Bí kíp ôn thi của sinh viên Mỹ

Dân trí Sau khoảng thời gian mất phương hướng, Kate Morano, sinh viên năm nhất Đại học Hoa Kỳ đã tìm ra phương pháp học tập tối ưu đối với từng nhóm môn học.

Theo chia sẻ của Morano, mỗi người đều có những sở trường riêng trong học tập. Vì vậy, để giúp các bạn học sinh, sinh viên có những phương pháp học tập tốt nhất đối với mọi môn học cho kì thi sắp tới, Morano đã chia sẻ các phương pháp học tập để dành điểm số cao mà bản thân áp dụng đối với các môn học khác nhau.

Các môn cần tính toán: Luyện tập nhiều nhất có thể

Kate Morano (Ảnh: The Daily Star).

Trước hết, theo Morano, đối với các môn cần sự tính toán, giải quyết vấn đề như Toán hay Vật lí, giải thật nhiều bài tập là cách ôn luyện tốt nhất. Việc này sẽ giúp bạn quen với các phương pháp mà bạn sẽ dùng để giải bài

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tự tổng hợp lại những công thức mà mình đã học, theo chương hoặc theo cách của riêng mình. Sử dụng flashcard (thẻ ghi nhớ) để học thuộc là một phương pháp tối ưu nếu bạn không được phép sử dụng bảng tổng hợp khi vào phòng thi.

Và quan trọng, hãy tìm một người thầy, hay một người bạn có thể "gỡ bí" cho bạn khi gặp bài khó. Nếu không tìm được người đồng hành, thì bạn cũng có thể học theo các video hướng dẫn trên Youtube.

Môn học lí thuyết: Ghi chép hiệu quả và tắm mình trong kiến thức

Các môn học lí thuyết có vẻ sẽ khó nhằn hơn, vì chúng đòi hỏi bạn phải ghi nhớ theo cách khác với những môn khác. Vì vậy, hãy dành thời gian ghi chép kiến thức một cách cẩn thận và sáng tạo nhất có thể. Bạn càng dành nhiều thời gian để chăm chút cho những tài liệu của mình thì bạn càng nhớ lâu hơn.

Ngoài ra, hãy ghi âm lại bài giảng của thầy cô và mở lên nghe vào bất cứ lúc nào trong ngày, kể cả khi rửa bát, nấu cơm hoặc đi dạo.

Môn khoa học và những môn có sử dụng biểu đồ: Ghi chép sáng tạo và học dựa trên sự liên kết

Đối với những môn này, cách tốt nhất để ôn luyện là bạn cần có hai quyển vở, một để ghi chép nhanh trên lớp và một dùng để ghi chép sáng tạo tại nhà.

Khoa học có thể là những chủ đề trực quan, nên việc tưởng tượng và lại vẽ cấu trúc của người, động vật hoặc tế bào sẽ giúp bạn hình thành các khái niệm một cách rõ ràng hơn.

Ngoài ra, bóc tách từ ngữ khoa học thành những cụm nhỏ đồng thời ghi nhớ phần Latin của cụm từ sẽ giúp bạn nắm chắc các thuật ngữ. Sử dụng "mnemonics" - phương pháp học trên sự liên kết cũng là một cách hay.

Cụ thể, bạn ghi những chữ cái đầu của từ cần ghi nhớ và ghép lại thành một tổ hợp từ mới. Sau đó, liên kết tổ hợp này với một bài hát hoặc một thứ gì thân thuộc sẽ khiến nhớ nhanh và nhớ lâu hơn rất nhiều.

Học ngôn ngữ: sử dụng app, flashcard và Youtube

Flashcard sẽ giúp bạn ghi nhớ từ mới nhanh hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự lập một cuốn từ vựng cho mình. Bên cạnh đó, hãy làm thật nhiều bài tập trong sách và tận dụng sự hỗ trợ của các app học ngôn ngữ như Duolingo hay các nền tảng mạng xã hội. Bất kì phương tiện giải trí nào như âm nhạc hay phim ảnh đều có thể cải thiện phát âm, và bạn có thể tìm thấy những video này dễ dàng ở trên Youtube. Một mẹo nhỏ khác là cố gắng viết nhật kí bằng ngôn ngữ mình đang học.

Bên cạnh phương pháp học tập hiệu quả, Morano cũng chỉ ra môi trường học tập lí tưởng và chế độ nghỉ ngơi khoa học cũng giúp cải thiện kết quả học tập. Theo cô, bạn nên thỉnh thoảng thay đổi không gian học tập, chọn nơi phù hợp để có thể hít thở không khí thường xuyên.

Đồng thời, dù bận đến đâu cũng hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Morano chia sẻ bản thân thường học tập 1 tiếng 30 phút và nghỉ 20 phút trước khi bắt đầu ca học tiếp theo.

"Tôi có một người bạn thường xuyên xem "study with me" hay TED Talks trên Youtube để có thêm động lực học tập. Có thể thấy, phương pháp học tập được quy định bởi nhiều yếu tố khác nhau. Vì vậy, mỗi người đều có cho mình một cách học riêng. Trên đây là những phương pháp hiệu quả nhất với tôi và hi vọng chúng cũng hữu ích với bạn", Morano kết lời.

Hải Hà

Theo The Daily Star