những chi phí về phần mềm thì còn nhiều chi phí về thời gian, đào tạo, vận hành,... Do đó, các trường đại học vẫn đang tính toán, đánh giá khả năng sinh lời, để hạn chế thất thoát, thua lỗ.

Hơn thế, để thực hiện giáo dục trực tuyến, đầu vào phải được số hóa, trong đó quan trọng nhất là học liệu, tài liệu, sách giáo khoa. Dữ liệu của người học cũng cần được số hóa để quản lý và đánh giá hiệu quả đào tạo nên câu chuyện về hạ tầng, trang thiết bị,... cũng cần được bàn kỹ.

Các trường đại học phải chuyển mình theo xu hướng số hóa, nắm bắt những thành tựu của khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và dịch vụ giáo dục (Ảnh: Bizfly).

Ngoài ra, các vấn đề thách thức về nguồn nhân lực triển khai; thay đổi phương pháp sư phạm và chương trình giảng dạy; bảo mật dữ liệu và các vấn đề pháp lý liên quan cũng là những khó khăn lớn trong chuyển đổi số ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.

Vì vậy, muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số giáo dục đại học ở Việt Nam, ngoài vấn đề nhận thức, lý luận, các đơn vị đào tạo cần đẩy mạnh cơ sở vật chất, đầu tư chất lượng nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ mới. Các đơn vị giáo dục cũng cần liên kết với các doanh nghiệp công nghệ, đẩy nhanh việc thực hiện chuyển đổi số.

Học viện An ninh nhân dân hướng đến trường học thông minh

Nhằm hưởng ứng chiến dịch chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ số, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh" tại Học viện An ninh nhân dân.

Sự kiện thu hút hơn 600 khách tham dự bao gồm hơn 30 trường đại học dân sự, trường quân đội trên địa bàn Hà Nội và 9 đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu.

Hội thảo là diễn đàn học thuật cấp cao trao đổi các vấn đề cấp bách trong chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia, đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực công nghệ số, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyển đổi số, viện nghiên cứu, giảng viên thuộc Học viện An ninh nhân dân và những người quan tâm.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận 3 vấn đề chính gồm: định hướng chuyển đổi số, xây dựng nhà trường thông minh trong các cơ sở giáo dục đại học; thực tiễn chuyển đổi số tại một số cơ sở giáo dục đại học; giải pháp chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh.

Giám đốc Kinh doanh Bizfly, VCCorp - ông Nguyễn Anh Đoàn (đứng thứ 4 từ trái sang) nhận kỷ niệm chương từ Trung tướng PGS. TS Lê Văn Thắng - Giám đốc Học viện An ninh" (Ảnh: Bizfly).

Tham gia hội thảo "Chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh tại Học viện An ninh nhân dân" với vai trò là nhà tài trợ vàng, Bizfly, VCCorp mang đến hội thảo "Bộ giải pháp chuyển đổi số giáo dục và nhà trường thông minh" với hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số toàn diện "all in one" cho ngành giáo dục.

Bizfly đồng hành cùng các trường đại học chuyển đổi số

Là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp chuyển đổi số marketing và bán hàng, Bizfly đã nghiên cứu và cho ra mắt trọn bộ 12 giải pháp Martech và Saletech, hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau chuyển đổi số nhanh hơn.

Hiểu rõ vai trò của công nghệ nói chung và chuyển đổi số nói riêng cho sự phát triển của giáo dục đào tạo, những năm gần đây, Bizfly đã chú trọng tạo ra những sản phẩm mang lại giá trị, giúp cho việc dạy và học trở nên đơn giản hơn.

Bên cạnh đó, Bizfly còn cung cấp các giải pháp thiết kế, xây dựng website giáo dục chuyên nghiệp với nhiều ưu điểm: Giao diện đẹp, hiện đại; tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX); hỗ trợ tuyển sinh. Đây là kênh giao tiếp tiện lợi giữa phụ huynh học sinh với đơn vị giáo dục; hỗ trợ học trực tuyến, xem giáo trình online; đa dạng chức năng thư viện, đề thi ôn tập, học liệu có hạ tầng ổn định, mạnh mẽ.

Thống kê hiệu quả của việc học trực tuyến (Ảnh: Bizfly).

Bizfly App là dịch vụ phát triển ứng dụng di động chuyên nghiệp đến từ VCCorp - đứng sau sự ra đời của nhiều mobile app (Rongbay, Mua chung, Bất động sản Beto, Kenh14, GenK, Afamily,...), giúp các đơn vị giáo dục phát triển app với các tính năng nổi trội, hoàn thiện quy trình giảng dạy và học tập, có công nghệ bảo mật cao.

Giải pháp tuyển sinh thông minh của Bizfly giúp tự động khai thác, chuyển hóa các thông tin tương tác từ nhiều nguồn khác nhau, dựa trên các thông tin chuyên sâu về học sinh để có những tương tác chuyên sâu như: Gợi ý trải nghiệm học tập, lấy voucher - học bổng miễn phí, tương tác giữa các học sinh sinh viên,... nhằm gia tăng tỷ lệ tuyển sinh thành công.

Giải pháp quản lý đào tạo và học tập trực tuyến đến từ Bizfly với 6 ưu điểm: khởi tạo nhanh; tính năng đa dạng; tích hợp không giới hạn; tối ưu chi phí; hoạt động ổn định; đáp ứng lượng người học tăng giảm đột ngột.

Giải pháp thi và kiểm tra trực tuyến của Bizfly với hệ thống hạ tầng khá ổn định, được tích hợp với AI chống gian lận, tối ưu chất lượng giám sát và làm bài thi, dễ dàng quản lý quy chế thi và tự động chấm thi theo quy chế.

"Bộ giải pháp chuyển đổi số giáo dục và nhà trường thông minh đến từ Bizfly và VCCorp được kỳ vọng là giải pháp công nghệ tối ưu, hỗ trợ tối đa cho các trường đại học chuyển đổi số thành công, tiến đến trở thành trường học thông minh theo chủ trương của Nhà nước, Chính phủ", đại diện VCCorp nói.

