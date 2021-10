Bến Tre sắp có trường đại học đầu tiên

Dân trí Kỳ họp lần thứ 13 khóa IV của Hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM đã thông qua Đề án phát triển Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre thành ĐH Tây Nam Bộ.

Phân hiệu ĐH Quốc gia TPHCM tại tỉnh Bến Tre sẽ được nâng cấp thành ĐH Tây Nam Bộ (Ảnh: Phân hiệu ĐHQG tại Bến Tre).

Tại kỳ họp, 100% thành viên của Hội đồng ĐH Quốc gia TPHCM thông qua Đề án phát triển Phân hiệu của ĐH này tại tỉnh Bến Tre, thành trường đại học thành viên mang tên gọi trường ĐH Tây Nam Bộ.

Trường ĐH này ra đời sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại vùng Tây Nam Bộ. Với sự ra đời của ĐH Tây Nam Bộ trong thời gian tới, Bến Tre sẽ có trường đại học đầu tiên đóng trên địa bàn.

Trao đổi với Dân trí, TS Hồ Thu Hiền, Giám đốc Phân hiệu Bến Tre (ĐH Quốc gia TPHCM), hiện nay phân hiệu là đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia TPHCM, chủ yếu tuyển sinh đào tạo các ngành đã có ở các trường thành viên mà khu vực Tây Nam Bộ có nhu cầu nguồn lực.

Cụ thể, phân hiệu đang đào tạo ngành Đô Thị Học do trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn cấp bằng; ngành Khoa học máy tính do ĐH Khoa học tự nhiên cấp bằng và ngành Kỹ thuật Xây dựng, do ĐH Quốc gia TPHCM cấp bằng.

Theo đề án, trường ĐH này vẫn tiếp tục triển khai phối hợp các trường thành viên ở những ngành đã có sẵn, mở các ngành đào tạo cần thiết cho sự phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trong khu vực dựa trên khảo sát thực tế nguồn nhân lực.

"Trong giai đoạn 2020-2025, ĐH Quốc gia TPHCM duyệt chủ trương cho trường mở 4 ngành đào tạo bậc ĐH đặc thù tại vùng Tây Nam Bộ, gồm: Xây dựng, Năng lượng tái tạo, Du lịch và Công nghệ sau thu hoạch, ngoài ra có thể mở thêm ngành khác tùy theo nhu cầu các tỉnh ở địa phương", bà Hiền nói.

Cũng theo TS Hiền, tổng số sinh viên chính quy hiện tại ở phân hiệu gần 120 em, kỳ vọng đến năm 2025 khi trường ĐH Tây Nam Bộ được thành lập sẽ có tổng quy mô hơn 1.000 sinh viên.

Phân hiệu này được thành lập năm 2017 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ trực thuộc ĐH Quốc gia TPHCM.

Với việc phát triển Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre thành ĐH Tây Nam Bộ, ĐH Quốc gia TPHCM sẽ có 2 trường ĐH thành viên thuộc ở khu vực Tây Nam bộ.

Lê Phương