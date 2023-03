Chiều nay Shark Thủy gặp phụ huynh TPHCM giải đáp thắc mắc về Apax Leaders

Cuộc họp giới hạn số lượng phụ huynh

Đây là buổi đầu tiên trong chuỗi buổi họp được Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax (gọi tắt là Apax) lên kế hoạch mời phụ huynh các trung tâm họp để thông tin về tình hình tái cấu trúc Hệ thống Apax Leaders, lộ trình mở lại các trung tâm và giải đáp của phụ huynh.

Theo thư mời do ông Thủy ký ngày 13/3 nêu: Nhằm cập nhật tới quý phụ huynh thông tin về lộ trình mở lại các Trung tâm Apax Leaders tại miền Nam và giải đáp những câu hỏi liên quan đến vấn đề hoạt động của Trung tâm Apax Leaders Him Lam, Apax sẽ tổ chức một buổi họp giữa ban lãnh đạo của công ty và các phụ huynh. Thành phần cuộc họp gồm: ban lãnh đạo Apax Leaders; đại diện nhà đầu tư; phụ huynh tại chi nhánh Him Lam. Hình thức họp trực tiếp.

Nội dung cuộc họp sẽ cập nhật lộ trình mở lại các Trung tâm Apax Leaders đạt chuẩn theo từng giai đoạn tại miền Nam; cập nhật các thông tin liên quan đến vấn đề hoạt động của Trung tâm Apax Leaders Him Lam; kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của Apax với các học viên và phụ huynh tại Trung tâm Apax Leaders Him Lam.

"Apax Leaders chúng tôi vẫn luôn kiên cường với quyết tâm mở lại các trung tâm đạt chuẩn chất lượng nhằm đảm bảo được quyền lợi học tập của các học viên. Chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư, đối tác để hệ thống sớm được hoạt động theo lộ trình đã thông báo" - thư mời nêu rõ.

Giấy mời họp của ông Nguyễn Ngọc Thủy gửi tới phụ huynh (Ảnh: A.X).

Chị Mỹ Linh - phụ huynh tại cơ sở Him Lam cho biết tối 14/3 chị nhận được thông tin sẽ có cuộc họp nhưng khi vào đăng ký thì đã hết suất. Theo thông báo từ Apax, cuộc họp sẽ chỉ có 150 phụ huynh tham dự, những người khác phải đợi đợt sau.

"Tôi băn khoăn nửa muốn đi nửa không. Apax mời họp vào ngày thường, trong giờ làm việc thì nhiều phụ huynh bận đi làm không tham gia được. Cùng với đó, tôi cũng nghĩ cuộc họp sẽ vẫn như những lần trước, không đến được cùng quan điểm", chị Linh chia sẻ.

Phụ huynh kiên quyết lấy lại tiền

Chị Mỹ Linh là 1 trong hàng trăm phụ huynh đang làm đơn tố cáo Apax lên cơ quan công an. Tháng 6/2021, chị Linh đóng hơn 126 triệu đồng cho con để học khóa Galaxy. Thế nhưng mới học được 51 buổi thì trung tâm đóng cửa. Số tiền học phí còn lại là 376 buổi, tương ứng với hơn 81 triệu đồng.

Biên bản xác nhận học phí của chị Mỹ Linh Ảnh: A.X).

"Trong giai đoạn vừa qua tôi đã mất niềm tin vào Apax. Tôi không an tâm giao con cho trung tâm dạy dỗ kiểu như vậy được. Do vậy, quan điểm của tôi là cho con dừng học, lấy lại tiền", chị Linh bày tỏ.

Anh Trần Văn Nghiêm - đại diện nhóm 220 phụ huynh đã nộp đơn tố cáo Apax lên cơ quan công an cũng cho biết, nhóm của anh nhất trí sẽ tính toán số tiền còn lại và rút học phí.

Trước đó, Apax cũng lên kế hoạch mời phụ huynh các trung tâm tại TPHCM đến dự họp. Thời gian bắt đầu từ ngày 7/3 đến 29/4/2023. Địa điểm phụ thuộc vào vị trí địa lí của từng trung tâm và sẽ thông báo cụ thể theo từng nhóm phụ huynh.

Hình thức sẽ họp trực tiếp tại trung tâm hoặc theo hình thức online tùy theo điều kiện tham dự của các thành phần dự họp.

Phụ huynh tập trung tại Apax Leaders cơ sở Phan Xích Long vào chiều 27/2 để yêu cầu hoàn trả học phí (Ảnh: Huyền My).

Sự việc lùm xùm giữa Apax và các phụ huynh đã kéo dài nhiều tháng qua khi hàng loạt trung tâm đóng cửa, thậm chí là "biến mất" không một lí do. Điều này khiến nhiều phụ huynh tức giận bởi họ đã chi hàng trăm triệu mua khóa học tiếng Anh tại Apax Leaders cho con. Có người dồn hết số tiền tiết kiệm, thậm chí đi vay mượn ngân hàng để đăng ký khóa học cho con, thế nhưng, con chưa đi học thì trung tâm đã đóng cửa. Sự việc kéo dài nhiều tháng nay, phụ huynh vừa lo mất tiền, vừa xót xa khi con cái không được học, rơi vãi kiến thức.

Apax Leaders là một hệ thống trung tâm Anh ngữ cho trẻ em, được cấp phép từ 2016. Trên trang web chính thức, chuỗi cho biết có 120 trung tâm trên cả nước, với khoảng 120.000 học viên.

TPHCM không phải là địa phương duy nhất xuất hiện vấn đề này. Từ giữa năm 2022, Apax Leaders bị nhiều phụ huynh tại Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng… tố cáo việc "ôm tiền bỏ rơi khách hàng", khiếu nại vì chất lượng giảng dạy không như cam kết và yêu cầu hoàn trả học phí.