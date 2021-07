Chưa có điểm tốt nghiệp, thí sinh đã sợ cha mẹ so sánh với "con người ta"

Dân trí Điểm thi tốt nghiệp chưa chính thức được công bố nhưng nhiều thí sinh lứa 2003 đã than phiền về việc cha mẹ so sánh kết quả thi với người khác.

Đến chiều ngày 20/7, TPHCM mới hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT. Hiện TP đang thực hiện các công việc ráp phách, lên điểm cho thí sinh. Dự kiến ngày 24/7 tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu bài thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo thời gian công bố kết quả thi vào ngày 26/7.

Thế nhưng, một số môn trắc nghiệm như Anh văn thì thí sinh đã có thể tính ra điểm khá chính xác khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án. Do đó, nhiều thí sinh đã bắt đầu than phiền về việc cha mẹ đem "con nhà người ta" ra so sánh với mình.

Các em đã trải qua một kỳ thi đầy áp lực, điểm số đã không còn quan trọng nữa (Ảnh minh họa: Phương Nhi).

Em H.A. là học sinh lớp 12 một trường THPT ở quận Gò Vấp. Em vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT áp lực, đầy căng thẳng khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ai cũng sợ "đi thi về là đi cách ly".

Sau khi có đáp án môn Anh văn, em tính toán mình được 8,4 điểm và cảm thấy rất hài lòng về kết quả này, không bỏ công em thức khuya dậy sớm học bài. Thế nhưng, ba mẹ em vẫn không hài lòng.

"Đối với ba mẹ con, 8,4 điểm đó vẫn còn thua chị họ của con, chị ấy được tới 9,2 điểm lận", H.A. chua chát chia sẻ.

Chung cảnh như H.A, nữ sinh T.Nh. (học sinh một trường THPT ở quận Phú Nhuận) cứ thấy báo chí đưa tin về những học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua là "giật thót mình".

Em cứ cầu mong những tin như thế ít được đưa lên báo, lên đài bởi mỗi lần nghe tivi đưa tin bạn này được 9,5 điểm, bạn kia được 10 điểm là mẹ em lại đem em ra để so sánh.

T.Nh. thở dài: "Mùa dịch này ở nhà mà ba mẹ thấy tin này nữa xác định ăn chửi qua mùa dịch luôn!".

H.A. tâm sự: "Chúng con đã thực sự làm hết khả năng của mình rồi. Dù kết quả có thế nào đi nữa thì đó cũng là sự nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ của chúng con. Có những đêm chúng con đã muốn gục ngã, đã bật khóc trước những đề ôn khó như trên trời, nhưng vẫn phải gượng dậy và tiếp tục chiến đấu!".

"Con cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực, bản thân con đã gần như bị trầm cảm trước khi thi. Thế nhưng thi xong, con vẫn không cảm thấy khá hơn một tí nào chỉ bởi vì những ám ảnh về điểm số ấy".

"Vậy nên đến cuối cùng, phụ huynh hãy tự hào và hiểu cho tụi con được không ạ? Đừng đem số điểm của tụi con ra so sánh với con ông này, con bà kia, bởi nó thực sự rất áp lực!", cô nữ sinh mới 18 tuổi nghẹn ngào cầu xin.

Khi đem câu chuyện của mình chia sẻ trên một diễn đàn dành cho các phụ huynh ở TPHCM, H.A. đã nhận được rất nhiều lời động viên của các phụ huynh có con vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Một phụ huynh có nick Ngoc Nguyen động viên: "Lạc quan lên con à. Con đã làm tốt lắm rồi. Thành tích giờ không quan trọng nữa, quan trọng là các con được an toàn và mạnh khỏe!".

Phụ huynh Nguyễn Vân an ủi: "Cô cũng có con đi thi năm nay nhưng chưa bao giờ cô so sánh con mình với con người ta. Năm nay các con đã thiệt thòi quá nhiều rồi!".

"Các em đã can đảm hơn tất cả những người khác. Quan trọng là các em đã an toàn! Dù kết quả như thế nào thì vẫn cầu chúc các em tiếp tục can đảm để bước đi trên con đường phía trước!", thầy giáo Phạm Đức Khiêm nhấn mạnh.

Phụ huynh Trần Thị Ngọc Tuyết thì gửi gắm đến các phụ huynh khác: "Các con thi mà được về tới nhà bình an là vui lắm rồi. Cha mẹ đừng tạo áp lực nhiều cho các cháu nhé. Hãy yêu thương và nhẹ nhàng với mọi việc thì ắt sẽ như ý nguyện!".

Tùng Nguyên