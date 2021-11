Bật mí bí quyết giành 8.0 điểm IELTS cực đơn giản

Dân trí IELTS 8.0+ with Charles là phương pháp học và luyện thi cứu cánh cho người bận rộn vì tiết kiệm tới 50% thời gian học so với các phương pháp truyền thống khác. Điều gì làm nên sự khác biệt này?

Cứu cánh tiếng Anh cho người bận rộn

Chị Phương (nhân viên kinh doanh, TPHCM) từng gặp không ít khó khăn vì khả năng ngoại ngữ của mình. Vốn từ vựng ít, ngữ pháp yếu, phát âm sai,... khiến chị tự ti, ngại giao tiếp, công việc đình trệ.

Ngày 8 tiếng tại văn phòng, chưa kể tăng ca thường xuyên, quỹ thời gian rảnh mỗi ngày của chị rút gọn lại chỉ còn vẻn vẹn 2-3 tiếng. Công việc mệt mỏi, áp lực học không vào khiến Phương loay hoay không biết làm sao để cải thiện.

May mắn tìm được thông tin về "Phương pháp IELTS 8.0+ with Charles" trên diễn đàn ôn luyện tiếng Anh với nhiều review tốt từ dân văn phòng, phương quyết định tham gia. Sau 4 tháng học online IELTS with Charles, chị Phương cải thiện khả năng giải đề, tự tin trình bày trong các cuộc họp với đối tác nước ngoài. Sau dịch, chị dự tính đăng ký thi lấy bằng IELTS với mục đích cải thiện nguồn thu nhập.

Bật mí chiến thuật của thầy Charles

"Phương pháp IELTS 8.0+ with Charles" là phương pháp độc quyền được thầy Charles (IELTS 9.0, quốc tịch Anh) và Tiến sĩ Emmy (IELTS 8.0, tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Anh) phát triển dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế. Học viên IELTS with Charles gọi cách học này với cái tên thân mật "Phương pháp 5:3:2" với 3 phần: Nền học thuật - dạng đề - luyện đề.

Đây là kết quả nghiên cứu của IELTS with Charles sau khi đã phân tích các sai lầm thường gặp trong việc ôn luyện IELTS thường gặp của đa số người Việt Nam như: phương pháp không phù hợp, chọn nhầm trung tâm, tập trung giải đề, lộ trình lan man, tham khảo quá nhiều tài liệu...

1. 5: 50% nền học thuật

"Phương pháp IELTS 8.0+ with Charles" dành 50% lộ trình để đầu tư vào nền học thuật. Việc hệ thống lại kiến thức là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bạn bắt đầu lộ trình học tinh gọn của IELTS with Charles. Giai đoạn này, IELTS with Charles sẽ giúp bạn xây dựng nền ngữ pháp nâng cao, sử dụng thành thạo từ vựng học thuật và điều chỉnh phát âm chuẩn người Anh bản xứ.

Giai đoạn này được chia thành 3 cấp độ: 1-2-3. Học viên mỗi lớp cần kiên trì và đảm bảo thời gian học 3 giờ/tuần với giáo viên kết hợp 10-20 giờ tự học tại nhà để hoàn thành lượng bài tập được giao. Quan trọng hơn cả vẫn là cảm hứng trong học tập. Đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn sư phạm cao luôn thấu hiểu tâm lý của học viên và biết cách tạo động lực giúp bạn chủ động tự học để đạt mục tiêu IELTS.

2. 3: 30% dạng đề

Ở giai đoạn dạng đề học viên sẽ nắm vững kiến thức và phong cách đề thi IELTS. Mục tiêu giai đoạn này là nắm chắc về từ vựng và cụm từ chuyên sâu, từ vựng học thuật, thuật ngữ ngành,... Ngoài ra, phương pháp IELTS 8.0+ with Charles chú trọng phát triển tư duy logic, vận dụng và khai thác tiềm năng cá nhân.

Đối với phần thi IELTS Speaking, học viên được thực hành nhuần nhuyễn từng Part 1, 2, 3 Speaking trực tiếp với thầy Charles giọng chuẩn Anh bản xứ. Học viên sẽ trả lời câu hỏi bài thi một cách khoa học, không lan man, bộc phát.

Với phần thi IELTS Writing, học viên được hướng dẫn các phương pháp lập luận, tư duy logic do chính Tiến sĩ Emmy xây dựng. Sau khi nắm được lý thuyết, bạn sẽ thực hành viết và Tiến sĩ Emmy trực tiếp điều chỉnh, chia sẻ cách thức và điều chỉnh phương pháp triển khai bài Writing logic.

Với phần thi IELTS Reading, học viên sẽ tập trung học từ vựng học thuật, hiểu nghĩa từng câu ở các bài học thuật thông qua cách học từ vựng hiệu quả kết hợp chiến lược làm bài để đọc hiểu đoạn văn chọn câu trả lời nhanh và chính xác nhất, không cảm tính.

Với phần thi IELTS Listening, học viên sẽ được chỉ dẫn và thực hành theo phương pháp luyện nghe của Tiến sĩ Emmy.

3. 2: 20% luyện đề

Phương pháp IELTS 8.0+ with Charles rút ngắn thời gian giải đề, kéo dài khoảng 2-4 tuần trước kỳ thi. Sau khi đã có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho bài thi IELTS, học viên có thể áp dụng được cách lập luận logic, tư duy và vốn từ vựng đã tích lũy được để hoàn thành bài luyện đề tốt nhất.

Nhằm đảm bảo kết quả chính xác và khách quan, thầy Charles sẽ trực tiếp thực hành và chấm điểm IELTS Speaking, tiến sĩ Emmy chấm điểm IELTS Reading và IELTS Writing. Các bài thi IELTS đều có đáp án, điều chỉnh, giải thích các đáp án giúp học viên rút ra kinh nghiệm cho kỳ thi IELTS thật.

Chứng chỉ tiếng Anh giúp bạn tìm được một công việc tốt, thu nhập cao, sự nghiệp thăng tiến. Hãy cải thiện trình độ của bản thân ngay từ bây giờ. Túyp người bận rộn như chị Phương đã đạt được mục tiêu nhờ phương pháp IELTS 8.0+ with Charles. Và bạn có thể làm được hơn thế nữa.

IELTS with Charles: IELTS cấp tốc - mất gốc vẫn thành công

