Các thủ khoa "con nhà người ta" lựa chọn vào đại học nào?

Dân trí Các thủ khoa đã lộ diện với thành tích "cực khủng" sẽ chọn ngôi trường nào để theo đuổi ước mơ nghề nghiệp?

Thủ khoa toàn quốc Trần Ngọc Anh

Với tổng số 57,45 điểm, Trần Ngọc Anh, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam là thí sinh có điểm số cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Thủ khoa toàn quốc Trần Ngọc Anh.

Ngọc Anh đạt 9,2 điểm môn Toán; 9,25 điểm môn Ngữ văn; 9,5 điểm ở hai môn Lịch sử và Địa lý; điểm 10 tuyệt đối ở môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.

Em cho biết đã lựa chọn theo học tại Trường ĐH Ngoại thương. Trước đó, em đã trúng tuyển vào trường này theo phương thức xét học bạ và điểm IELTS. Điểm IELTS của Ngọc Anh là 7.5.

Thủ khoa khối D toàn quốc Bùi Thị Ngọc Quỳnh

Sáng ngày 26/7, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum đã có thông tin về cô học trò xinh đẹp, vừa đỗ thủ khoa toàn quốc khối D trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Em Bùi Thị Ngọc Quỳnh, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là thủ khoa toàn quốc khối D trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 (Ảnh: NVCC).

Đạt tổng điểm 29,15, Bùi Thị Ngọc Quỳnh (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối D cao nhất cả nước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Cụ thể, nữ sinh Kon Tum đạt 9,4 điểm Toán; 9,75 điểm Ngữ văn và 10 điểm môn Tiếng Anh.

Với kết quả này, Quỳnh dự kiến đăng ký nguyện vọng vào ngành Nghiệp vụ an ninh của ĐH An ninh nhân dân. Lý do đơn giản chỉ là Quỳnh thích nghề này. Ngọc Quỳnh mong muốn được đậu vào Đại học An ninh nhân dân để trở thành một chiến sỹ Công an nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người.

Thủ khoa khối A Trần Cao Sơn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, thí sinh Trần Cao Sơn, học sinh Trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng đã đạt điểm cao nhất các môn thi tính theo khối A với 29,55 điểm. Trong đó, ở môn Toán, thí sinh Trần Cao Sơn đạt 9,8 điểm; môn Vật lý đạt 9,75 điểm và Hóa học được 10 điểm. Với thành tích đó, Sơn trở thành thủ khoa khối A0.

Trần Cao Sơn, thủ khoa khối A trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 (Ảnh: Tiền Phong).

Với ước mơ trở thành một lập trình viên trong tương lai, Sơn cho hay em dự định sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Khoa học máy tính của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thủ khoa khối B Võ Thị Kim Anh

Em Võ Thị Kim Anh, học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, trở thành thủ khoa khối B toàn quốc. Với 30 điểm tuyệt đối, cô học trò đã chạm vào giấc mơ trở thành bác sĩ.

Với việc giành được 3 điểm 10 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Võ Thị Kim Anh (học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không chỉ trở thành thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa duy nhất giành 3 điểm 10.

Nữ sinh Hà Tĩnh và thầy giáo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Với kết quả này, Kim Anh dự định sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội.

Hai thủ khoa khối C Bùi Quốc Bảo và Đinh Thị Kim

Bùi Quốc Bảo (lớp 12D1 Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đạt 29,25 điểm ba môn khối C (văn, sử, địa) thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Bùi Quốc Bảo (phải) - Thủ khoa khối C.

Quốc Bảo đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý. Em cũng là thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10 của khối C. Quốc Bảo dự định sẽ ra Hà Nội theo học ở Trường ĐH Kiểm sát.

Cùng với Bùi Quốc Bảo, thí sinh Đinh Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12C3 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An là thí sinh thứ hai đạt 29,25 điểm ở khối C. Trong đó, em đạt điểm 9,5 môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 9,75 điểm môn Địa lý. Kim Ngân cũng đạt điểm Toán là 8,2 điểm, Giáo dục công dân 9,75 điểm và Tiếng Anh là 8,8 điểm.

Hạnh phúc vỡ òa khi Đinh Thị Kim Ngân biết mình trở thành thủ khoa khối C toàn quốc.

Đinh Thị Kim Ngân - nữ thủ khoa khối C toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Có niềm yêu thích đặc biệt với logic và công lý nên Kim Ngân cho biết, em chọn Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Luật Hà Nội để theo đuổi ước mơ.

Thủ khoa khối A1 toàn quốc Thân Trọng An

Với tổng điểm 29.55 gồm 9.8 điểm Toán, 9.75 điểm Vật lý và 10 điểm tiếng Anh, thí sinh Thân Trọng An - trường THPT Lục Nam, Bắc Giang - đã trở thành thủ khoa khối A1 toàn quốc.

Thân Trọng An học lớp 12 A1 trường THPT Lục Nam là thí sinh có điểm khối A1 (Toán, tiếng Anh, Vật lý) cao nhất cả nước.

Tuy nhiên, An cho biết dự kiến sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học. Mới đây, An đã nhận được giấy báo trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào Trường ĐH FPT. Dự định của thủ khoa khối A1 là vào ngành Công nghệ thông tin của trường này với trở thành lập trình viên trong tương lai.

"Trong tương lai, em muốn trở thành 1 lập trình viên tài năng. Em đã tham khảo chương trình học của trường đại học FPT và quyết định xét học bạ vào ngành Công nghệ thông tin - điều em đã mơ ước từ lâu" - Trọng An chia sẻ.

