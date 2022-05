Chỗ trọ "0 đồng" cưu mang học sinh vùng khó nuôi chữ

Dẫn chúng tôi đến thăm khu "chỗ trọ 0 đồng", thầy Nguyễn Viết Tài - Bí thư Đoàn trường THPT Ya Ly cho biết dự án "chỗ trọ 0 đồng" được triển khai ở 2 nơi. Trong đó, khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly có 34 em học sinh và khu tập thể giáo viên của trường có 16 em ở trọ.

Khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly hiện có 34 em học sinh người đồng bào dân tộc Jrai tại xã Ia Kreng (huyện Chư Păh, Gia Lai) đang tá túc. Xã này được coi là xã vùng 3, khó khăn nhất của huyện. Chính vì vậy, tình trạng học sinh bỏ học nhiều hoặc chỉ học hết cấp 2 vì đoạn đường đến trường quá xa.

Dãy phòng trọ "0 đồng" ở khu tập thể Công an thị trấn Ya Ly nhằm giúp các em học sinh xa nhà hoặc có hoàn cảnh khó khăn được thuận lợi tới trường.

"Ở xã Ia Kreng không có trường THPT, học sinh muốn đi học phải băng rừng, vượt đèo để ra trung tâm thị trấn học. Quãng đường từ nhà đến trường THPT Ya Ly dài hơn 30km. Vì thế phải bắt buộc các em phải thuê trọ gần trường để tiện cho việc học. Để tạo điều kiện, nhà trường đã xây dựng nhiều chỗ trọ miễn phí cho các em ở", Thầy Nguyễn Viết Tài chia sẻ.

Thấu hiểu được những khó khăn trong việc đi lại, không có tiền thuê trọ, Đoàn trường đã xin ý kiến Ban Giám hiệu về việc tìm chỗ ở cho các em. May mắn dự án "chỗ trọ 0 đồng" được phê duyệt và đưa vào triển khai hơn 5 năm nay.

Được hỗ trợ phòng ở miễn phí, các em học sinh đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đều đặn dọn dẹp vào dịp cuối tuần.

Dự án thực hiện đã giúp nhiều em học sinh có điểm tựa vững chắc, yên tâm học tập. Đến Khu tập thể Công an thị trấn Ia Ly, chúng tôi không khỏi bất ngờ vì không gian phòng rộng rãi, thoáng mát với đầy đủ điện, nước, vệ sinh sạch sẽ. Được biết, khu này gồm 2 tầng với 6 phòng, diện tích mỗi căn phòng rộng khoảng 20m2, các học sinh nam và nữ được bố trí tầng trên, tầng dưới tách biệt.

Em Rơ Châm Dư (lớp 12A3) bộc bạch: "Sau khi học xong THCS, em rất lo sợ vì không có chỗ ở, nếu thuê trọ thì rất đắt, gia đình em không đủ điều kiện chi trả. Nhưng may mắn được trường THPT Ya Ly hỗ trợ phòng ở miễn phí, chúng em chỉ tốn tiền ăn. Hiện tại, em chỉ tốn khoảng 400.000-500.000 đồng tiền ăn/tháng".

Các em xa nhà được miễn phí phòng ở, tiền, điện, nước. Học sinh chỉ góp tiền ăn nên gia đình san sẻ được áp lực.

Thầy Nguyễn Viết Tài cho hay khi được Công an thị trấn Ia Ly cho mượn khu tập để làm chỗ ở miễn phí cho học sinh, nhiều năm qua, thầy, cô giáo trường THPT Ya Ly thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện, nước. Bên cạnh phòng trọ "0 đồng", đơn vị công an còn miễn phí điện, nước cho các em thuận tiện sinh hoạt.

Khi đến khu tập thể, chúng tôi bắt gặp nhiều em học sinh nam đang lao động, dọn dẹp cỏ, rác sau tòa nhà. Em Siu Hrơn (lớp 12A3) nói: "Chúng em rất yên tâm khi ở tại đây, vừa an toàn vừa gần trường. Có gì hư hỏng, khó khăn thì được các thầy trong trường đến để sửa chữa. Các chú công an ở đây cũng rất quan tâm, hỏi thăm, thường hay đưa rau, củ cho bọn em nấu ăn. Do có chỗ ở thuận tiện, chúng em về nhà mỗi tháng một lần để giảm bớt tiền xăng xe đi lại".

Nhiều thầy, cô giáo đã giúp đỡ nhiệt tình, động viên các em cố gắng học tập.

Còn ở khu tập thể giáo viên, đoàn trường cũng bố trí chỗ ở cho 16 em học sinh thuộc các xã như: Ia Ka, Ia Phí,..., cả xã Ia Yok thuộc huyện Ia Grai (Gia Lai). Hầu hết các em ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình làm nông là chính. Nhiều học sinh phải vượt quãng đường hơn 20km để đến trường.

Trước kia, nơi đây là khu tập thể công nhân Công ty Sông Đà có tuổi đời hơn hàng chục năm. Cho nên phòng ở hơi cũ nhưng vẫn dùng được tốt. Mỗi phòng ở của các em rộng khoảng 25m2, có 2-3 học sinh cùng ở. Có đầy đủ tiện nghi để học sinh nấu ăn, sinh hoạt.

Em Trương Mai Hiếu (lớp 12A1) cho biết: "Em thuộc xã Ia Yok của huyện Ia Grai nhưng chọn trường THPT Ya Ly để học. Tuy quãng đường đi đến trường rất xa nhưng may mắn em được trường hỗ trợ phòng ở nên rất yên tâm. Khi được hỗ trợ như vậy, em cảm thấy vui và hạnh phúc vì giảm bớt được gánh nặng cho gia đình".

Lúc rảnh, các giáo viên trong trường thường đến dọn dẹp, sơn sửa lại để giúp đỡ thêm các học sinh xa nhà.

Được biết, các em học sinh đều gương mẫu, học giỏi. Hầu hết, học sinh trong 2 khu đều có tính ngăn nắp, gọn gàng và biết giữ vệ sinh chung. Đều đặn mỗi tuần các em sẽ dọn dẹp, cắt cỏ ngoài khuôn viên ở khu tập thể của mình.

Thầy Nguyễn Viết Tài cho biết thêm: "Để giúp đỡ các em học sinh khó khăn, hàng năm, Trường THPT Ya Ly đều xây dựng quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" từ sự đóng góp của các thầy, cô giáo và các nhà hảo tâm. Có được khoản hỗ trợ, trường thường xuyên trích vào các chương trình trao học bổng, quà tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó".

Thầy Lê Văn Lai - Hiệu trưởng trường THPT Ya Ly cho biết, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai phát động phong trào "Duy trì sĩ số học sinh" cho nên dự án "chỗ trọ 0 đồng" cũng được triển khai nhiều năm qua.

Đa số học sinh đang được trường bố trí chỗ trọ miễn phí đều có nhà ở xa trường và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được UBND và Công an thị trấn quan tâm hỗ trợ mà các em có chỗ ở miễn phí, yên tâm học tập. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục kết nối nhiều nơi để giúp các em học sinh vùng khó có chỗ ở an toàn, yên tâm học thật tốt.