82% học sinh VAS đạt điểm cao kỳ thi Tú tài Cambridge A Level

Dân trí Lại một năm học nhiều thử thách và biến động nhưng học sinh VAS vẫn gặt hái những điểm số xuất sắc ở cả hai chương trình giáo dục Cambridge và quốc gia (MOET).

Đặc biệt, điểm số của các em ở kỳ thi Cambridge các cấp đều cao hơn mức điểm bình quân thế giới và tăng từ 12% -23% so với năm học trước.

Nền tảng vững chắc từ các bậc học đầu đời

Chương trình giáo dục phổ thông Cambridge được Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đưa vào giảng dạy gần 10 năm trước, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với hơn 500 giáo viên trong và ngoài nước tham gia giảng dạy mỗi năm. Trong đó, hệ thống kiến thức, phương pháp giảng dạy được đồng nhất với tất cả các trường học trực thuộc Cambridge trên thế giới, và kết quả đào tạo được đánh giá, công nhận bởi Hội đồng Khảo thí Cambridge (CAIE).

VAS có 8/22 đơn vị trường học tại TPHCM chính thức trực thuộc Cambridge.

Năm nay, thời điểm ôn tập và các kỳ thi đều diễn ra trong thời gian giãn cách do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng các em học sinh VAS vẫn có một mùa bội ở tất cả các kỳ thi từ Checkpoint Tiểu học đến Tú tài nâng cao AS và A Level. Ở kỳ thi Checkpoint Tiểu học, các em khối 5 đã đạt thành tích cao hơn ở cả 3 môn thi (tiếng Anh, Toán, Khoa học) so với năm 2019 và 2020, trong đó điểm môn Toán trung bình là 5.2 (điểm xuất sắc), cao hơn điểm bình quân của thế giới tới 1,4 điểm. Thành tích này vẫn được học sinh khối 8 giữ vững ở kỳ thi Checkpoint Trung học, với môn Toán và môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất cao hơn mức trung bình thế giới từ 0,9 đến 1,3 điểm.

Ở kỳ thi Trung học Đại cương IGCSE, 85% học sinh học sinh khối 10 đạt điểm khá đến xuất sắc ở các môn thi, trong đó có 47% học sinh đạt điểm tuyệt đối. Toàn hệ thống, có 38 học sinh đạt điểm tối đa A-A* ở tất cả các môn thi. Đây cũng là kỳ thi IGCSE có kết quả cao nhất trong lịch sử của VAS.

"Quyền lực mềm" của tấm bằng Tú tài quốc tế Cambridge

Kết quả kỳ thi Tú tài nâng cao AS và A Level được xem là "tấm vé quyền lực" đưa học sinh đến với các suất học bổng và các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Năm học này, VAS có 69% học sinh đạt điểm Khá đến Xuất sắc ở các môn kỳ thi AS Level lớp 11. Con số này được nâng lên 82% ở kỳ thi A Level lớp 12, trong đó 50% học sinh đạt điểm tuyệt đối. Tỷ lệ học sinh VAS đạt điểm giỏi đến xuất sắc (B-A*) ở môn Kinh doanh, Toán và Toán cao cấp cao vượt trội, lần lượt là 84%, 90% và 100%.

Kết quả các kỳ thi quốc tế Cambridge tại VAS cao hơn mức bình quân thế giới ở hầu hết các cấp.

Đặc biệt, em Trần Khánh Linh, học sinh lớp 12B6, cơ sở Ba Tháng Hai đã xuất sắc đoạt 4 điểm A-A* cho cả 4 môn gồm Toán, Lý, Hóa, Sinh ở kỳ thi A Level. Tháng 6 vừa qua, Khánh Linh cũng đã đoạt cùng lúc 3 học bổng du học tại 3 trường đại học danh tiếng ở Mỹ (Depauw University, Beloit College và New York University) với tổng trị giá lên đến gần 13 tỷ đồng/4 năm.

Lợi thế của VAS ở cả hai chương trình đào tạo

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 đã diễn giữa lúc đại dịch bùng phát tại TPHCM. Vì điều này, kết quả tốt nghiệp của học sinh năm nay được kết hợp từ điểm thi và điểm bình quân trong năm học, theo đánh giá của Sở GD & ĐT thành phố. VAS đã có 248 học sinh lớp 12 dự thi với 99.6% học sinh đạt tốt nghiệp loại Khá trở lên, 62% đạt loại Giỏi và điểm xét tốt nghiệp trung bình của toàn học sinh VAS là 8.2.

Bên cạnh đó, học sinh VAS cũng đã gặt hái hơn 800 giải thưởng từ cấp quận, cấp thành phố, quốc gia và quốc tế tại các cuộc thi Toán quốc tế, English Champion, Olympic Tháng 4, TOEFL Junior, Nghiên cứu khoa học…

82% học sinh VAS đạt điểm khá đến Xuất sắc kỳ thi Tú tài nâng cao A Level.

VAS đang giảng dạy song song 3 chương trình đào tạo gồm chương trình Tiếng Anh tăng cường, chương trình song ngữ và chương trình quốc tế toàn phần Cambridge. Toàn hệ thống có gần 1.000 giáo viên Việt Nam và nước ngoài giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, trong đó 15% có bằng Thạc sĩ trở lên. Đây cũng chính là lợi thế vượt trội của VAS, bên cạnh chương trình đào tạo quy chuẩn và cơ sở vật chất tiên tiến, giúp học sinh nắm vững các kiến thức, kỹ năng và gặt hái được những thành tích xuất sắc.

12 học sinh đoạt học bổng du học trị giá hơn 60 tỷ đồng.

Năm nay, VAS có 12 học sinh lớp 12 giành học bổng tại 28 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, Úc, Canada, Thụy Sĩ… với tổng trị giá hơn 60 tỷ đồng. Đặc biệt, em Cấn Vũ Bình Minh, học sinh lớp 12, cơ sở Sunrise được chấp thuận tại 14/15 trường đại học tại Mỹ em nộp hồ sơ du học và được 10 trường trong số đó cấp học bổng với tổng trị giá 19,6 tỷ cho 4 năm học.

VAS vẫn đang tiếp tục tuyển sinh cho năm học 2021-2022 ở 3 lộ trình tăng cường tiếng Anh, Quốc tế song ngữ Cambridge và Quốc tế toàn phần Cambridge.